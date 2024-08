TrialSite hat kürzlich eine Frage und Antwort zumThema Affenpocken (MPOX) veröffentlicht , in der dargelegt wird, dass es keine stichhaltigen Beweise dafür gibt, dass die derzeitige MPOX-Krise das Ergebnis menschlicher Eingriffe in Form von schief gelaufenen Gentransfer-Experimenten oder Schlimmerem ist. Bernard Moss, MD, PhD, vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) erhielt die Genehmigung, gefährliche MPOX-Gentransferexperimente durchzuführen (Einfügen eines tödlicheren Stammes in einen übertragbareren Stamm und umgekehrt), wie die McCullough Foundation kürzlich auf LinkedIn berichtete. Aber ist dies ein schlüssiger Beweis dafür, dass der Erreger, der jetzt sowohl bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch bei den afrikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (Africa CDC) einen Notfall ausgelöst hat, einen ruchlosen Ursprung hat?



Der jüngste Eintrag der McCullough Foundation geht auf das Jahr 2022 zurück, als der Leiter der russischen Nuklear-, Chemie- und Biologieschutztruppen, Igor Kirillov, erklärte, dass vier US-Biolabore in Nigeria tätig sind, woher MPOX stammt. Er sagte, es sei notwendig, auf einen „seltsamen Zufall hinzuweisen, der eine zusätzliche Überprüfung durch Spezialisten erfordert.“

Wie in Foreign Policy im Jahr 2022 berichtet, ist der Kreml nicht unbedingt die verlässlichste Quelle, angesichts des Erbes der Informationskriegsführung, die ausgeklügelte Operationen umfasst, bei denen „unzusammenhängende Ereignisse miteinander verwoben werden, um irreführende Narrative zu schaffen“. Beispiel Affenpocken: Auf der letztjährigen Münchner Sicherheitskonferenz diskutierte ein Expertengremium – darunter Regierungsvertreter aus den Vereinigten Staaten und China – über einen hypothetischen Ausbruch der Affenpocken, um zu verstehen, wie man biologische Bedrohungen von hoher Tragweite abwenden kann. Der hypothetische Ausbruch, bei dem mit 271 Millionen Todesopfern gerechnet wurde, war für Mai 2022 angesetzt. Wie sich herausstellte, begann der tatsächliche Ausbruch ebenfalls im Mai.

Es überrascht daher nicht, dass der Kreml einen solchen Zufall als Teil eines Plans zur Ausarbeitung von Desinformationskampagnen über Affenpocken ausgibt. Wie die McCullough Foundation bereitwillig zitiert, deutete Igor Kirillov, ein hochrangiger russischer Verteidigungsbeamter, an, dass die Affenpocken ihren Ursprung in einem von den USA finanzierten nigerianischen Biolabor haben könnten. Russische Medien berichteten auch, dass laut Kirillov „die biologischen Labors der Ukraine mit dem Infektionssystem des Pentagon verbunden waren“.

Doch wie glaubwürdig sind diese Informationen, zumal sich die USA und Russland immer stärker in einen direkten Kampf um die Ukraine verwickeln? Die russischen Geheimdienste sind für ihre ausgeklügelten Desinformationsoperationen bekannt. Das bedeutet nicht, dass Kirillov automatisch falsch liegt – natürlich nicht. Aber wir würden angesichts der extremen Voreingenommenheit dieser Person auch nicht dafür plädieren, das, was sie sagt, einfach als absolute Wahrheit hinzunehmen. Wie die Foreign Policy erklärt, bleibt diese Informationsquelle höchst verdächtig.

Glaubwürdige Quelle?

Die McCullough-Stiftung geht in ihrem jüngsten Eintrag davon aus, dass ein hochrangiger russischer Militärangehöriger sehr wohl die Wahrheit sagen könnte. Wir sind jedoch der Meinung, dass diese Quelle höchst verdächtig ist. Um eine solche Behauptung zu untermauern, wäre eine objektivere, unabhängige Quelle erforderlich.

Die Stiftung schrieb über die Behauptungen des russischen Militärs: „Das gibt Anlass zu großer Sorge, dass ein tödlicherer MPOX-Stamm durchsickern und zu einer weiteren Pandemie führen könnte. Der aktuelle MPOX-Ausbruch in Afrika weckt diesen Verdacht. Ein Moratorium für die gesamte GOF-Forschung ist angezeigt, um eine weitere vom Menschen verursachte Pandemie zu verhindern.“

Besorgnis des Energie- und Handelsausschusses

Ein Bericht der Vorsitzenden des US-Energie- und Handelsausschusses, Cathy McMorris Rogers, und ihrer Kollegen über mögliche MPOX-Funktionsgewinne wurde durch ein Interview mit der Zeitschrift Science aus dem Jahr 2022 ausgelöst, in dem Dr. Bernard Moss vom National Institute of Health (NIH) National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) enthüllte, dass er plante, Segmente eines tödlichen MPXV-Stammes (früher bekannt als „Affenpocken“) in einen übertragbaren Virusstamm einzufügen. Dieses geplante Experiment alarmierte einige Wissenschaftler, die über die Risiken der Schaffung einer verbesserten Version des MPXV-Virus besorgt waren.

Laut einer Pressemitteilung vom Juni 2024, die einen Bericht der Vorsitzenden des Energie- und Handelsausschusses, Cathy McMorris Rogers, zusammenfasst, hat das NIAID zusammen mit dem US-Gesundheitsministerium und den NIH den Ausschuss über eineinhalb Jahre lang getäuscht, indem es wiederholt leugnete, dass das potenziell gefährliche Experiment vorgeschlagen und genehmigt worden war.

Auf Druck der Ausschussvorsitzenden gab das HHS schließlich zu, dass das Forschungsteam von Dr. Moss die Genehmigung erhalten hatte, ein bidirektionales MPVX-Gentransfer-Experiment durchzuführen (d. h. den tödlicheren Stamm in den übertragbareren Stamm einzufügen und umgekehrt). Dokumente, die den Mitarbeitern des Ausschusses zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wurden, bestätigten die Genehmigung des Experiments im Jahr 2015 und gaben Anlass zu weiteren Bedenken.

Das HHS, das NIH und das NIAID behaupten immer noch, das riskantere Forschungsprojekt sei nie durchgeführt worden. Der Ausschuss erklärte jedoch bereits im Juni, dass er keine Unterlagen oder andere Beweise finden konnte, die diese Behauptung stützen.

Das NIAID versäumte es auch, die Umstände und Gründe zu erläutern, die das Moss-Forschungsteam angeblich dazu veranlassten, das bidirektionale mpox-Gentransfer-Experiment nach Erhalt der Genehmigung für das Projekt fallen zu lassen.

Der Bericht schließt mit einer Reihe von Empfehlungen zur Biosicherheit, um in Zukunft Transparenz und Rechenschaftspflicht im Zusammenhang mit riskanter Forschung wie dieser zu gewährleisten.

Die Ausschussvorsitzende Cathy McMorris Rodgers (R-WA), der Vorsitzende des Unterausschusses für Gesundheit, Brett Guthrie (R-KY), und der Vorsitzende des Unterausschusses für Aufsicht und Untersuchungen, Morgan Griffith (R-VA), gaben die folgende Erklärung zu dem Bericht ab:

„Um das Vertrauen in unsere staatlichen Gesundheitsagenturen wiederherzustellen, müssen Agenturen wie die NIH ehrlich und transparent gegenüber dem Kongress und dem amerikanischen Volk sein. Dieser Bericht zeigt einen beunruhigenden Mangel an Urteilsvermögen und Verantwortlichkeit seitens des HHS, der NIH und insbesondere des NIAID. Er ist inakzeptabel und zeigt, dass eine Reform dringend notwendig ist.

Ausschussvorsitzende Cathy McMorris Rodgers (R-WA)

TrialSite weist darauf hin, dass keine der bisherigen Informationen auch nur annähernd einen schlüssigen Beweis dafür liefert, dass MPOX ein im Labor hergestellter Erreger ist. Ist es eine Möglichkeit? Natürlich ist ein solches Szenario zum jetzigen Zeitpunkt auf der Grundlage der verfügbaren Informationen möglich, aber höchst unwahrscheinlich.

Ein kritisches wissenschaftliches und forschendes Ethos bedeutet, dass wir offen, aber auch kritisch sein werden – diese Eigenschaft und dieser Wert sind in der heutigen Zeit weiterhin von größter Bedeutung, insbesondere angesichts der tragischen Auswirkungen von COVID-19 und der Tatsache, dass der Ursprung dieses Erregers noch nicht abschließend bewiesen ist.

Andererseits ist es bestenfalls leichtsinnig, sich ohne kritischen Blick auf hochrangige russische Militärangaben zu stützen, was zu allen möglichen voreiligen und möglicherweise völlig falschen Schlussfolgerungen führt. Außerdem ist es eine Reise in ein endloses intellektuelles, soziales und journalistisches Kaninchenloch. Wir brauchen viel mehr Beweise und viel weniger übertriebene Spekulationen, vor allem, wenn sich der Westen in einem indirekten militärischen Konflikt mit der gleichen Informationsquelle befindet.