Zerstörerische Naturkatastrophen treffen plötzlich Regionen auf der ganzen Welt.

Warum werden wir plötzlich von so vielen historischen Naturkatastrophen heimgesucht, eine nach der anderen? Ich möchte Sie bitten, einen Moment darüber nachzudenken, was wir gerade in den vergangenen Wochen erlebt haben. Die Waldbrände auf Maui waren die tödlichsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Dann wütete Hilary in Südkalifornien, Idalia verursachte immense Schäden an der Golfküste Floridas und nun bedroht Hurrikan Lee die Ostküste. Sollte er tatsächlich auf ein größeres Ballungszentrum im Nordosten treffen, könnten wir immense Verwüstungen erleben. Währenddessen ereignen sich überall auf der Welt ohne Vorwarnung schwere Erdbeben. Am Freitagabend um 23.11 Uhr Ortszeit wurde Marokko von einem Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert…

Am Freitagabend um 23.11 Uhr Ortszeit erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,8 die Berge des Hohen Atlas in Marokko, unweit der dicht besiedelten Stadt Marrakesch. Selbst in Spanien und Portugal spürten die Menschen ein merkwürdiges Vibrieren unter ihren Füßen. Aber Millionen von Menschen in Marokko spürten, wie der Planet bebte und zerbrach, wie er ruckte und sich auflöste, bevor Tausende der Unglücklichsten von der tektonischen Wut erfasst wurden. Mindestens 2.100 Menschen starben, und diese Zahl wird voraussichtlich noch steigen. Nach Angaben des Euro-Mediterranean Seismological Center, einer Nichtregierungsorganisation, wurde die Region heute von mehreren Nachbeben erschüttert.

Das war ein sehr starkes Beben.

Unzählige Menschen in Spanien und Portugal haben es deutlich gespürt.

Die endgültige Zahl der Todesopfer wird noch einige Zeit auf sich warten lassen, aber sie steigt von Stunde zu Stunde.

Laut USGS war es das stärkste Erdbeben in Marokko seit mehr als 100 Jahren…

Nach Angaben des US Geological Survey hatte das Beben eine vorläufige Stärke von 6,8, als es sich um 23.11 Uhr (2211 GMT) ereignete, die Erschütterungen dauerten mehrere Sekunden. Wie die US-Behörde mitteilte, ereignete sich 19 Minuten später ein Nachbeben der Stärke 4,9, das stärkste Erdbeben in Marokko seit mehr als 100 Jahren. Das Epizentrum des Bebens vom Freitag lag hoch im Atlasgebirge, etwa 40 Meilen (ca. 64 km) südlich von Marrakesch. Es lag auch in der Nähe des Toubkal, dem höchsten Berg Nordafrikas, und von Oukaimeden, einem beliebten marokkanischen Skigebiet.

In der Stadt Marrakesch stürzten hohe Gebäude ein, als der Boden mit großer Kraft bebte…

Wenn so etwas passiert, kann das Leben von einem Moment auf den anderen aus den Fugen geraten.

Können Sie sich vorstellen, wie es ist, ohne Vorwarnung sein Zuhause und seine Familie zu verlieren?

Ganze Stadtviertel verschwinden in wenigen Augenblicken. Ganze Familien werden ausgelöscht. Manche werden unter den Trümmern des Ortes begraben, an dem sie aufgewachsen sind, ihre Kinder großgezogen oder alte Freunde getroffen haben. Überlebende der katastrophalen Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar dieses Jahres berichteten Reportern, was danach geschah. Die Menschen, die in den Trümmern eingeschlossen sind, warten im Fegefeuer und fragen sich, wer von ihren Angehörigen vielleicht noch atmet; viele sterben in diesen Hohlräumen aus Beton, Schlamm, Lehm, Metall und Ziegeln. Und diejenigen, die nicht physisch eingeschlossen sind, die sich nur zufällig weit weg von den gefährdeten Gebäuden befanden, sind immer noch in verzweifelter Angst gefangen und stellen die Realität infrage, die eben noch unverrückbar schien. Was ist gerade passiert? Habe ich noch ein Zuhause? Geht es meiner Tochter gut? Lebt mein Hund noch? Wo ist meine Frau? Ich habe sie gerade noch gesehen, wir haben gerade noch miteinander gesprochen, sie war da.

Die Überlebenden in dieser Region Marokkos brauchen unsere Gebete.

Es ist ein Land, das noch nie eine solche Tragödie erlebt hat, und die königliche Familie hat gerade drei Tage Staatstrauer ausgerufen…

Nach dem tödlichen Erdbeben hat das marokkanische Königshaus eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.

Es wurde eine dreitägige Staatstrauer beschlossen, während der die Flaggen auf allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt werden“, hieß es in einer von der offiziellen Nachrichtenagentur MAP veröffentlichten Erklärung, nachdem König Mohamed VI. eine Sitzung zur Katastrophe geleitet hatte.

Natürlich war dies nicht das einzige schwere Erdbeben in den letzten Tagen.

Am Freitag erschütterte ein Erdbeben der Stärke 5,0 den Norden Kaliforniens…

Ein Erdbeben der Stärke 5,0 wurde am Freitagmorgen in Nordkalifornien registriert. Das Beben wurde um 10:24 Uhr etwa 7,5 Meilen (ca. 12 km) west-südwestlich der Gemeinde Fall River Mills im Shasta County registriert,

nach Angaben des U.S. Geological Survey in einer Tiefe von mehr als neun Meilen. Das Gebiet liegt etwa 50 Meilen (ca. 80 km) nordöstlich von Redding und etwa 290 Meilen (ca. 467 km) nördlich von Sacramento. Laut dem USGS-Filzbericht berichteten fast zweihundert Menschen, dass sie in der ersten halben Stunde nach dem Beben Erschütterungen gespürt hätten. Die meisten Berichte kamen aus Shasta County, einige wenige aus dem weit entfernten Chico und aus einigen Gemeinden in Oregon in der Nähe von Medford.

Ich erinnere meine Leser immer wieder daran, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das „Große“ den Staat trifft.

Ebenfalls am Freitag ereignete sich in Mexiko ein Erdbeben der Stärke 5,6…

In der Nähe der Küste des Bundesstaates Jalisco ereignete sich am 8. September um 9.53 Uhr ein Erdbeben der Stärke 5,6. Das Epizentrum lag etwa 9 km nordwestlich von Emiliano Zapata. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von ca. 35 km und die Erschütterungen waren wahrscheinlich in der unmittelbaren Umgebung des Epizentrums mäßig, während in anderen Teilen der Bundesstaaten Jalisco und Colima leichtere Erschütterungen zu spüren waren.

Interessanterweise ereignete sich das Erdbeben nur zwei Tage, nachdem der Oberste Gerichtshof Mexikos die Abtreibung landesweit legalisiert hatte…

Berichte aus dem letzten Jahr deuten darauf hin, dass einige Abtreibungswillige auch über die Grenzen der USA hinausschauen. Bereits im Juli letzten Jahres suchten sie Hilfe in Mexiko. Nun wird Mexiko als Ziel noch attraktiver. In dieser Woche hat der Oberste Gerichtshof Mexikos die landesweite Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen aufgehoben. Der Oberste Gerichtshof stellte unmissverständlich fest, dass „das Rechtssystem, das Abtreibung im Bundesstrafgesetzbuch unter Strafe stellt, verfassungswidrig ist, da es die Menschenrechte von Frauen und Schwangeren verletzt“.

Am Samstag ereignete sich vor der Küste von Palu, Indonesien, ein Erdbeben der Stärke 6,0 und unweit von Neuseeland ein Beben der Stärke 6,6.

Unterdessen toben weltweit weiterhin heftige Stürme.

In diesem Jahr wurden zum ersten Mal in der Geschichte in jedem tropischen Ozeanbecken Stürme der Kategorie 5 im selben Jahr registriert.

Und nun kommt Hurrikan Lee.

Lee machte am Donnerstag weltweit Schlagzeilen, als er sich plötzlich von einem Sturm der Kategorie 1 zu einem Sturm der Kategorie 5 verstärkte…

Hurrikan Lee wird am Wochenende riesige Flutwellen über die Ostküste schicken, auch wenn die Meteorologen bisher nicht sicher sind, ob das Auge des Sturms das Land erreichen wird. Bis zu drei Meter hohe Flutwellen könnten am Sonntag auf die Ostküste treffen und Sturzfluten und Gebäudeschäden verursachen.

Das Sturmsystem hat die Meteorologen alarmiert, nachdem es sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem Hurrikan der Kategorie 1 zu einem Hurrikan der Kategorie 5 entwickelt hat und seine Windgeschwindigkeiten innerhalb weniger Stunden von 80 auf über 160 km/h gestiegen sind.

Können Sie sich vorstellen, was ein solcher Sturm in New York City oder Boston anrichten würde?

Hoffen wir, dass ein solches Szenario verhindert werden kann.

Aber ich habe immer wieder davor gewarnt, dass wir in eine Phase großer Instabilität eintreten, in der unser Planet von einer großen Katastrophe nach der anderen heimgesucht wird.

Was wir bisher erlebt haben, ist nur die Spitze des Eisbergs, und ich möchte Sie alle ermutigen, sich auf die turbulenten Monate und Jahre vorzubereiten, die vor uns liegen.