Ein Blick auf die Präsenz der USA und der NATO in der Ukraine – ist das alles?

Dieses Dokument scheint nach dem, was Sie sehen, nicht klassifiziert zu sein. Falls es in der oberen rechten Ecke eine Klassifizierungsmarkierung gibt, ist diese unkenntlich gemacht. Wie Sie sehen können, enthält es in erster Linie eine Zusammenfassung der Zusammensetzung und Disposition der US-Streitkräfte – Luft, See und Soldaten – im europäischen Raum. In der europäischen AOR (Aera of Operations) sind 92.000 US-Soldaten stationiert, die sich jedoch nicht in der Ukraine befinden.

Das Bild zeigt auch die US/NATO Special Operations Forces in der Ukraine (den Bericht von Jim Hoft dazu können Sie hier lesen) und die Gesamtpräsenz der USA in der Ukraine, die 100 Personen beträgt. Laut dem auf Twitter veröffentlichten Bild des Dokuments hat das Außenministerium mehr Mitarbeiter in der Ukraine als das Verteidigungsministerium. Es sind 71 Personen des Außenministeriums (d. h. des DoS) und 29 Militärangehörige aufgeführt. Von diesen 29 sind 14 SOF (Special Operations Forces). Die restlichen 15 bestehen aus dem Verteidigungsattaché (DAO), dem Personal des Office of Defense Cooperation (im Wesentlichen Verkehrspolizisten, die den Fluss der US-Militärhilfe an die Ukraine verwalten) und der Marine Security Augmentation Unit (MSAU), die für die Sicherheit der diplomatischen Einrichtungen der USA sorgt.

Was ist mit der CIA? Ja, die gibt es auch, aber ich weiß nicht, ob sie unter Außenministerium oder Verteidigungsministerium oder unter beiden aufgeführt ist. Auf der oben abgebildeten Informationsfolie wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die gesamte offizielle Präsenz der USA in der Ukraine 100 Personen beträgt (einschließlich des Botschafters).

Ich glaube nicht, dass die US-SOF-Mitarbeiter dort in einer Kampfmission eingesetzt sind. Sie sind höchstwahrscheinlich an der Ausbildung ukrainischer Spezialeinheiten beteiligt und beraten die Kommandeure der ukrainischen Brigaden, die an der Ostfront eingesetzt sind. Ich glaube, dass die SOF-Kräfte des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, Lettlands (LVD) und der Niederlande (NLD) die gleiche Art von Aufgaben erfüllen wie ihre amerikanischen Kollegen.

Was mich überrascht, ist, dass Frankreich und Lettland mehr SOF-Personal in der Ukraine haben als die Vereinigten Staaten. Lettland ist mit insgesamt 17 Mann stärker vertreten als Frankreich.

Manch einer mag behaupten, dass es sich hierbei um eine Erfindung handelt, die über die tatsächliche Anzahl amerikanischer Diplomaten und Militärs im Lande hinwegtäuschen soll. Das stimmt nicht. Einer der Gründe für die Veröffentlichung solcher Zahlen in einem Briefing ist es, sicherzustellen, dass der Befehlshaber der europäischen Streitkräfte der USA weiß, wie viele Amerikaner sich offiziell in der Ukraine aufhalten, falls eine Notfallevakuierung angeordnet wird und das Militär sie retten muss.

Dies ist nur ein weiterer Peggy Lee-Moment, d.h. Is that All There Is? Ja. Diese Folie widerlegt die in den Blogger/Telegram-Kanälen kursierende Geschichte, dass die Russen im März bei einem Raketenangriff 200 NATO-Mitarbeiter getötet haben.