Studie des CDC kommt zu dem Schluss: Die meisten jungen Kinder, die wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren nicht geimpft – nachdem siebenmal so viele ungeimpfte Kinder in die Studie aufgenommen wurden.

Von Angelo DePalma und Dr. Karl Jablonowski, Ph.D.

Die Autoren der Studie, die letzten Monat im Pediatric Infectious Disease Journal veröffentlicht wurde, nutzten ihre Ergebnisse, um COVID-19 mRNA-Impfstoffe für Kinder ab 6 Monaten zu empfehlen und zu dem Schluss zu kommen, dass ungeimpfte Kinder von vornherein ungesünder sind.

Eine von der US-Regierung geförderte Studie, die Ende letzten Monats im Pediatric Infectious Disease Journal veröffentlicht wurde, berichtet, dass die meisten Kleinkinder, die wegen akuter COVID-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, keine mRNA-COVID-19-Impfung erhalten hatten und von Anfang an kränker waren als geimpfte Kinder.

Die Schlussfolgerungen der Autoren sind oberflächlich betrachtet zutreffend, aber ihre Analyse ließ außer Acht, dass mehr als siebenmal so viele ungeimpfte wie geimpfte Kinder in ihre Studie aufgenommen wurden.

Nur 4,5 % der Studienteilnehmer schlossen die primäre COVID-Serie ab

Die Forscher unter der Leitung von Laura Zambrano, Ph.D., einer Epidemiologin der Centers for Disease Control and Prevention, rekrutierten 597 Kinder im Alter von 8 Monaten bis unter 5 Jahren, die zwischen dem 20. September 2022 und dem 31. Mai 2023 in 28 US-Kinderkliniken wegen COVID-19 hospitalisiert wurden.

Die Zahl der ungeimpften Probanden überstieg die Zahl der Probanden, die mindestens eine COVID-19-Impfung erhalten hatten, um 528 zu 69 – ein mehr als siebenfacher Unterschied.

Die Kinder wurden nach demografischen Faktoren wie Rasse, Geschlecht und geografischer Lage, Impfstatus (nicht geimpft, unvollständige Impfserie oder vollständig geimpft) und zugrundeliegenden Nicht-COVID-19-Erkrankungen bzw. Komorbiditäten gruppiert.

Nur 4,5 % der Probanden hatten ihre primäre COVID-19-Impfserie abgeschlossen und 7 % hatten mindestens eine Dosis erhalten.

Der Schweregrad der Erkrankungen war sehr unterschiedlich: 174 (29,1 % aller Probanden) wurden auf die Intensivstation eingeliefert, und in 75 Fällen kam es zu einem lebensbedrohlichen Krankheitsverlauf.

Einundfünfzig (8,5 % aller Probanden) benötigten lebenserhaltende Maßnahmen mittels invasiver mechanischer Beatmung, und drei benötigten extrakorporale Membranoxygenierung, eine lebenserhaltende Behandlung mit einer Herz-Lungen-Maschine.

Ausgehend von den Ergebnissen der geimpften und ungeimpften Gruppen waren Säuglinge im Alter von 8 Monaten bis unter 2 Jahren anfälliger für schwerwiegende Folgen als Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren.

Die jüngsten Probanden hatten zum Beispiel mehr lebensbedrohliche Krankheiten und benötigten am häufigsten eine hochgradige Atemunterstützung mit vasoaktiven Infusionen – intravenöse Behandlungen zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks und einer normalen Herzfrequenz. Allerdings hatten sie auch kürzere Krankenhausaufenthalte.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die meisten Kinder, die wegen COVID-19 ins Krankenhaus kamen, einschließlich der meisten Kinder mit Grunderkrankungen, nicht geimpft waren. Auf dieser Grundlage forderten sie „Strategien zum Abbau von Hindernissen für den Impfstoffzugang bei Kleinkindern“.

Die Forscher testeten Kinder auf COVID, aber nicht auf andere Atemwegsinfektionen

Zambrano et al. verglichen auch die mRNA-Spritze von Pfizer mit dem Moderna-Produkt. Sie fanden heraus, dass bei Kindern, die das Moderna-Produkt einnahmen, die Wahrscheinlichkeit eines schwerwiegenden Ereignisses etwas höher war, allerdings waren die Zahlen beider Gruppen klein und die Autoren unterzogen sie keiner statistischen Analyse.

Auf der Grundlage ihrer Analyse berechneten sie auch, dass die mRNA-COVID-19-Impfstoffe bei der Verringerung schwerwiegender Folgen zu 40 % wirksam waren, und gaben dies in ihrem Abschnitt „Ergebnisse“ an. In ihrer Diskussion (mehrere Abschnitte später) räumen sie jedoch ein, dass „die Durchimpfungsrate in dieser Population zu niedrig war, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu bewerten“.

Die Zambrano-Studie wies zwei bemerkenswerte Einschränkungen auf. Obwohl die Forscher Kinder rekrutierten, die nur teilweise geimpft waren, schloss das Studiendesign Kinder aus, die weniger als 14 Tage vor der Krankenhausaufnahme geimpft worden waren. Daher wurden keine kurzfristigen unerwünschten Ereignisse nach der Impfung berücksichtigt.

Eine weitere Einschränkung bestand darin, dass die Kinder zwar auf COVID-19, nicht aber auf alle möglichen Atemwegsinfektionen getestet wurden, was bedeutet, dass „es möglich ist, dass RSV [respiratorisches Synzytialvirus], humanes Metapneumovirus oder andere Atemwegsviren den Schweregrad der Erkrankung beeinflusst haben.“

Medien plappern die Schlussfolgerungen der Autoren nach

Die US-Medien griffen die Zambrano-Studie auf und wiederholten deren Schlussfolgerung, dass die meisten der ins Krankenhaus eingelieferten COVID-19-Pädiatriepatienten ungeimpft waren – wobei sie ignorierten, dass die Studie mehr als siebenmal so viele ungeimpfte wie geimpfte Probanden umfasste.

Ein genauerer Blick auf die Daten offenbart das Ausmaß dieses Fehlers und die Diskrepanzen zwischen den Berichten von Zambrano et al. und dem, was sie gesehen haben.

Die Tabellen 1 und 2 veranschaulichen, was die Autoren falsch gemacht haben.

Diese Berechnungen sagen nichts über die relativen Ergebnisse für geimpfte und ungeimpfte Kinder aus, da Zambrano et al. entweder die entsprechende Berechnung – Anzahl der Fälle in jeder Gruppe geteilt durch die Anzahl der Probanden – nicht durchgeführt haben oder sich dafür entschieden haben, die daraus resultierenden Ergebnisse nicht anzugeben.

Anstatt die Anzahl der Probanden, die das angegebene Ergebnis erlebten, als Prozentsatz der geimpften oder ungeimpften Gruppen darzustellen, gaben sie sie als Prozentsatz aller Probanden an, die dieses Ergebnis erlebten. Da es siebenmal so viele ungeimpfte wie geimpfte Probanden gab, garantierte dieser Ansatz, dass die Zahlen bei den Ungeimpften höher ausfallen würden.

Hier ist eine Analogie: In einer hypothetischen Studie, in der 10 Kaffeetrinker mit 100 Abstinenzlern verglichen wurden, gaben fünf Kaffeetrinker und 10 Abstinenzler an, sich nervös zu fühlen. Nach Zambranos Logik waren 67 % der Menschen, die sich nervös fühlten, Abstinenzler, und nur 33 % tranken Kaffee. Dies „beweist“ nach Zambranos Logik, dass der Verzicht auf Kaffee das Risiko, nervös zu werden, verdoppelt (67 % vs. 33 %).

Richtig ist, dass 10 von 100 Abstinenzlern, d. h. 10 %, sich nervös fühlten, aber 5 von 10 (50 %) der Kaffeetrinker sich nervös fühlten, und dass Kaffeetrinken das Risiko der Nervosität um das Fünffache erhöht (50 % vs. 10 %).

Tabelle 2 verwendet die gleichen Rohdaten wie Tabelle 1. Anstatt jedoch geimpfte und ungeimpfte Daten als Prozentsatz aller Daten anzugeben, wird zunächst das Auftreten dieser Zustände oder Ergebnisse in jeder Gruppe berechnet und die Unterschiede zwischen den Gruppen verglichen.

Auch die Krankenhausaufenthalte waren bei den ungeimpften Kindern im Durchschnitt einen Tag kürzer. Der einzige Bereich, in dem ungeimpfte Kinder etwas schlechter abschnitten, waren zugrundeliegende Herzprobleme, aber die Autoren gingen in ihrer Diskussion nicht auf diesen kleinen Unterschied ein.

Frühere Studie verwendete dieselbe Taktik

Eine Studie, die drei Wochen vor der Zambrano-Studie durchgeführt wurde, wandte dieselbe Taktik an, um zu denselben Ergebnissen zu gelangen.

Tannis et al. verglichen viele der gleichen Ergebnisse wie Zambrano bei 6.337 ungeimpften und 281 geimpften Kindern im Alter von 6 Monaten bis unter 5 Jahren.

Alle Probanden hatten zwischen Juli 2022 und September 2023 die Notaufnahme wegen akuter Atemwegserkrankungen aufgesucht.

Zufälligerweise errechnete Tannis auch eine Wirksamkeit des Impfstoffs von 40 %.

Tabelle 3 zeigt die Daten von Tannis et al. mit den von Tannis angegebenen Prozentsätzen (Tannis %) und den tatsächlichen Werten (Tatsächliche %).

Bei geimpften Kindern war auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie HCoV, ein endemisches Coronavirus, in sich trugen, um 68,3 % höher als bei ungeimpften Kindern. Ähnlich wie SARS-CoV-2 (das COVID-19-Virus) kann HCoV bei immungeschwächten Personen und älteren Menschen schwere Krankheiten verursachen.