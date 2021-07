Wissenschaftler vom MIT erklärt in 2 Minuten, wie Coronaimpfungen in wenigen Jahren Parkinson & ALS verursachen könnte

Die Wissenschaftlerin vom MIT (Massachusetts Institute of Technology) Stephanie Seneff sagte im Podcast von Jerm Warfare Anfang dieses Monats, dass der Corona-Impfstoff „absolut“ krank machen kann. Sie wies darauf hin, dass das Spike-Protein der gefährlichste Teil des Virus ist und dass Ihr Körper nach der Impfung beginnt, eine Menge davon zu produzieren.

