Corbett Report: Die menschenfeindliche Agenda

James Corbett – 08.04.2023

„Dies ist eine menschenfeindliche Agenda“ – wie die Bemühungen von One Health auf ein Schema der Deglobalisierung hinweisen, mit den Gastgebern Meryl Nass, M.D., und James Corbett. Sie decken die Korruption in der WHO auf und stellen ihre Perspektiven dar, inwiefern die Verbindungen von Big Oil zu Klimaangelegenheiten eine Überlegung wert sind.“

„Was wir in den vergangenen Monaten herausgefunden haben, ist, dass wir endlich eine nicht redigierte Kopie der zusammenfassenden E-Mail erhalten haben, die von Ron Fouchier geschrieben wurde, einem niederländischen Virologen, der für seine Gain-of-function-Experimente mit Frettchen berühmt ist. Er und ein Typ namens Kawaoka von der University of Wisconsin waren also zwei Wissenschaftler, die die Vogelgrippe gefährlicher machten und sich über die Luft auf den Menschen ausbreiten konnten.“

– Autom. Untertitel: t.me/Normalitaet_v2

