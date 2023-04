Das Ende des Weltsystems

Im Oktober 1990 hielt ich einen Vortrag an der Columbia University. Einer der Anwesenden fragte sarkastisch: „Meinen Sie nicht, dass die Glocke für den Kommunismus läutet?“ Ich erzählte ihm, dass es ein Gedicht von John Donne gibt, in dem diese Zeile vorkommt, und dass Hemingway sie als Epigraph verwendet hat: „Frag nie, für wen die Glocke läutet. Die Glocke läutet für dich!“ Ich meine, dass die Zerstörung des sowjetischen Systems der Anfang vom Ende Ihres Systems ist, in 10–15 Jahren. Das Publikum lachte… Aber 2008 kam die Krise wirklich. Die Krise, die im Westen in den frühen 80er-Jahren vorhergesagt wurde.

Und nun stellt sich die Frage, für wen die Glocke läutet. Er ruft das bestehende Weltsystem an. Und wenn Russland geistig, wirtschaftlich, sozial in so laxer Form ein Teil dieser Welt bleibt, dann wird die Glocke auch für es läuten. Eine andere Sache ist, dass, wenn Russland nicht Teil dieser Welt wäre, sondern, sagen wir, ein sozialistisches System für sich wäre, alles anders wäre. Wie in den amerikanischen Prognosen der frühen 80er-Jahre erwartet.

Anfang der 80er-Jahre gab Reagan bei drei Gruppen von Wirtschaftswissenschaftlern Prognosen für die nächsten 15 Jahre in Auftrag. Und die kamen zu absolut identischen Schlussfolgerungen und fassten dann gemeinsam das Gesamtergebnis zusammen. Die Prognose lautete: Vor der „Zwei-Buckel-Krise“ – 1987-1992/93. Die Produktion im kapitalistischen Bereich sinkt um 20-25%, im sozialistischen Bereich um 10-12 %.

Das politische Ergebnis dieser ganzen Angelegenheit für den Westen ist die Machtübernahme durch die Kommunisten in Italien und Frankreich, allein oder in einem Bündnis linker Kräfte. Im Vereinigten Königreich erlebt die Labor Left ein Comeback. Und in den USA kehrt nirgendwo jemand zurück, sondern es gibt Negerunruhen in allen großen Städten. Für das sowjetische System gab es eine andere Prognose: Es ist viel leichter durch diese Krise geschlittert. Aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Der Kapitalismus wurde nicht aufgebaut, aber wir leiden an seinen Geschwüren, seien Sie gesund. Die Leute, die den kriminellen Kapitalismus aufgebaut haben, leiden bestenfalls unter den Plagen des globalen Kapitalismus.

Es scheint, dass diese Periode in der Geschichte der Menschheit, die durch schnelles Wachstum gekennzeichnet war, für immer endet. Ich meine den technischen Durchbruch, der bedingt von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts ging. Es muss gesagt werden, dass nach der neolithischen Revolution das Wirtschaftswachstum in der Antike, im Mittelalter, in den asiatischen Gesellschaften bei 0,2 % pro Jahr lag. Das war eine Asymptote. Und plötzlich gab es einen scharfen Ruck! Aber dieser Durchbruch endet nun wirklich.

Das heißt nicht, dass morgen alle zu einer vorindustriellen Wirtschaft übergehen werden. Aber in dem Sinne, dass es wirklich eine gewisse Grenze gibt. Im Prinzip ist das nichts Neues für diejenigen, die in den 60er-Jahren einmal die Konferenzen in Byurakan, hier in Armenien, verfolgt haben, die der Suche nach außerirdischen Zivilisationen gewidmet waren. Es wurde viel darüber diskutiert, ob wir allein im Universum sind. Und im Grunde prallten die Standpunkte von Stanislav Lem und unserem Astronomen Shklovsky aufeinander. Lem sagte: „Wir sind allein.“ Shklovsky sagte: „Zur Hölle mit uns im Universum.“

Aber Kardashev, der seine eigene Typologie außerirdischer Zivilisationen entwickelte, fand eine dritte Lösung. Er sagte, dass „wir in dem Sinne allein sind, dass die technische Phase einer Zivilisation nicht länger als eine bestimmte Zeit andauern kann“. Sein hypothetisches Schema ist für uns jetzt notwendig, für die Aussichten auf die Entwicklung der irdischen Zivilisation und des postkapitalistischen Systems. Wie Kardashev selbst sagte, nutzt unser modernes System – Kapitalismus/Sozialismus zusammen – nur 0,16 des Energiepotenzials des Planeten. Und es gibt praktisch keine Aussichten, etwas mehr zu nutzen. Das heißt aber nicht, dass die Entwicklung dort stehen bleibt. Und es bedeutet auch nicht, dass wir die Version des Club of Rome und von Schwab umsetzen müssen. Denn Schwab hat, mit Ausnahme des Stakeholder-Kapitalismus, im Vergleich zu den Gaunern vom Club of Rome tatsächlich nichts Neues erfunden.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Club of Rome 1968 gegründet wurde. Formal wurde er von drei Personen gegründet – Alexander King (Großbritannien), Aurelio Peccei, der den Vatikan sowie die süddeutschen und norditalienischen Eliten vertrat, und Germain Gvishiani. Er war der Schwiegersohn von Kossygin und der Sohn von Berias einzigem Stellvertreter, der nicht erschossen, sondern nur seiner Epauletten und Orden beraubt wurde. Der Club of Rome war eines der Mittel zur Durchdringung der sowjetischen Nomenklatura, als diese in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre den Durchbruch des realen Aufbaus des Kommunismus de facto (in der Ideologie sagte das natürlich niemand) in das kapitalistische System aufgab. Es gab zwei organisatorische Wege der Integration. Das ist die Struktur „Netzwerk“, das ist auch die „Firma“ von Pitovranov. Und die zweite ist der Club of Rome.

Der Club of Rome begann bereits in den Jahren 68-69 mit der Vorbereitung des ersten Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ nach dem Modell von Forresters „One World“. Und schon damals war klar, um welche Art von Modell es sich handelte – Reduzierung des Verbrauchs, Reduzierung der Weltbevölkerung.

Das Interessanteste ist, dass zur gleichen Zeit in der Sowjetunion ein alternatives System entwickelt wurde. Im Jahr 1965 wurde am Moskauer Staatlichen Pädagogischen Institut. Lenin ein Labor für die Analyse der Systementwicklung von Systemen („Laboratory of Systems Development Management Systems“, abgekürzt „LASURs“) gegründet. Es wurde von einer absolut fantastischen Person geleitet. Er ist wenig bekannt, aber ich denke, dass Russland eines Tages im Namen dieser Person – Pobisk Kuznetsov – über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts berichten wird.

Sie entwickelten ihr eigenes Modell für die Entwicklung des Weltsystems. Gab es in Die Grenzen des Wachstums fünf Variablen und Kapital, so waren es hier 30 Variablen. Und die Person, die beide Versionen gesehen hat, sagte, dass „LaSURs“ von einem sehr mächtigen Doktor der Wissenschaften geschrieben wurde, und „Die Grenzen des Wachstums“ von einem ausgezeichneten Studenten geschrieben wurde. Nach dem LaSURs-Modell bewegt sich das System auf ein asymptotisches Regime zu, aber es kann bis zu 30 Milliarden Menschen ernähren. Dann geschahen einige sehr interessante Dinge. Die Leiter von LaSURs werden beschuldigt, Geld zu verschwenden. Pobiska Kuznetsov wird aus der Partei ausgeschlossen und im Serbsky-Institut inhaftiert. Seine Freunde holen ihn dort heraus, dann wird er wieder in die Partei aufgenommen. Er berät sogar Andropow und sagt die Krise des kapitalistischen Systems am Ende des 20. Jahrhunderts voraus. Aber das System war gebrochen. Dies geschah aus einem einfachen Grund: Da die sowjetische Nomenklatura darauf setzte, über den Club of Rome in die westliche Welt einzutreten, mussten alle Alternativen ausgeschaltet werden. Ferner gab es noch einen Kampf innerhalb der verschiedenen Gruppen der sowjetischen Nomenklatura.

Was ist hier für uns notwendig? Das bedeutet, dass die Probleme, von denen Schwab spricht, die Probleme des kapitalistischen Systems sind. Außerdem ist der Übergang vom Exponenten zur Asymptote so geplant, dass die Eigentümer des Kapitalsystems nahtlos in die Eigentümer eines anderen Systems übergehen. Aber dafür müssen sie die Bevölkerung des Planeten erheblich reduzieren. Zudem, wenn früher von zwei Milliarden die Rede war, so ist jetzt von einer halben Milliarde die Rede. Es gibt eine Primatologin wie Jane Goodall, die in globalistische Strukturen eingebunden ist. Goodall sagte kürzlich: „Die Bevölkerung des Planeten sollte die gleiche sein wie vor 500 Jahren.“ Damals waren es 491 Millionen.

Ich höre oft: „Nun, was kann ein einfacher Mensch in einer solchen Situation tun?“ Tatsache ist, dass sich in Übergangssituationen, wenn das alte System zusammenbricht und das neue noch keine Form angenommen hat, Notwendigkeit und Zufall fast ausgleichen. Und wenn in einer Gleichgewichtssituation ein Schmetterling auf einer Waage sitzt, überwiegt er. Und dann gibt es einen Trägheitsprozess. Und gerade in solchen Perioden erleben wir, dass die Entwicklung der Ereignisse meistens von der individuellen Entscheidung eines jeden Menschen abhängt. Und um entscheiden zu können, muss man Wissen haben. Deshalb erlaube ich mir, den letzten Satz aus meinem Buch „Die Glocken der Geschichte“ hinzuzufügen: „Nur subjektives und freies rationales Wissen über die Gesellschaft wird die Menschen lehren, keine Angst vor dem Läuten der Glocken der Geschichte zu haben. Er wird dich lehren, ohne Hoffnung auf Belohnung zu leben, denn ein Mensch zu sein, ist die größte Belohnung. Ohne Illusionen zu leben, denn das Leben ist die beste aller Illusionen. Leben, ohne die Vergangenheit zu idealisieren, ohne über die Gegenwart zu klagen und ohne Angst vor der Zukunft zu haben. Lehren Sie den Mut zu sein und den Mut zu wissen. Zu wissen und ein Mensch zu sein, ein Mensch frei von Defätismus…“ Alles hängt vom Menschen ab, vor allem, wenn die sozialen Welten zusammenbrechen und die Glocken der Geschichte läuten.