Keine Regierung hat die Dosen untersucht! Experten warnen vor unzureichender Inspektion von COVID-Impfdosen!

In Reaktion auf Fragen zu einem kürzlich in der International Journal of Vaccine Theory Practice & Research veröffentlichten Artikel, der Beweise für eine “Echtzeit-Selbstassemblierung stereomikroskopisch sichtbarer künstlicher Strukturen in inkubierten Proben von mRNA-Produkten, hauptsächlich von Pfizer und Moderna” gefunden hat, erklärt der Internist, Kardiologe und Epidemiologe Dr. Peter McCullough gegenüber Shannon Joy, dass der Inhalt der COVID-Impfdosen ordnungsgemäß untersucht werden muss.

“Keine Regierung der Welt hat die Dosen geöffnet und eine offizielle Inspektion durchgeführt,” sagt McCullough. Er merkt auch an, dass “die US-amerikanische FDA die Dosen nur auf sichtbare Verunreinigungen überprüft hat.”

Ferner merkt McCullough an, dass Japan Millionen von COVID-Impfdosen zurückgeschickt hat, nachdem sie diese untersucht und mit bloßem Auge sichtbare Rückstände gefunden hatten.

In den USA, so McCullough, wird die Inspektion der Dosen nur mit bloßem Auge durchgeführt – er hat dies bestätigt, nachdem er FDA-Inspektionsberichte für Moderna eingesehen hatte.

“Ich denke, jeder sollte darüber wirklich besorgt sein,” sagt McCullough. “Warum wollen Regierungen nicht untersuchen, was in ihnen steckt?”

Teilauszug aus dem Clip:

“Die Japaner haben die Dosen tatsächlich auf sichtbare Rückstände untersucht. Und in den Jahren 2021, 2022 haben sie Millionen von Dosen an Pfizer und Moderna zurückgeschickt. Diese Informationen finden sich in Reuters-Nachrichtenmeldungen. Die US-amerikanische FDA hat die Dosen nur auf sichtbare Verunreinigungen überprüft, also wahrlich die Dosen mit bloßem Auge betrachtet. Ich habe einen der FDA-Inspektionsberichte für Moderna gesehen, und sie haben dasselbe für Pfizer gemacht. Ich denke, jeder sollte besorgt sein… Der Generalchirurg von Florida, Joe Ladapo, hat die CDC und FDA offiziell aufgefordert, die Dosen zu öffnen und ihren Inhalt zu untersuchen – auf Qualität, Reinheit und DNA-Verunreinigungen.

“Vier Labore haben DNA-Verunreinigungen in ihnen gefunden, das sogenannte cDNA, [sowie] SV40-Promotorverstärker und Ursprung der Insertion, um sie auf andere Verunreinigungen zu untersuchen. Es wurde die Frage nach Graphenoxid oder anderen Materialien aufgeworfen, die darin enthalten sein könnten. Keine Regierung der Welt hat die Dosen geöffnet und eine offizielle Inspektion durchgeführt. Und wir haben Tylenol untersucht. Wir haben, wissen Sie, Aspirin untersucht. Ich denke, jeder sollte darüber wirklich besorgt sein. Warum wollen Regierungen nicht untersuchen, was in ihnen steckt? Jetzt habe ich mit Vibeke Manniche gesprochen, die heute eine gigantische Studie aus Dänemark veröffentlicht hat. Sie sagte, die Dosen seien definitiv nicht alle gleich. Mehrere Studien zeigen jetzt, dass es Dosen gab, die ziemlich gefährlich waren, mit hohen Nebenwirkungs- und Todesraten, und andere, bei denen nichts passiert ist. Sie können sie nachschlagen und hoffentlich haben Sie in Ihrem Batch keine Nebenwirkungen. Und das hat sie jetzt in Dänemark und Schweden bestätigt.

“Eine weitere separate Analyse in der Tschechischen Republik hat dasselbe gezeigt. Das ist die Website ‘How Bad Is My Batch’. Eine sehr nützliche Website, übrigens… Ich habe sie jetzt tatsächlich in Publikationen verwendet, howbadismybatch(.)com. Was wir benötigen, ist eindeutig eine große zufällige Stichprobe, um zu sehen, was drin ist.”

