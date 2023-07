Die Propaganda kann die düstere Realität auf dem Schlachtfeld, auf dem sich die ukrainischen Streitkräfte befinden, nicht länger verbergen.

In den ersten Monaten des Krieges in der Ukraine war die westliche Konzernpresse unisono begeistert von den sich entfaltenden Feindseligkeiten: Kiew zerschlug die russischen Truppen und das Putin-Regime hing noch am seidenen Faden.

Mit der Zeit änderte sich der Ton. Heute, mehr als 500 Tage nach der russischen Invasion, ist die westliche Presse vorsichtig bis pessimistisch.

Die New York Times, das Flaggschiff der westlichen progressiven Presse, veröffentlichte am Wochenende einen Artikel, in dem sie einräumt, dass die Lage für die ukrainischen Streitkräfte düster ist, nachdem die lang erwartete Gegenoffensive offenbar ins Stocken geraten ist.

Der Artikel trägt die Überschrift: „Nach schweren Verlusten halten die Ukrainer inne, um ihre Strategie zu überdenken„.

In einem Text, der versucht, den Lesern trotz einer Fülle von schlechten Nachrichten einen Hauch von Optimismus zu vermitteln, heißt es:

„Ein Teil der Verbesserung der Situation ist darauf zurückzuführen, dass die Ukraine ihre Taktik geändert hat und sich mehr darauf konzentriert, die russischen Streitkräfte mit Artillerie und Langstreckenraketen zu zermürben, als sich durch Minenfelder und feindliches Feuer zu schlagen“.

„Diese guten Nachrichten verdecken jedoch einige düstere Tatsachen: Die Verluste sind zurückgegangen, weil sich auch die Gegenoffensive verlangsamt hat – stellenweise sogar zum Stillstand gekommen ist – da die ukrainischen Soldaten mit den gewaltigen russischen Verteidigungssystemen zu kämpfen haben“.

„Und trotz der Verluste haben die Ukrainer bisher nur fünf der sechzig Meilen zurückgelegt, die sie zu erreichen hofften, um das Meer im Süden zu erreichen und die russischen Streitkräfte in zwei Hälften zu teilen“.

Die New York Times räumt auch ein, dass die ukrainischen Streitkräfte in den ersten zwei Wochen der Gegenoffensive etwa 20 % der vom Westen gelieferten neuen Waffen, darunter Panzer und Panzer, verloren haben.

Die US-Zeitung schreibt weiter:

„In dieser Woche räumte der ukrainische Präsident Wolodimir Zelenski eine kurze Unterbrechung der Operationen ein, machte dafür aber einen Mangel an Ausrüstung und Munition verantwortlich und forderte die westlichen Verbündeten auf, die Lieferungen zu beschleunigen.“

Der Artikel stellt auch fest, dass das Pentagon die Aussetzung der Operationen ebenfalls öffentlich bestätigt hat, fügt aber hinzu:

„US-Beamte bestätigten die Pause und sagten, die Ukrainer hätten wieder begonnen, sich zu bewegen, aber vorsichtiger, anpassungsfähiger über Minenfelder und sich des Risikos von Opfern bewusster.“

Selbst Zelensky dämpfte am Freitag in einer Botschaft an die Nation den Optimismus:

„Wir müssen alle sehr deutlich verstehen, so deutlich wie möglich, dass die russischen Kräfte in unseren südlichen und östlichen Gebieten alles tun, um unsere Soldaten aufzuhalten.“

Und:

„Jeder der tausend Meter, die wir vorrücken, jeder Erfolg jeder Kampfbrigade verdient unsere Dankbarkeit.“

Wie schlimm muss die Realität sein, wenn nicht einmal die Propaganda sie vertuschen kann?