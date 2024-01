Japan prangert zahlreiche Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen an: „Beispiellos in der Geschichte der Menschheit“

Eine japanische Organisation, die die Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen untersucht, hat letzte Woche eine Pressekonferenz abgehalten.

Der emeritierte Professor Masanori Fukushima von der Universität Kyoto wies darauf hin, dass in Tausenden von wissenschaftlichen Publikationen über Nebenwirkungen nach der Impfung berichtet wird, die alle Organe betreffen.

Eine Gruppe von Ärzten versuche herauszufinden, wie viele Fälle von Nebenwirkungen in Japan gemeldet worden seien, werde aber daran gehindert. Zeitschriften zensieren Studien, Präsentationen und Publikationen werden gestoppt.

