Die ukrainischen Behörden in Kiew haben im letzten Jahr „mindestens 400 Millionen Dollar“ an US-Steuergeldern veruntreut, so der erfahrene amerikanische Journalist Seymour Hersh, der kürzlich für Schlagzeilen sorgte, als er in einem viel gelesenen Artikel beschrieb, wie die Regierung der Vereinigten Staaten die Nord Stream-Pipeline in die Luft gesprengt hat.

Nun enthüllt ein neuer Substack von Hersh brisante Details darüber, wie US-amerikanische, britische und europäische Steuergelder verwendet werden, um die Taschen ukrainischer Politiker zu füllen, darunter Präsident Zelensky und seine Verbündeten.

Hersh und seinen Quellen zufolge wurde das Geld zum Kauf von Luxusautos und zur Finanzierung eines protzigen Lebensstils verwendet. Angeblich ging der Direktor der amerikanischen Central Intelligence Agency (CIA), William Burns, so weit, Zelensky persönlich eine Liste von „fünfunddreißig Generälen und hochrangigen Beamten, deren Korruption der CIA und anderen in der amerikanischen Regierung bekannt war“, zu überreichen.

Zelensky, behauptet Hersh, „entließ öffentlich zehn der auffälligsten Beamten“.

Noch belastender für den ukrainischen Präsidenten ist jedoch die Behauptung, dass hochrangige Generäle und Regierungsbeamte in Kiew über Zelenskys Habgier verärgert waren und behaupteten, dass er einen größeren Anteil des abgeschöpften Geldes nahm, als an die Generäle ging.

Veruntreuung von Ölgeldern?

Seymour Hersh zufolge wurde das US-Geld auch für den Kauf von verbilligtem Diesel aus Russland selbst ausgegeben, wodurch beide Seiten des Konflikts, an dem sich die Elite und die Rüstungskonzerne weiterhin bereichern, effektiv unterstützt wurden.

Die ukrainische Regierung unter der Führung von Wolodymyr Zelenskij hat mit amerikanischen Steuergeldern teuer für den lebensnotwendigen Dieselkraftstoff bezahlt, der die ukrainische Armee in ihrem Krieg mit Russland auf Trab hält. Es ist nicht bekannt, wie viel die Regierung Zelensky pro Gallone für den Treibstoff zahlt, aber das Pentagon zahlte während des jahrzehntelangen amerikanischen Krieges in Afghanistan bis zu 400 Dollar pro Gallone für den Transport von Benzin von einem Hafen in Pakistan per LKW oder Fallschirm nach Afghanistan.

Unbekannt ist auch, dass Zelensky den Treibstoff von Russland gekauft hat, dem Land, mit dem es und Washington im Krieg liegen, und dass der ukrainische Präsident und viele in seinem Gefolge ungezählte Millionen von den amerikanischen Dollars abgeschöpft haben, die für Dieselzahlungen vorgesehen waren. Eine Schätzung von Analysten der Central Intelligence Agency bezifferte die veruntreuten Gelder auf mindestens 400 Millionen Dollar im vergangenen Jahr; ein anderer Experte verglich das Ausmaß der Korruption in Kiew mit dem des Afghanistankrieges, „obwohl es in der Ukraine keine professionellen Prüfberichte geben wird.“

„Zelensky hat von den Russen billigen Diesel gekauft“, sagte mir ein sachkundiger amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter. „Und wer bezahlt das Gas und das Öl? Wir sind es. Putin und seine Oligarchen verdienen daran Millionen“.

Seymour Hersh schreibt, er habe auch erfahren, dass „[m]ehrere Regierungsministerien in Kiew buchstäblich „konkurrieren“ … um Scheinfirmen für Exportverträge für Waffen und Munition mit privaten Waffenhändlern in der ganzen Welt zu gründen … [m]ehrere dieser Firmen sind in Polen und Tschechien, aber andere sollen am Persischen Golf und in Israel existieren.“

Spannungen.

Hersh ließ in seinem Artikel mit dem Titel „Trading with the Enemy“ noch weitere Bomben fallen.

Nach Angaben eines US-Geheimdienstmitarbeiters, der inkognito mit Hersh sprach, „gibt es einen totalen Zusammenbruch zwischen der Führung des Weißen Hauses und der Geheimdienstgemeinschaft.“

Dies wurde durch die Entscheidung der Regierung verursacht, die North Stream Pipelines zu zerstören, wie Hersh zuvor behauptet hatte, sowie durch den Außenminister Antony Blinken und den Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, die „den Konflikt im weiteren Sinne misshandelten“.

Dem Beamten zufolge wurde die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines nie diskutiert oder war der Gemeinschaft sogar im Voraus bekannt. Stattdessen wurde der Schritt „von Präsident Joe Biden angeordnet“.

Antworten.

Die Regierung Biden muss noch zugeben, dass sie an der Zerstörung der Nord Stream-Pipeline beteiligt war, und hat dies von Anfang an geleugnet, als die Nachricht bekannt wurde.

Diese Nachricht wird in der amerikanischen Öffentlichkeit, die bereits die amerikanische Beteiligung am Krieg in Frage stellt, wohl kaum gut ankommen.

Laut Rasmussen Reports von Ende März dieses Jahres sind 50 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass der Krieg die nationale Sicherheitslage der USA verschlechtert hat – gegenüber 42 Prozent im vergangenen September.

Diese Haltung könnte sich auch in den Hallen des Kongresses widerspiegeln, denn laut Hersh bereitet sich die Regierung auf eine baldige Beendigung des Krieges vor: „Während es dem Weißen Haus an Klarheit über seine Politik in der Ukraine mangelt, bereitet sich das Pentagon einigermaßen optimistisch auf ein Ende des Konflikts vor.“