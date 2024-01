Rückblende 2016: Die Technokratie wird aus der Asche der westlichen Zivilisation auferstehen

Patrick Wood

Als ich das 2016 schrieb, stieß es weitgehend auf taube Ohren. Heute nicht mehr so sehr. Als die ehemalige UN-Klimachefin Christiana Figueres 2015 sagte, es gebe eine Absicht, einen Zeitplan und einen Aktionsplan, um den Kapitalismus zu töten, meinte sie das ernst. Sie sprach als Vertreterin der Trilateralen Kommission. Die Einwanderungsinvasion nimmt bis heute zu und 2024 könnte das Zieldatum für den Mord an Amerika sein. ⁃ TN-Redakteur

Die unglaubliche Politik der offenen Grenzen, die in Europa praktiziert wird, ist die gleiche Politik, die in den Vereinigten Staaten praktiziert wird. Nicht nur, dass unsere südliche Grenze zu Mexiko praktisch für jeden offen steht, der illegal in unser Land eindringen will, Obamas Exekutivkabale importiert auch Zehntausende Einwanderer aus Ländern des Nahen Ostens, die als Brutstätten des Terrorismus bekannt sind.

Für Europa gibt es kein Zurück mehr. Es ist zu spät, zu viel Schaden ist bereits angerichtet. Es ist an der Zeit, zumindest im Geiste zu sagen: „Auf Wiedersehen Europa, es war schön, dich zu kennen“.

Vor einigen Jahren war Europa ein wunderbarer Ort, um zu reisen, Urlaub zu machen und Geschäfte zu machen. Was hat sich verändert?

Nun, zunächst einmal hat die globale Elite, die die Europäische Union gegründet hat, beschlossen, den ganzen Sumpf zu versenken. Hören Sie das Knirschen!

Es war der Mitbegründer der Trilateralen Kommission, David Rockefeller, der 1998 selbst sagte

„Bereits in den frühen Siebzigerjahren war die Hoffnung auf ein geeinteres EUROPA in vollem Gange – in vielerlei Hinsicht dank der individuellen Energien, die zuvor von so vielen der ersten Mitglieder der Trilateralen Kommission aufgewendet worden waren.“ (Rockefeller, In the Beginning – The Trilateral Commission at 25, 1998, S. 11).

Rockefeller war bescheiden. Im Jahr 2002 war es das Mitglied der Trilateralen Kommission Vallery d’Estaing, der als Präsident des Konvents über die Zukunft Europas die EU-Verfassung ausarbeitete.

Nun, die Energien der heutigen Mitglieder der Trilateralen Kommission (und ihrer globalistischen Kumpane) haben das Feld gewechselt. Sie treiben jetzt eine Politik voran und setzen sie durch, die Europa in ein Zugwrack verwandelt.

Peter Sutherland, ehemaliger Vorsitzender von Goldman Sachs International, Vorsitzender von BP, Generaldirektor der Welthandelsorganisation und Ehrenvorsitzender der Trilateralen Kommission. Seit 2006 ist er Sonderbeauftragter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für internationale Migration.

Sutherland hat sich deutlich zur unbegrenzten Einwanderungspolitik in Europa geäußert. Er sagte öffentlich:

Die Vereinigten Staaten oder Australien und Neuseeland sind Migrationsgesellschaften und nehmen daher Menschen anderer Herkunft leichter auf als wir, die wir uns immer noch als homogen und anders empfinden.

Und das ist genau das, was die Europäische Union meiner Meinung nach mit aller Kraft untergraben sollte.

Wir sollten es nicht dabei belassen. Auf dem Höhepunkt der europäischen Krise Ende 2015 schrieb Sutherland:

Von der menschlichen Mobilität profitieren nicht nur die Migranten und ihre Familien, sondern auch ihre Herkunfts- und Zielländer … Keine andere Kraft – weder Handel noch Kapitalströme – hat das Potenzial, das Leben auf so nachhaltige, positive Weise und in so großem Umfang zu verändern wie die Migration.

Sutherland ist überzeugt, dass Einwanderung der Schlüssel zu nachhaltiger Entwicklung ist, einem Wirtschaftsmodell, das ich seit den 1930er-Jahren sorgfältig als Technokratie dokumentiert habe. (Das ist es, was die Trilaterale Kommission erstmals 1973 als „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“ vorgeschlagen hat.

Abschaffung der freien Marktwirtschaft/des Kapitalismus

Oh, habe ich schon erwähnt, dass, wenn die nachhaltige Entwicklung (Technokratie) den Kapitalismus und das freie Unternehmertum ersetzen soll, letzteres vollständig zerstört werden muss? Ja, Sie haben richtig gelesen, aber verlassen Sie sich nicht nur auf mein Wort…

Hören Sie, was Christiana Figures, ehemalige Exekutivsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, zu sagen hat:

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns der Aufgabe stellen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums das Modell der wirtschaftlichen Entwicklung, das seit mindestens 150 Jahren, seit der industriellen Revolution, vorherrscht, bewusst zu verändern… Es ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die wir uns je gestellt haben, nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit das Modell der wirtschaftlichen Entwicklung bewusst zu ändern. (Figueres, Pressekonferenz Feb. 2015) [Hervorhebung hinzugefügt].

Prüfen wir diese Aussage. Die Vereinten Nationen haben es getan:

Absicht – Kapitalismus und freies Unternehmertum abschaffen und durch nachhaltige Entwicklung ersetzen.

Zeitplan – Nicht spezifiziert, aber in den Eingeweiden der Vereinten Nationen existiert ein Zeitplan.

Fähigkeit – Immerhin sind es die Vereinten Nationen. Sie haben 193 Nationen der Welt, die diese Agenda unterzeichnet haben.

Maßnahmen – Die Vereinten Nationen haben bereits Schritte unternommen, um ihren Plan umzusetzen.

Hört sich für mich nach einem Plan an.

Wir sollten über diese Wendung der Ereignisse nicht überrascht sein.

Wenn der Westen dekonstruiert werden soll, um Platz für die Technokratie zu schaffen, gibt es keinen besseren Weg als eine Masseninvasion radikaler islamischer Dschihadisten, die von der marxistischen Philosophie der sozialen Gerechtigkeit besessen sind und denen es egal ist, ob sie in einem Kugelhagel sterben, solange sie Chaos und Zerstörung anrichten.

Es ist das uralte Programm von Vergewaltigung, Plünderung und Ausbeutung, modernisiert und religiös kodifiziert, das ihr Handeln rechtfertigt.

Wird Europa also von seinen Schöpfern „betrogen“? Ja, und die Beweise sind eindeutig.

Was ist der Lohn dafür? Die Technokratie als Wirtschaftssystem und die wissenschaftliche Diktatur als Modell der Gesellschaftsführung.

Demnächst auf einem Kontinent in Ihrer Nähe…