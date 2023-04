Es ist unmoralisch, in einem unmoralischen Militär zu dienen: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

Die Entscheidung, zum Militär zu gehen, ist nur dann moralisch vertretbar, wenn das Militär des eigenen Landes in einer moralischen und gerechten Weise eingesetzt wird. Es gibt ein seltsames Tabu, dies nicht auszusprechen, das aus der Idee geboren ist, dass es wichtiger ist, die Gefühle „unserer Truppen“ zu schützen, als Menschen davon abzuhalten, sich für die mörderischste Kriegsmaschinerie der Welt zu engagieren, aber es ist wahr.

Das bedeutet nicht, dass diese Militärangehörigen mehr Verantwortung für die Vergehen tragen, an denen sie mitwirken, als die Regierungsvertreter, die sie dorthin geschickt haben, und es bedeutet auch nicht, dass sie unrettbar böse sind – es bedeutet nur, dass sie etwas Unmoralisches tun. Wir alle tun unmoralische Dinge und treffen gelegentlich schlechte Entscheidungen. Es bedeutet lediglich, dass sie ihren Kurs korrigieren müssen.

Ja, viele, die zum Militär gehen, tun nur, was sie glauben, machen zu müssen, um in einem ungerechten System etwas Geld zu verdienen, aber es ist sehr aufschlussreich, dass die Menschen nicht dazu neigen, dieselbe barmherzige Sympathie auf diejenigen auszudehnen, die aus der Verzweiflung der Armut heraus zu Verbrechen greifen. Die meisten Menschen, die im Gefängnis sitzen, haben sich weitaus weniger schwerwiegender Vergehen schuldig gemacht als die Dinge, zu denen das Militär der USA und ihrer Verbündeten routinemäßig verdonnert wird, denn sie haben ihre Verbrechen nicht auf Geheiß einer mächtigen Regierung begangen.

Und ja, natürlich werden diejenigen, die sich dem Militär anschließen, von der Kultur, in der sie aufgewachsen sind, mit Lügen und Propaganda darüber überschüttet, was ihr Militär ist und was es tut, aber viele Menschen, die Verbrechen begehen, werden auch von ihrem Umfeld mit falschen Erzählungen und falschen Versprechen überschüttet. Genau so funktioniert unter anderem der Beitritt zu einer Bande. Diejenigen, die von Charles Manson manipuliert wurden, einen Mord zu begehen, wurden nicht entlastet, nur weil sie manipuliert wurden. Manipulation ist ein mildernder Faktor bei der Beurteilung der Moral, aber sie verhindert nicht, dass der Militärdienst unmoralisch ist, genauso wenig wie sie verhindert, dass Mafiamorde unmoralisch sind.

Wenn Sie nicht in einer Nation leben, die ihr Militär ausschließlich zum Schutz ihrer eigenen Grenzen und niemals zum Missbrauch ihrer eigenen Bürger einsetzt, dann tun Sie etwas Unmoralisches, wenn Sie sich für den Militärdienst entscheiden. Die US-Allianz befindet sich buchstäblich immer im Krieg in Übersee, und die Einberufung ist daher niemals moralisch. Ich denke, es wäre sogar theoretisch möglich, dass sich ein Militär immer im Ausland im Krieg befindet und trotzdem moralisch ist, wenn es aus moralischen Gründen kämpfen würde. Es gibt jedoch kein moralisches Argument dafür, dass die US-Allianz dies tut; sie führt Angriffskriege aus Macht- und Profitgründen.

Die Weigerung, anzuerkennen, dass es unmoralisch ist, in einem unmoralischen Militär zu dienen, dient niemandem außer den Militärrekrutierern, den Kriegsprofiteuren und den Imperialisten in Washington DC und Virginia. Machen Sie dies als Gesellschaft deutlich, damit die Menschen beginnen können, den Kurs zu korrigieren und von diesem missbräuchlichen Weg abzuweichen.

❖

Sie stellen immer wieder Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg an, um uns auf den Dritten Weltkrieg vorzubereiten.

❖

Wir müssen eigentlich nicht akzeptieren, dass die Großmächte der Welt in absehbarer Zeit immer gefährlichere Kämpfe miteinander austragen werden. Die Propagandisten des Imperiums sagen uns immer wieder, dass wir uns zurücklehnen und dies akzeptieren sollen, aber das tun wir nicht.

Dieser Kurs in Richtung Krieg und nuklearer Holocaust wird von Leuten innerhalb der US-Regierung und ihrer Verbündeten vorangetrieben, und wir sind sehr viel mehr als sie. Wir können dieses Schiff jederzeit vom Eisberg abwenden. Wir müssen es nur genug wollen.

❖

Leute, die sich wirklich für die Wahrheit über 9/11 oder das JFK-Attentat interessieren, sprechen oft davon, dass die Amerikaner aufwachen würden, wenn sie nur wirklich begreifen könnten, was ihre Regierung getan hat. Aber es ist wichtig zu betonen, dass dies auch für die Dinge gilt, von denen unbestritten öffentlich bekannt ist, dass die USA sie in letzter Zeit an Orten wie Libyen, Irak, Jemen, Syrien usw. getan haben.

Völlig unbestrittene öffentliche Fakten über Dinge, die die USA seit 9/11 getan haben, sind weitaus bösartiger als nur die Ermordung eines US-Präsidenten oder die Tötung von ein paar Tausend Amerikanern in einem Terroranschlag unter falscher Flagge. Sie haben seit 9/11 Millionen von Menschen in Kriegen um Macht und Profit getötet, und zwar ganz offen, in öffentlichen Aufzeichnungen.

Das eigentliche Problem besteht nicht darin, die Amerikaner über die bösen Dinge zu informieren, die ihre Regierung getan hat, oder sie dazu zu bringen, sie zu sehen und zu begreifen. Es geht darum, sie dazu zu bringen, es tief genug zu sehen und aufrichtig genug darüber nachzudenken, sodass es all die psychologische Abschottung und die durch Propaganda hervorgerufene Konditionierung durchbricht, die ihre Weltanschauung zusammengehalten hat.

Das ist ein großer Teil dessen, was ich hier zu tun versuche. Ich betreibe keinen bahnbrechenden Enthüllungsjournalismus, ich breche keine Geschichten auf, ich versuche nur, Wege zu finden, um den Menschen zu helfen, das Imperium wirklich mit neuen Augen zu sehen, und zwar so, dass es ihre Weltsicht umwandelt.

❖

Je mehr wir über Psychologie und Soziologie lernen, desto unbestreitbarer wird, dass die Frage, ob man ein glückliches und erfülltes Leben führen wird oder nicht, letztlich auf das Glück der Auslosung hinausläuft, aber unsere Systeme spiegeln dies nicht wider. Wir bestrafen immer noch die Armen dafür, dass sie arm sind, wir bestrafen immer noch Süchtige dafür, dass sie süchtig sind, wir sperren immer noch Menschen aus Gründen ein, die eigentlich darauf hinauslaufen, dass sie als Kinder missbraucht und in der falschen Gegend geboren wurden. Das ist zutiefst grausam und an diesem Punkt völlig unwissenschaftlich.

Die Erkenntnis, dass man es nur durch pures Glück gut hat, sollte in einem ein verwandelndes Mitgefühl für diejenigen wecken, die ein weniger glückliches Händchen haben, aber stattdessen stecken viele Menschen den Kopf in den Arsch und bestehen darauf, dass alles, was sie haben, das Ergebnis harter Arbeit und Tugend ist. Die menschliche Veranlagung zum Egoismus führt dazu, dass wir unser Mitgefühl für diejenigen verlieren, die nichts anderes getan haben, als weniger Glück zu haben als wir selbst, nur weil das etwas über uns und unsere gemütlichen kleinen „Ich“-Geschichten aussagen würde.

Wir haben noch viel zu lernen, und was noch wichtiger ist, unsere Systeme haben noch nicht aufgeholt, was wir bereits gelernt haben. Das alles ist ein Prozess des Wachsens und des Werdens zu einer bewussten Spezies, aber Gott, es ist manchmal unerträglich, dabei zuzusehen.