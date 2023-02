Zensur: eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit?

Die Praktiker sind das Bollwerk zwischen den Menschen, schwachen oder korrupten Führern, vereinnahmten Behörden und mächtigen Interessengruppen. Dieses Bollwerk wird durch strenge Zensur und Bestrafung langsam abgebaut, was eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit darstellt. Ärzte, die ihre intellektuelle Freiheit und ihr Recht auf politische Kommunikation pflichtbewusst nutzen, um ihre Überzeugungen zum Schutz der Patienten und der Öffentlichkeit zu äußern, müssen damit rechnen, dass es sie ihre gesamte Karriere kostet.

Die Zensur von Ärzten an vorderster Front während dieser Pandemie als Mittel zur Schaffung von Vertrauen in die staatlichen Gesundheitsbotschaften und zur Bekämpfung des Zögerns, sich impfen zu lassen, erweist sich in der Tat als ein schwieriger Fehler. Im Namen der „Sicherheit“ brachten die Behörden die Ärzte zum Schweigen und schlossen sich mit Big-Tech-Unternehmen zusammen, um Informationen zurückzuhalten und zu kontrollieren. Wie man so schön sagt: Eine verängstigte und getäuschte Öffentlichkeit ist eine willfährige Öffentlichkeit.

Im Widerspruch zu unseren Pandemievorbereitungsplänen wurde an vorderster Front zensiert: Jedem Australier wurde eine vollständig informierte und gültige Zustimmung verweigert. Diese offenkundig verfassungswidrige Bedrohung der Mediziner durch die AHPRA und die nationalen Gremien am 9. März 2021 stellt meiner Meinung nach eine ständige Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit dar. Ungewählte medizinische Bürokraten weigern sich, die geheimen Gesundheitsratschläge zu diskutieren, und verweigern auch den offenen wissenschaftlichen Diskurs. Dies ist ein äußerst merkwürdiges Verhalten.

Wenn Beweise dafür vorliegen, dass die staatliche Covid-Gesundheitspolitik eher zu einer iatrogenen Katastrophe als zu einem messbaren Nutzen führt, haben Ärzte und Krankenschwestern die moralische, rechtliche und wissenschaftliche Pflicht, die Menschen zu warnen. Nationale und internationale Gesetze, Vereinbarungen und Vorschriften, von Nürnberg bis zum nationalen Gesetz zur Regelung der Heilberufe, bekräftigen die Pflicht der Ärzte, der Menschheit zu dienen und zunächst keinen Schaden anzurichten. Wenn sich herausstellt, dass eine mit der „Geschwindigkeit der Wissenschaft“ entwickelte Politik weder sicher noch wirksam ist, erwartet die Gemeinschaft Schutzmaßnahmen. Ärzte müssen ihr verfassungsmäßiges Recht auf geistige Freiheit und politische Kommunikation nutzen dürfen, um Leben zu retten, auch vor staatlich sanktionierten Maßnahmen. Dies wird in der jüngsten Rechtssache Ridd gegen James Cook University vor dem Obersten Gerichtshof deutlich;

Die geistige Freiheit spielt „eine wichtige ethische Rolle nicht nur im Leben der wenigen Menschen, die sie schützt, sondern im Leben der Gemeinschaft im Allgemeinen“, um den Vorrang der individuellen Überzeugung zu gewährleisten: „sich nicht zu dem zu bekennen, was man für falsch hält“ und „die Pflicht, für das einzutreten, was man für wahr hält“.

Und der Nürnberger Kodex befasst sich mit,

‚…Der Grundsatz der freiwilligen, informierten Zustimmung schützt das Recht des Einzelnen, über seinen eigenen Körper zu bestimmen. Dieser Kodex erkennt auch an, dass das Risiko gegen den erwarteten Nutzen abgewogen werden muss und dass unnötige Schmerzen und Leiden vermieden werden müssen.

Dieser Kodex erkennt an, dass Ärzte Handlungen vermeiden sollten, die menschliche Patienten verletzen.

Höchstrichterliche Präzedenzfälle und internationale bioethische Erklärungen wurden von den nationalen Behörden und der AHPRA zunichte gemacht, die die bedingungslose Befolgung der staatlichen Gesundheitsvorschriften zum neuen Standard der guten medizinischen Praxis gemacht haben. Die evidenzbasierte Medizin, die Einwilligung nach Aufklärung und die körperliche Autonomie wurden so weit untergraben, dass die Ärzte von vielen nur noch als Vollstreckungsorgan der Regierungspropaganda angesehen werden. Es ist kein Zufall, dass das Vertrauen in unsere Institutionen und in die medizinischen Berufe scheinbar plötzlich erloschen ist.

Was sich in den vergangenen Jahren abgespielt hat, bezeichnete Professor Jay Bhattacharya als „den größten Fehler im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte der Menschheit“. Die medizinische Fehlinformation, die die Covid-Pandemie gekennzeichnet hat, ist beispiellos. Für eine Krankheit mit einer hochgradig geschichteten mittleren Sterblichkeitsrate von 0,05 Prozent im Jahr 2020, ähnlich wie bei der saisonalen Grippe, wobei gesunde Kinder ein statistisches Risiko von 0 Prozent haben, haben wir das Land und einen Großteil der Welt abgeriegelt und etwa 150 Millionen Menschen in extreme Armut gestürzt. Auf der Grundlage fehlerhafter Modelle haben Regierungen Quarantäne verhängt, Familien getrennt, Menschen allein sterben lassen, die Entwicklung von Kindern beeinträchtigt, Unternehmen geschlossen, ihre eigenen Leute mit Gummigeschossen erschossen, Generationen von Schulden angehäuft und den Lebensunterhalt davon abhängig gemacht, dass sie sich an dem beteiligen, was der frühere Gesundheitsminister Greg Hunt die größte klinische Studie der Welt nannte.

Regierungen, die mit den Gesundheitsbehörden unter einer Decke stecken, unterstützten die Verabschiedung potenziell gefährlicher, experimenteller, neuartiger, genbasierter Gegenmaßnahmen, die nie auf ihre Übertragbarkeit getestet wurden, mit einer absoluten Risikoreduzierung von weniger als 1 %, die nicht auf Genotoxizität, Karzinogenität oder Reproduktionstoxizität getestet wurden, mit buchstäblich null Langzeitsicherheitsdaten. Gleichzeitig wurden die Hersteller in geheimen Verträgen entschädigt, die gesetzlichen Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen gesenkt, Ärzte zum Schweigen gebracht und frühe, vielversprechende Behandlungen verboten. All dies wurde von AHPRA und den National Boards unterstützt, die die Mediziner zu unserer „Sicherheit“ zum Schweigen brachten.

Wir wurden Zeuge eines nicht enden wollenden Stroms manipulierter Daten, politisch motivierter Medizin, verhaltensorientierter Nudge-Einheiten und geheimer Gesundheitsberatung, die durch intensive Zensur, Unterdrückung und Repressalien aufrechterhalten wurde. Das ultimative Ziel scheint zu sein, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich einer globalen Zwangsimpfungskampagne unterwirft. Wir werden weiterhin Zeuge dessen, was Dr. Aseem Malhotra als „die größte Fehlentscheidung der medizinischen Wissenschaft, die wir zu unseren Lebzeiten erleben werden“ bezeichnet. Medizinische Ethik, das Vorsorgeprinzip, Sorgfaltspflicht und Transparenz sind heute Begriffe, die eher einer historischen Fiktion als einem altehrwürdigen Kodex angehören.

Heutzutage betrachten die medizinischen Aufsichtsbehörden das Ansprechen von Sicherheitsbedenken durch Daten und Beweise nicht als moralische Berufspflicht, sondern als unprofessionelles Mobbing und Belästigung, die entweder eine Nachschulung oder die sofortige Aussetzung der Zulassung zur Berufsausübung erfordert.

Wenn die Daten die Darstellung der Regierung nicht stützen, ist die scheinbar korrekte Reaktion, die die Aufsichtsbehörden von den Praktikern erwarten, zu schweigen, während die Behörden einfach aufhören, darüber zu berichten, wie kürzlich von NSW Health demonstriert. Es kann nicht sein, dass die Wahrheit einer guten öffentlichen Gesundheitskrise im Wege steht… Es scheint, dass die Nennung von Fakten jetzt als berufliches Fehlverhalten angesehen wird, weil sie ein Versagen der Regierungspolitik aufzeigen und das Vertrauen in die „Botschaft“ untergraben könnte.

In der Zeit von Covid haben wir die Zerstörung der Bioethik und der Menschenrechte durch genau die Behörden und Institutionen erlebt, die mit deren Wahrung betraut sind. Dieser Systemmissbrauch hat zu einer Politik geführt, die Schaden angerichtet hat. Wie groß der Schaden genau ist, wird sich erst noch zeigen. Steigende Sterblichkeitsraten, schwerwiegende unerwünschte Wirkungen und sinkende Geburtenraten, die mit der Einführung von Impfstoffen einhergehen, zeichnen kein schönes Bild. Einem kürzlich erschienenen Rasmussen-Bericht zufolge glaubt mehr als jeder Vierte, dass jemand, den er kennt, durch Covid-Impfstoffe gestorben ist. Wie lange noch, bis die Zahl der Zufälle das Mantra von der „sicheren und wirksamen“ Impfung unglaubwürdig macht?

Im ganzen Land gibt es Ärzte und Wissenschaftler, die versuchen, Sicherheitssignale zu geben, Antworten auf Fragen zu finden, Briefe zu schreiben, FOI zu beantragen und Berichte zu schicken, während sie darum kämpfen, ihre Kodizes und Eide zu erfüllen. Sie sind Helden, große Lichtgestalten in diesem Albtraum, die ihre Karriere und ihren Lebensunterhalt opfern, um sich an altehrwürdige Kodizes und ethische Grundsätze zu halten. Wir benötigen eine echte Debatte, einen offenen wissenschaftlichen Diskurs, die Anerkennung von Verletzungen und den Zugang zu nicht geschwärzten Daten. Die Tatsache, dass unsere medizinischen Behörden und politischen Führer angesichts des möglicherweise größten Fehlers im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte der Menschheit, eines iatrogenen Fehlers der medizinischen Wissenschaft, der unsägliches Leid verursacht, weiterhin Zensur ausüben, zeigt eine rücksichtslose Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden der Australier.

Die Beschneidung der intellektuellen Freiheit und der politischen Kommunikation der Ärzte durch die AHPRA und die nationalen Kammern verstößt offensichtlich gegen die Verfassung, die Berufskodizes und die internationalen ethischen Erklärungen. Die derzeit erzwungene Zensur hat das Vertrauen in die öffentliche Gesundheit untergraben und stellt weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit dar. Zensur untergräbt das Vertrauen, zerstört es und kostet Leben, und das muss aufhören.

Kara Thomas ist Sekretärin der Australischen Gesellschaft für medizinische Berufe