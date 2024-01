Von Michael Snyder

Die globalen Ereignisse überschlagen sich derzeit, und Gerüchte sind in aller Munde. Ich werde Ihnen in diesem Artikel einige sehr alarmierende Entwicklungen schildern, aber es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich jede dieser Geschichten noch in der Entwicklung befindet. Sobald wir also mehr Informationen erhalten, können sich diese Geschichten in verschiedene Richtungen bewegen. Wir haben in den ersten Tagen des Jahres 2024 schon so viel erlebt, und ich bin fest davon überzeugt, dass die Dinge im Laufe des Jahres noch chaotischer werden.

Allein in den letzten 24 Stunden sind mehrere bahnbrechende Geschichten in den Nachrichten erschienen. Im Folgenden finden Sie 3 äußerst alarmierende Entwicklungen, die enorme globale Auswirkungen haben könnten…

#1 Krankenhäuser im Norden Israels werden angewiesen, sich auf „Tausende von Opfern“ vorzubereiten

In den letzten Tagen ist es an der Nordfront zu einer Reihe von Eskalationen gekommen, darunter die Ermordung des Schwagers des Hisbollah-Führers. Nun berichten israelische Medien, dass die Krankenhäuser im Norden angewiesen wurden, sich auf die Aufnahme einer großen Zahl von Kriegsopfern vorzubereiten…

Israelische Medien berichten, dass die IDF Vorbereitungen für die Ausweitung der Kämpfe im Norden (Libanon) angeordnet hat. Das israelische Gesundheitsministerium wies die Krankenhäuser an, sich auf die Aufnahme von „Tausenden von Verletzten“ in kurzer Zeit vorzubereiten.

Warum wird eine solche Warnung gerade jetzt ausgegeben?

Steht etwas Großes bevor?

Einer prominenten israelischen Nachrichtenquelle zufolge wurde ein Krankenhaus tatsächlich angewiesen, sich auf eine „einsame Insel“ vorzubereiten…

Einem Bericht von Kan zufolge hat das israelische Gesundheitsministerium die Krankenhäuser im Norden angewiesen, sich darauf vorzubereiten, Tausende von Verwundeten unter extremen Bedingungen aufzunehmen, da sich die Kämpfe an der israelischen Grenze zum Libanon verschärfen. Das Ziv-Krankenhaus in Safed und das Galiläa Medical Center in Nahariya haben mit den Vorbereitungen für eine Situation begonnen, die als „einsame Insel“ bezeichnet wird, d. h. für den Fall eines massiven Hisbollah-Angriffs tagelang ohne Ausrüstung, Medikamente oder Lebensmittel. Die Krankenhäuser in Safed und Nahariya wurden ebenfalls angewiesen, sich auf die Verlegung von Patienten in andere medizinische Zentren vorzubereiten. Darüber hinaus riet das Gesundheitsministerium zu erhöhter Wachsamkeit und Bereitschaft in allen Krankenhäusern und Krankenkassen im ganzen Land.

Für mich hört es sich so an, als ob die israelischen Behörden davon ausgehen, dass bald ein ausgewachsener regionaler Krieg ausbrechen könnte, der massive globale Auswirkungen hätte.

Israeli media reports IDF ordered preparation for the expansion of the fighting in the north (Lebanon).



Israeli Ministry of Health ordered the hospitals to be prepared to receive "thousands of casualties" in a short time. pic.twitter.com/hlESK3ViZE — Clash Report (@clashreport) January 9, 2024

#2 Eine tödliche neue Variante, die bei Mäusen zu 100 % tödlich ist, „aufgrund einer Infektion des Gehirns“

Ich weiß nicht einmal, was ich von dieser Geschichte halten soll.

Anscheinend hat ein Team von Wissenschaftlern mit einer Coronavirus-Variante herumgespielt, die alle Mäuse, die ihr ausgesetzt waren, getötet hat…

Sie können sich die Forschungsarbeit genau hier selbst ansehen. Es erübrigt sich zu sagen, dass jede Variante, die bei menschlichen ACE2-transgenen Mäusen eine „100%ige Sterblichkeit“ verursachen kann, uns alle zutiefst beunruhigen sollte…

Das mit SARS-CoV-2 verwandte Schuppentier-Coronavirus GX_P2V(short_3UTR) kann bei menschlichen ACE2-transgenen Mäusen eine 100%ige Sterblichkeit verursachen, die möglicherweise auf eine Infektion des Gehirns im Spätstadium zurückzuführen ist. Dies unterstreicht ein Spillover-Risiko von GX_P2V auf den Menschen und bietet ein einzigartiges Modell für das Verständnis der Pathogenitätsmechanismen von SARS-CoV-2-verwandten Viren.

Hoffentlich macht nicht jemand einen „Fehler“, der dazu führt, dass diese neue Variante „versehentlich“ freigesetzt wird.

This is concerning https://t.co/3mvu3irsKR — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) January 8, 2024

In der Zwischenzeit wird berichtet, dass Dr. Peter Daszak „ein nie zuvor gesehenes Virus entdeckt hat, das ‚fast‘ so viel Potenzial hat, Menschen zu infizieren wie Covid“…

Ein Zoologe, dessen Organisation die umstrittenen Experimente in Wuhan finanziert hat, von denen einige befürchten, dass sie die Pandemie ausgelöst haben, hat die Entdeckung eines noch nie dagewesenen Virus präsentiert, das „fast“ so viel Potenzial hat, Menschen zu infizieren wie Covid. Dr. Peter Daszak, Leiter der in New York ansässigen gemeinnützigen EcoHealth Alliance, erläuterte seine Entdeckung in Fledermäusen auf einer Veranstaltung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Vorbereitung auf künftige Pandemieforschung. EcoHealth wurde die Finanzierung entzogen, und Projekte zur Erforschung von Viren in China wurden gestrichen, weil Bedenken hinsichtlich ihrer Verbindungen zur Covid-Laborleck-Theorie bestanden. Die Organisation ist jedoch weiterhin in Thailand und anderen Teilen Asiens tätig und erhält Zuschüsse der US-Regierung in Millionenhöhe.

Wie ich meine Leser immer wieder gewarnt habe, leben wir in einer Zeit, in der große Seuchen überall auf der Welt recht häufig ausbrechen werden.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste globale Pandemie ausbricht, und ich hoffe, dass Sie sich darauf vorbereitet haben.

#3 Bürgerkrieg in Ecuador

Haben Sie schon gehört, was in Ecuador passiert?

Man sagt uns, dass ein „Bürgerkrieg“ ausgebrochen ist und das ganze Land in ein völliges Chaos gestürzt ist…

Ecuador versinkt im Bürgerkrieg, nachdem eine Gruppe maskierter Schläger gestern einen Fernsehsender in der Hafenstadt Guayaquil stürmte, Gefängniswärter als Geiseln nahm und Zivilisten ermordete. Die Zuschauer sahen gestern Abend entsetzt zu, wie die Männer Moderatoren und Mitarbeiter live im Fernsehen mit automatischen Waffen und Sprengstoff bedrohten, während im Hintergrund Schüsse zu hören waren und verängstigte Geiseln um Gnade flehten.

Natürlich war der Vorfall in diesem Fernsehsender nur ein kleiner Teil der weit verbreiteten Gewalt, die wir am Dienstag erlebten…

Bei den von kriminellen Banden in Ecuador am Dienstag verübten Terroranschlägen, zu denen Entführungen, Gefängnisausschreitungen und der Einsatz von Sprengsätzen gegen Zivilisten und Polizeifahrzeuge gehörten, kamen mindestens zehn Menschen ums Leben, darunter zwei Polizisten. Am frühen Mittwochmorgen fanden die Polizeibehörden in einem Viertel von Guayaquil ein verbranntes Fahrzeug mit drei verbrannten Personen darin. Das Dekret über den internen Konflikt bezeichnet über 20 der gefährlichsten kriminellen Banden Ecuadors als militärische Ziele und erlaubt den Streitkräften des Landes, Operationen zu ihrer „Neutralisierung“ durchzuführen. Das Dekret geht Hand in Hand mit einem 60-tägigen Ausnahmezustand und einer Ausgangssperre, die Präsident Daniel Noboa diese Woche beschlossen hat.

In den letzten Jahren sind weltweit eine Reihe von pro-westlichen Regierungen gestürzt.

Wird Ecuador der nächste Dominostein sein, der umkippt?

Hoffen wir nicht, aber im Moment beginnt der feste Griff, den die USA und die EU einst über so viele Teile des Planeten hatten, zu wanken.

Wir sind wirklich in eine Periode gewaltigen weltweiten Chaos eingetreten, und ich rechne fest damit, dass die Dinge in den kommenden Monaten noch wilder werden.