Zeitalter der Transparenz: Wir brauchen Massenüberwachung von Regierungen statt von Bürgern

Von Brandon Smith

Nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus herrscht unter den üblichen Verdächtigen eine Atmosphäre greifbarer Panik. Bürokraten des Establishments schreien in den Gängen wie verwöhnte Kleinkinder bei Walmart, nachdem ihnen gesagt wurde, dass sie nicht alles bekommen werden, was sie vom amerikanischen Steuerzahler wollen. Diese Leute sind schon lange überfällig für eine Tracht Prügel und ein Nickerchen.

Die DOGE-Gruppe von Elon Musk hat keine Zeit verschwendet, um die vollständige Transparenz der Finanzierungsmaßnahmen der Bundesregierung zu erreichen, und ich muss sagen, dass die Reaktion des linken Establishments noch unkontrollierter ist, als ich es mir hätte vorstellen können. In der vergangenen Woche haben Demokraten und Richter, die sich als Aktivisten bezeichnen, tatsächlich versucht, den neuen Leiter des Finanzministeriums, Scott Bessent, daran zu hindern, auf die Unterlagen über die Mittelzuweisung zuzugreifen. Mit anderen Worten: Die Person, die für das Finanzministerium zuständig ist, darf nicht untersuchen, wie das Finanzministerium amerikanische Steuergelder ausgibt.

Die vorübergehende Sperrung des Zugangs ist eine Reaktion auf Klagen von 19 demokratisch kontrollierten Bundesstaaten, die versuchen, die Bemühungen von DOGE zu verlangsamen. Die Demokraten haben die DOGE-Mission kürzlich als „autoritären Amoklauf“ durch die Bundesregierung bezeichnet.

Ich möchte, dass die Menschen einen Moment darüber nachdenken, wie verrückt das wirklich ist. Die Trump-Administration, die vom Wahlkollegium und der Mehrheit der amerikanischen Wähler ordnungsgemäß ins Oval Office befördert wurde, trat mit einem Wahlprogramm für Transparenz und Effizienz in der Regierung an. Die Öffentlichkeit hat Trump ins Amt gewählt, weil sie eine Rechenschaftspflicht für die Aktivitäten und Übergriffe der Regierung WILL. Die Demokraten haben „Nein“ gesagt, die Öffentlichkeit darf nicht die Reform bekommen, für die sie gestimmt hat. Das nennt man Demokratie.

Meiner Meinung nach sollten diese richterlichen Anordnungen ignoriert werden; sie dienen keinem anderen Zweck als dem Schutz der Korruption. Was DOGE verfolgt, ist im Wesentlichen eine Prüfung der Bundesoperationen, was ohnehin eine normale Angelegenheit sein sollte. Sie wurde seit Generationen nicht mehr ordnungsgemäß durchgeführt, und jetzt wissen wir auch warum.

Demokraten behaupten, dass eine solche Prüfung (eine Prüfung, die die amerikanische Bevölkerung will) „autoritär“ sei. Wie ich im Laufe der Jahre festgestellt habe, schwingen die politische Linke und die Globalisten oft Worte wie „Demokratie“ als Waffe gegen ihre Gegner, aber sie haben den Willen des Volkes oder sogar den Willen der Mehrheit, die sie angeblich verehren, nie respektiert und werden ihn auch nie respektieren.

Das Entscheidende ist, dass sie Sie verachten. Sie sehen Sie als ein Opfer-Lasttier, als ein nützliches Werkzeug, um ihre utopischen Ziele zu erreichen. Und wenn sie feststellen, dass Sie ihrer neuen Weltanschauung nicht förderlich sind, werden Sie als Feind behandelt, der unterdrückt oder beseitigt werden muss.

Sie sind fabianische Sozialisten; Elitisten mit Größenwahn. Sie glauben, dass sie von Geburt an Anführer sind – Philosophenkönige, die genetisch dazu prädisponiert sind, die Zivilisation zu verwalten. Der Rest von uns sind bloße Tagelöhner, die zu dumm sind, um zu verstehen, warum totale Zentralisierung und totale Geheimhaltung „unerlässlich“ sind, damit die Gesellschaft vorankommt. Alles Schreckliche, das sie tun, ist zu unserem Vorteil. Unsere Sklaverei ist zu unserem Vorteil. Das ist zumindest die unterschwellige Botschaft, die die Linken verbreiten.

Wie bereits erwähnt, klingt es verrückt, wenn man das Problem in seine hässlicheren Teile zerlegt. Die Behauptung, dass die Trump-Regierung, die von der amerikanischen Öffentlichkeit unterstützt wird, an einem „Akt der Tyrannei“ beteiligt ist, weil sie die Regierung überprüft, ist unfassbar. Wie viele Amerikaner werden jedes Jahr durch von der Regierung durchgeführte Prüfungen terrorisiert? Und die Regierung kann nicht einmal eine eigene Prüfung durchführen, ohne „Faschismus“ zu schreien? Aber wenn man über die damit verbundenen Risiken nachdenkt, macht die schäumende Verzweiflung der Beamten des Establishments viel mehr Sinn.

Die Prüfung von USAID hat bisher Milliarden an schlecht verwalteten Dollar, Milliarden an Schmiergeldern für verschiedene Medienunternehmen, Milliarden an NGOs, die gegen amerikanische Interessen im In- und Ausland arbeiten, Milliarden an Woke-Propaganda-Programmen und Milliarden an verlorenen Steuergeldern, die für wenig bis gar nicht sinnvolle Dinge ausgegeben wurden, aufgedeckt (es sei denn, man zieht die Möglichkeit in Betracht, dass das Geld heimlich in verdeckte Projekte fließt).

Während ich dies schreibe, beginnt DOGE, sich mit der FEMA, der Sozialversicherung, Medicaid und dem Verteidigungsministerium zu befassen. Das Ausmaß der Korruption, das sie in jeder dieser Institutionen aufdecken werden, wird alles, was sie in USAID gefunden haben, in den Schatten stellen. Warten Sie nur, bis sie versuchen, die Federal Reserve zu prüfen, und beobachten Sie, wie sich das Chaos entfaltet.

Diese Enthüllungen sind für uns in der Freiheitsbewegung und der alternativen Wirtschaft nicht wirklich schockierend. Wir warnen schon seit vielen Jahren davor. Sie zeigen jedoch eine grundlegende Diskrepanz in der Art und Weise auf, wie unsere Kultur die Regierung sieht und mit ihr interagiert. Wir leiden unter einem Massen-Stockholm-Syndrom, das angegangen werden muss.

Insbesondere im letzten Jahrhundert haben die Amerikaner vergessen, dass unsere Vorfahren gekämpft haben und gestorben sind, um unsere Nation vom Feudalismus und der Mentalität zu befreien, dass der gemeine Mann den Launen einer elitären Oligarchie ausgeliefert ist. Die Gründer stellten dieses alte Kontrollsystem vielmehr auf den Kopf und behaupteten, dass der Einzelne durch die Hand Gottes und das Naturrecht mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sei – dass die Regierung ein Diener des Volkes sein sollte und nicht das Volk ein Diener der Regierung.

Diese Denkweise über die Struktur der menschlichen Gesellschaft ist neu und selten in den Annalen der Geschichte. Tyrannei war über Tausende von Jahren die Norm. Freiheit war ein Privileg der Reichen; Transparenz und Rechenschaftspflicht für die herrschende Klasse waren nahezu unbekannt.

Das ultimative Ziel des linksgerichteten/globalistischen Apparats ist es, die westliche Welt zurück in das dunkle Zeitalter der feudalen Kontrolle zu ziehen, während er uns gleichzeitig mit futuristischen Fantasien vom „Fortschritt“ verwöhnt. Freiheit (mit Verantwortung und Weisheit) ist Fortschritt. Globalismus ist das Gegenteil von Freiheit und das Gegenteil von Fortschritt.

Wenn die politische Linke eine Prüfung des Apparats sieht, den sie ein Jahrhundert lang aufgebaut hat, sieht sie das Ende ihrer totalitären Träume. Warum? Weil das Böse im Sonnenlicht nicht überleben kann, braucht das Böse den Schutz der Dunkelheit. Ein autoritäres System oder eine Technokratie kann nicht überleben, wenn sie der ständigen Kontrolle durch die Bevölkerung ausgesetzt ist, die sie beherrschen will.

Die Eliten müssen in der Lage sein, die Öffentlichkeit nach Belieben zu bestehlen. Sie müssen in der Lage sein, diesen Reichtum ohne Aufsicht nach Belieben umzuverteilen. Sie müssen in der Lage sein, unsere Arbeit und unser Geld gegen uns einzusetzen. Denken Sie daran, dass diese Menschen eine winzige Minderheit sind; sie haben keine Macht, wenn sie nicht in der Lage sind, die Strukturen zu korrumpieren, auf die sich die Gesellschaft verlässt.

Wenn die Regierung und die Bürokraten in ihr überwacht werden, schwindet ihre Macht. Genau das tut DOGE – sie stellen den Funktionären eine Überwachungskamera ins Gesicht und zwingen sie, sich zu benehmen. Mangelnde Aufsicht hat ein Krebsgeschwür in unserer Nation geschaffen. In diesem Netzwerk von außerstaatlichen Institutionen (wie USAID) und NGOs liegt die wahre Macht in Amerika. Die Öffentlichkeit kann wählen, wen sie will, aber es ändert sich nichts, weil der Apparat und sein Einfluss unabhängig davon, wer gewählt wird, bestehen bleiben.

Ab wann wurde es für die Regierung akzeptabel, die Bevölkerung auszuspionieren, ohne selbst jemals verurteilt zu werden? Ab wann wurde es zu einem Akt des Verrats, die Festplatten und Bankkonten des Regimes zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie nichts Unrechtes im Schilde führen?

Es ist an der Zeit, dass diese archaische Form der Regierungsführung ein Ende findet. Es ist an der Zeit, die feudale Tyrannei abzuschaffen und in eine bessere Zukunft zu gehen, in der vollständige Transparenz der Regierung die Norm ist. Es sollte nicht als revolutionärer Akt betrachtet werden, das System zu überprüfen, sondern es sollte erwartet werden. Die Handlungen von DOGE sollten dauerhaft als Standard der westlichen Zivilisation verankert werden.

Wenn die Menschheit jemals auf etwas Besseres hoffen will, wenn sie die Armut besiegen, die Kriminalität verringern, moralisch leben, ihre persönlichen Schwächen überwinden, nach Verdiensten streben, als Spezies wachsen und unser Verständnis für das Universum um uns herum erweitern will, müssen wir zunächst ehrlich sein, wer wir sind und wo wir uns verbessern können. Diese Bemühungen können nur auf eine einzige Weise beginnen: Indem wir die politischen Eliten dazu zwingen, Bescheidenheit zu lernen. Heute haben die Menschen NICHT die Regierung, die sie verdienen, und der Fisch stinkt vom Kopf her.

Wenn Regierungen demütig werden können, dann haben wir als Spezies vielleicht eine Chance zu überleben und uns zu größeren Zielen aufzuschwingen. Wenn nicht, dann bleiben wir gefangen, Wirte eines parasitären Organismus, der unser eigenes Blut und unseren eigenen Schweiß dazu verwendet, uns zu zerstören. Wir werden täglich darum kämpfen, die narzisstischen Träume von anspruchsvollen und machthungrigen Psychopathen zu erfüllen, die glauben, dass wir ihnen gehören. Wir werden niemals Frieden erfahren.