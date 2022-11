Berlin – Peking: Ein wichtiges Update

Via Pepe Escobar

Von meinem Freund Peter Koenig in Genf, ehemaliger WB und WHO, der das westliche institutionelle System in- und auswendig kennt:

„Als die beiden Deutschen Scholz und von der Leyen ausgewählt wurden, um Europa zu zerstören, beginnend mit Deutschland, wurden sie in der Tat monatelang von den neoliberalen Hegemonen in Washington und im Pentagon /NATO überprüft.

Als sie sich schließlich qualifiziert hatten, fingen sie an, das europäische Volk zu belügen und zu betrügen, mit Energieknappheit, Lebensmittelknappheit – und verhängten Energiesparprogramme, obwohl die deutschen Gastanks zu 94 % gefüllt sind, so voll wie noch nie in den letzten 5 Jahren…

Aber bisher lief alles gut, denn die verblüffte europäische Öffentlichkeit machte mit. Aber die deutschen Industriellen haben nicht mitgespielt.

Sie machen schon lange nicht mehr mit und haben geheime Pakte mit Moskau geschlossen. Aber ihr Land wirtschaftlich zu zerstören, das geht jetzt zu weit.

Wie Sie sagten, kontrollieren sie jetzt Scholz; sie haben jetzt das Sagen, nicht mehr das WEF oder Brüssel, zumindest nicht in Deutschland.

Und Scholz mit seiner kaum verhüllten Geschichte von enormer Korruption, besonders als Bürgermeister von Hamburg, war leicht zu kontrollieren.

Die „Goodies“, die er von den deutschen Industriellen erwarten darf, klingen realistischer als die für das schwächelnde Kaiserreich.

Die 25-prozentige Konzession des Hamburger Hafens an China war ein erster Schritt – ein Zeichen, dass Deutschland bereit war, sich der Neuen Seidenstraße, der BRI, anzuschließen, so wie es Italien und Griechenland mit Piräus getan haben.“