Der Hedge-Fonds-Riese Elliott warnt vor einer drohender Hyperinflation, die zu einem »globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch« führen könnte

Elliott ist überzeugt, dass die Märkte nicht weit genug gefallen sind und die Welt auf die schlimmste Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg zusteuert

Die Führungskräfte der führenden Hedge-Fonds-Firma Elliott Management Corp. warnen, dass die Welt auf die schlimmste Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg zusteuert.

In einem Schreiben an die Anleger, das die Financial Times einsehen konnte, teilte die in Florida ansässige Firma ihren Kunden mit, dass sie die Weltwirtschaft in einer „extrem schwierigen“ Situation sieht, die zu einer Hyperinflation führen könnte.

Elliott reagierte nicht auf die Bitte von MarketWatch um einen Kommentar.

Die Firma, die von den Milliardären Paul Singer und Jonathan Pollock geleitet wird, teilte ihren Kunden mit, dass „Investoren nicht davon ausgehen sollten, dass sie schon alles gesehen haben“, weil sie die Höhen und Tiefen des Crashs von 1987, des Dot-Com-Booms und -Busts, der globalen Finanzkrise von 2008 und früherer Bären- und Bullenmärkte miterlebt haben.

Er fügte hinzu, dass die „außergewöhnliche“ Zeit des billigen Geldes endet und „eine Reihe von Ergebnissen ermöglicht habe, die die Grenzen der gesamten Nachkriegszeit erreicht oder überschritten hätten“.

In dem Schreiben heißt es, die Welt befinde sich „auf dem Weg zu einer Hyperinflation“, die zu einem „globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch und zivilen oder internationalen Unruhen“ führen könnte.

Elliott argumentierte, dass die Märkte noch nicht genug gefallen seien und dass ein Rückgang der Aktienmärkte um mehr als 50 % „normal“ sei, und fügte hinzu, dass er nicht vorhersagen könne, wann dies der Fall sein werde. Der S&P 500 SPX, +1,36% ist seit seinem Höchststand zu Beginn des Jahres um 19% gefallen.

Elliott-Führungskräfte warnten ihre Kunden, dass der Gedanke, „wir werden nicht in Panik geraten, weil wir das schon einmal erlebt haben“, nicht mit den aktuellen Fakten übereinstimmt.

Sie machten die Entscheidungsträger der Zentralbanken für die derzeitige globale Wirtschaftslage verantwortlich und sagten, sie seien „unehrlich“ gewesen, was die Gründe für die hohe Inflation angeht. Sie sagten, die Gesetzgeber hätten sich vor der Verantwortung gedrückt, indem sie die Unterbrechung der Versorgungskette durch die Pandemie dafür verantwortlich gemacht hätten, anstatt die lockere Geldpolitik anzuführen, die vor zwei Jahren während des COVID-19-Hochs eingeführt wurde.

Die FT berichtete, dass der Hedge-Fonds in diesem Jahr bisher eine Rendite von 6,4 % erzielt und in seiner 45-jährigen Geschichte nur in zwei Jahren Geld verloren hat.