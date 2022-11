Zentralbanken kaufen in aller Stille Gold und das in einem Ausmaß wie seit 55 Jahren nicht mehr

Die Zentralbanken haben weltweit Goldreserven in einem rasanten Tempo angehäuft, wie es zuletzt vor 55 Jahren der Fall war, als der US-Dollar noch durch Gold gedeckt war. Nach Angaben des World Gold Council (WGC) haben die Zentralbanken im dritten Quartal 2022 eine Rekordmenge von 399 Tonnen Gold im Wert von rund 20 Mrd. USD gekauft, wobei die weltweite Nachfrage nach dem Edelmetall wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat.

Auch die Nachfrage des Einzelhandels durch Juweliere und Käufer von Goldbarren und -münzen war stark, so der WGC in seinem jüngsten Quartalsbericht. Laut WGC belief sich die weltweite Goldnachfrage im Septemberquartal auf 1.181 Tonnen, was einem Wachstum von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu den größten Käufern zählten laut WGC die Zentralbanken der Türkei, Usbekistans, Katars und Indiens, aber auch andere Zentralbanken kauften eine beträchtliche Menge Gold, gaben ihre Käufe jedoch nicht öffentlich bekannt. Die türkische Zentralbank bleibt der größte gemeldete Goldkäufer in diesem Jahr. Sie legte im dritten Quartal 31 Tonnen zu und erhöhte damit ihre Goldreserven auf insgesamt 489 Tonnen. Die Zentralbank von Usbekistan kaufte weitere 26 Tonnen; die Zentralbank von Katar erwarb 15 Tonnen; die Reserve Bank of India legte im dritten Quartal 17 Tonnen zu und erhöhte damit ihre Goldreserven auf 785 Tonnen.

Auch in der Türkei stiegen die Einzelhandelskäufe von Goldbarren und -münzen im Quartal auf 46,8 Tonnen, was einem Anstieg von mehr als 300 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diese Entwicklungen sind kaum überraschend, wenn man bedenkt, dass Gold trotz des Aufkommens von Kryptowährungen wie Bitcoin in Zeiten der Unsicherheit oder des Aufruhrs immer noch als der wichtigste sichere Vermögenswert gilt. Gold gilt auch als wirksamer Inflationsschutz, obwohl Experten sagen, dass dies nur über längere Zeiträume, gemessen in Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten, zutrifft.

Leider haben die steigenden Zinssätze den Goldbullen die Party verdorben, da börsengehandelte Fonds (ETFs), die Goldbarren für Anleger lagern, zu Nettoverkäufern wurden. Der Abverkauf von Goldbarren durch die börsengehandelten Fonds und die Käufe durch die Zentralbanken ließen den Goldpreis im dritten Quartal um 8 % fallen. Gold ist ein unverzinslicher Vermögenswert, und in Zeiten steigender Zinsen neigen die Anleger dazu, ihr Geld in höher rentierliche Instrumente umzuschichten. Ein übermäßig starker Dollar hat den Goldpreisen (und den Rohstoffpreisen) ebenfalls nicht geholfen. Der Goldpreis ist im Jahresvergleich um 9,3 % gesunken und liegt fast 20 % unter seinem Höchststand vom März bei $ 2.050 pro Unze.

Zum Glück für die Goldbullen scheinen die langfristigen Aussichten für Gold nach oben zu tendieren. Die Märkte sind derzeit auf die vierte Zinserhöhung um 75 Basispunkte in Folge vorbereitet, und es wird erwartet, dass die US-Notenbank danach signalisieren wird, dass sie die Zahl ihrer Zinserhöhungen bereits im Dezember reduzieren könnte.

„Wir glauben, dass sie die Zinsen nur erhöhen, um den Endpunkt zu erreichen. Wir glauben, dass sie die Zinsen um 75 erhöhen. Wir glauben, dass sie die Tür für eine schrittweise Reduzierung der Zinserhöhungen ab Dezember öffnen werden. Bei der Novembersitzung geht es nicht wirklich um den November. Es geht um Dezember“, sagte Michael Gapen, Chefvolkswirt der Bank of America, gegenüber CNBC. Gapen erwartet, dass die Fed die Zinssätze im Dezember um einen halben Prozentpunkt anheben wird.

Während die Inflation in den USA hartnäckig hoch bleibt, mehren sich die Anzeichen, dass die hohen Zinssätze die Wirtschaft zu bremsen beginnen, da der Immobilienmarkt einbricht und sich einige Hypothekenzinsen fast verdoppeln. Dies spricht dafür, dass die Fed ihre aggressiven Zinserhöhungen zurückfahren sollte.

Die Goldhändler scheinen sich einig zu sein, dass der langfristige Trend bei Gold nach oben zeigt.

Einer Umfrage in der Goldbranche zufolge werden die Goldpreise im nächsten Jahr trotz höherer Zinsen wieder ansteigen. Händler gehen davon aus, dass die Preise im nächsten Jahr um diese Zeit auf $ 1.830,50 pro Unze steigen werden, was fast 11 % über dem derzeitigen Niveau liegt.

„Ich neige zu der Ansicht, dass die Falschheit der US-Notenbank jetzt weitgehend ‚im Preis‘ enthalten ist. Dennoch ist der Spielraum für eine kurzfristige Erholung des Goldpreises sehr begrenzt, solange die Zinsen steigen und der US-Dollar stark bleibt“, so Philip Klapwijk, Geschäftsführer des in Hongkong ansässigen Beratungsunternehmens Precious Metals Insights Ltd, in einer E-Mail.

Am Ende wird ein schwächerer Dollar die Aussichten für Gold wahrscheinlich verbessern. Der Dollar könnte nach einer langen Periode relativer Stärke gegenüber anderen wichtigen Währungen endlich seinen Glanz verlieren. Der Dollar-Index – eine Kennzahl, die den US-Dollar mit sechs führenden Währungen vergleicht – ist kürzlich auf ein Mehrmonatstief gefallen. Laut Wells Fargo wird sich der Anstieg des Dollars in diesem Jahr wahrscheinlich fortsetzen, da die Zinssätze weiter steigen, aber die Zinssenkungen der Fed im Jahr 2023 dürften den Dollar in einen „zyklischen Rückgang“ stürzen. Mit anderen Worten: Der Dollar wird im Jahr 2023 fallen, wenn die USA in eine Rezession eintreten und die Fed die Zinsen senkt.