Zensur in Zeiten von Covid wird verschärft! Erfinder der mRNA-Impfstoff-Technologie wird aus LinkedIn geworfen

Der amerikanische Arzt und Forscher Robert Malone, einer der Erfinder der mRNA-Impfstofftechnik, postete auf seiner LinkedIn-Seite ein eindeutiges Statement. Malone warnt u.a. vor Autoimmunerkrankungen nach der Corona-Impfung, die sich möglicherweise erst nach Monaten oder Jahren manifestieren.

Er warnt unter anderem vor dem Risiko von Blutgerinnseln, Kardiotoxizität, unregelmäßiger Menstruation, Thrombozytopenie, zerebrovaskulären Effekten und der Reaktivierung ruhender Viren. Malone wurde daraufhin von LinkedIn geworfen. Auf Twitter schreibt er, dass er Kopien seines Führerscheins schicken musste und dass LinkedIn entscheiden wird, ob sein Konto wiederhergestellt wird. „Zensur in Zeiten von Corona“ schrieb er.

Yes, I have been locked out of Linked In and my account has been shut down. #censorship in the time of COVID. I have had to submit copies of my driver's license and Linked In will now make a determination about reactivating my account.