Zelensky umwirbt CEOs von JPMorgan, Bank of America und Bridgewater in Davos und fordert mehr Geld vom Westen

Wie nicht anders zu erwarten, konzentrierte sich alles, was auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos im Zusammenhang mit der Ukraine präsentiert wurde, auf mehr Waffen und die Forderung nach mehr Integrationsversprechen der westlichen Verbündeten.

„Die Ukrainer benötigen eine berechenbare Finanzierung bis 2024 und darüber hinaus“, sagte die Vorsitzende der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vor den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums. „Sie benötigen eine ausreichende und nachhaltige Versorgung mit Waffen, um die Ukraine zu verteidigen und ihr rechtmäßiges Territorium zurückzuerobern.“

In seiner Rede vor den Staats- und Regierungschefs der Welt betonte Präsident Zelensky, dass der Westen der Ukraine helfen müsse, die Luftüberlegenheit zu erlangen, wenn die ukrainischen Streitkräfte eine Chance haben sollten, gegen Russland zu gewinnen.

„Wir müssen die Luftüberlegenheit für die Ukraine gewinnen. So wie wir die Überlegenheit im Schwarzen Meer errungen haben, können wir es auch schaffen. Das wird Fortschritte am Boden ermöglichen … Die Partner wissen, was und wie viel sie benötigen“, sagte der ukrainische Staatschef.

„Nach 2014 gab es Versuche, den Krieg im Donbas einzufrieren. Es gab sehr einflussreiche Garanten, die deutsche Kanzlerin, den französischen Präsidenten. Aber Putin ist ein Raubtier, das sich nicht mit eingefrorenen Produkten zufrieden gibt“, fuhr Zelensky in seiner Rede in Davos fort.

Während des Gipfels versprach US-Außenminister Antony Biden, dass Washington seine Unterstützung für die Ukraine fortsetzen werde, obwohl er sich vage ausdrückte, nachdem Bidens Vorschlag für einen Verteidigungshaushalt von den GOP-Mitgliedern im Kongress abgelehnt worden war; und NATO-Chef Jens Stoltenberg deutete an, dass die Ukraine einem Beitritt zur Allianz näher komme.

Stoltenberg räumte eine „ernste Lage auf dem Schlachtfeld“ ein, sagte aber auch, dass es nach fast zwei Jahren der Kämpfe und der anhaltenden Unterstützung durch die NATO „Grund zum Optimismus“ gebe.

Nachstehend finden Sie einen Auszug aus der Pressemitteilung der NATO, die auf seiner Rede auf dem Podium basiert:

Umgekehrt habe „Russland das verloren, was es mit dem Krieg erreichen wollte, nämlich die Kontrolle über die Ukraine“; die Ukrainer orientierten sich nun stark nach Westen und strebten eine Mitgliedschaft in der NATO und der Europäischen Union an. Der Generalsekretär betonte auch, dass „die Unterstützung der Ukraine keine Wohltätigkeit ist, sondern eine Investition in unsere eigene Sicherheit“.

Stoltenberg verwies auf den zunehmend globalen Charakter der Sicherheit und stellte fest, dass auch die engen NATO-Partner Japan und Südkorea über den Krieg Russlands gegen die Ukraine besorgt seien, da ein Sieg Präsident Putins die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass Peking auch anderswo Gewalt anwende.

Aber realistisch betrachtet wäre die Aussicht auf eine Vollmitgliedschaft der Ukraine in der NATO ein jahrelanger Prozess, der wahrscheinlich einen dritten Weltkrieg mit Russland auslösen würde – bis zu einem gewissen Grad also nur eine leere Worthülse.

Aber hier ist das, was in Davos passiert, was für Kiew im Moment wohl wichtiger ist:

Die Ukraine sucht nach neuen Wegen, um ihre Wiederaufbaupläne zu finanzieren, da die lebenswichtige Hilfe aus dem Westen nachlässt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy plant Berichten zufolge ein Treffen mit dem CEO von JP Morgan auf dem Weltwirtschaftsforum.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy plant Berichten zufolge ein Treffen mit dem CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, um neue Wege zur Finanzierung der Wiederaufbaupläne des Landes zu finden.

JP Morgan, die größte US-Bank mit einer Marktkapitalisierung von fast einer halben Billion Dollar, hat die Ukraine bereits bei der Finanzierung des Wiederaufbaus beraten.

Ob bei dem Treffen in Davos, an dem auch Brian Moynihan von der Bank of America und Ray Dalio von Bridgewater teilnahmen, feste Zusagen oder Vereinbarungen getroffen wurden, ist noch unklar.

Weitere Einzelheiten über die Teilnehmer wurden von Fox Business veröffentlicht: „Zu den weiteren Teilnehmern des Treffens gehörten David Rubinstein von der Private-Equity-Firma Carlyle Group, der Milliardär und Unternehmer Michael Dell, Gründer von Dell Technologies, Ray Dalio von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds, Steve Schwarzman, CEO von Blackstone, dem weltgrößten Private-Equity-Fonds, und Philipp Hildebrand als Vertreter von BlackRock, dem weltgrößten Vermögensverwalter.“

Außerdem wurde Dimon von Mary Erdoes begleitet, der Leiterin der Vermögensverwaltungssparte von JPMorgan. Das Weiße Haus wurde von Penny Pritzker vertreten, die der superreichen Pritzker-Familie angehört und eine wichtige Spenderin der Demokratischen Partei ist“. Pritzker wurde von der Biden-Administration zur Sonderbeauftragten für die wirtschaftliche Erholung der Ukraine ernannt.

