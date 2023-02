Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij sagte am Freitag, die Ukraine bereite sich auf Angriffe zur Rückeroberung der Krim vor, indem sie neue Militäreinheiten bilde und Truppen zur Ausbildung in andere Länder schicke.

„Es gibt militärische Schritte, und wir bereiten uns auf sie vor. Wir sind geistig bereit. Wir bereiten uns technisch vor: mit Waffen, Verstärkungen, der Bildung von Brigaden, insbesondere von Angriffsbrigaden, verschiedener Kategorien und Art“, sagte Zelenski auf einer Pressekonferenz, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet.

Laut Ukrinform sagte Zelensky, dass ukrainische Truppen zur Ausbildung in andere Länder geschickt würden, um den Umgang mit neuen Waffen zu lernen. „Wir müssen bereit sein. Dann wird es entsprechende faire Schritte zur Räumung geben und, so Gott will, werden sie erfolgreich sein“, fügte er hinzu.

Zelensky und andere hochrangige ukrainische Beamte haben behauptet, dass die Vertreibung Russlands von der Krim eines ihrer Kriegsziele sei, aber Russland kontrolliert einen großen Teil des Gebiets nördlich der Krim in der Oblast Cherson. Auch das Pentagon hält es für unwahrscheinlich, dass die Ukraine die Halbinsel, die seit 2014 von Russland kontrolliert wird, einnehmen kann.

Trotz der Einschätzung des Pentagons sagen Beamte der Regierung Biden, dass sie ukrainische Angriffe auf die Krim unterstützen würden. „Russland hat die Krim in eine massive Militäranlage verwandelt … das sind legitime Ziele, die Ukraine greift sie an, und wir unterstützen das“, sagte Victoria Nuland, die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, kürzlich.

Wenn die USA die ukrainischen Angriffe auf die Krim unterstützen, riskieren sie eine erhebliche Eskalation mit Moskau, eine Tatsache, die selbst Außenminister Antony Blinken anerkannt hat, indem er die Halbinsel als „rote Linie“ für den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnete.

Der russische Staatschef hat seine Bereitschaft gezeigt, den Krieg wegen der Angriffe auf die Krim zu eskalieren, denn Russlands Bombardierung der ukrainischen Infrastruktur begann erst nach der Bombardierung der Kertsch-Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet.

Russland annektierte die Krim 2014 nach dem von den USA unterstützten Putsch in Kiew, durch den der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt wurde. Seitdem haben Umfragen gezeigt, dass die Mehrheit der auf der Halbinsel lebenden Menschen froh über den Anschluss an die Russische Föderation ist.