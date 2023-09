Krebsfälle bei Jugendlichen um 79% gestiegen

Eine neue, von Experten begutachtete Studie hat einen besorgniserregenden Anstieg der Krebserkrankungen bei jungen Menschen festgestellt.

Die Studie wurde in der renommierten Fachzeitschrift BMJ Oncology veröffentlicht und analysierte Daten aus den Jahren 1990 und 2019.

Sie wurde von einem Forscherteam der Zhejiang University School of Medicine und des Usher Institute der University of Edinburgh durchgeführt.

Die Forscher stellten fest, dass die Zahl der Krebsneuerkrankungen bei Menschen unter 50 Jahren in den vergangenen drei Jahrzehnten um 79 % gestiegen ist.

Für die Studie analysierten die Forscher Daten aus der Global Burden of Disease 2019-Studie.

Die Studie von 2019 untersuchte die Prävalenz von 29 Krebsarten in 204 Ländern oder Regionen.

Die Forscher untersuchten die Anzahl der Neuerkrankungen, Todesfälle, gesundheitlichen Folgen und Risikofaktoren für Menschen im Alter von 14 bis 49 Jahren.

Allein im Jahr 2019 gab es in dieser Altersgruppe 3,26 Millionen Fälle von Krebs im Frühstadium, was einem Anstieg von 79,1 Prozent seit 1990 entspricht.

Auch die Zahl der krebsbedingten Todesfälle ist seit 1990 um 27,7 Prozent gestiegen.

Zu den häufigsten Todesursachen zählten nach Angaben des Forscherteams Krebserkrankungen der Brust, der Luftröhre, der Lunge, des Darms und des Magens.

Die Fälle von Luftröhrenkrebs und Prostatakrebs haben seit 1990 am stärksten zugenommen, während Brustkrebs die höchste Inzidenzrate bei den früh auftretenden Fällen aufwies.

Die Fälle von Leberkrebs im Frühstadium sind dagegen zurückgegangen.

Nordamerika wurde neben Australasien und Westeuropa als eine der Regionen mit der höchsten Inzidenz von Krebs im Frühstadium im Jahr 2019 genannt.

Die höchsten Sterberaten wurden dagegen in Osteuropa, Ozeanien und Zentralasien verzeichnet.

„Die steigende Inzidenz von Krebs im Frühstadium könnte teilweise auf die zunehmende Nutzung von Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennung in entwickelten Regionen und Ländern zurückzuführen sein“, schreiben die Autoren der Studie.

Der Anstieg der Entdeckungen könnte jedoch auch einen Silberstreif am Horizont haben.

Der Autor der Studie, Dr. Xue Li, weist auf die „hervorragenden“ Vorsorgemaßnahmen in Großbritannien hin, die zu einem Rückgang der Todesfälle durch Krebs im Frühstadium geführt haben.

„Erfreulicherweise ist die jährliche Sterblichkeitsrate bei Krebs im Frühstadium in Großbritannien stetig gesunken, was ein Beweis für die hervorragenden Bemühungen bei der Krebsvorsorge und -behandlung in den letzten drei Jahrzehnten ist“, sagte Li vom Zentrum für Globale Gesundheit am Usher-Institut der Universität Edinburgh laut The Independent.

Sollten sich die von dem Team beobachteten Trends fortsetzen, könnte die Zahl der Krebsdiagnosen im Frühstadium bis 2030 um 31 % und die Zahl der Todesfälle um 21 % steigen, so die Forscher.

Die Autoren weisen darauf hin, dass „das lokale Umfeld, der Lebensstil und das Niveau der verfügbaren medizinischen Behandlung“ zu regionalen Unterschieden bei Krebsfällen und Sterblichkeitsraten führen könnten.

Neben der genetischen Veranlagung könnte den Ergebnissen zufolge auch eine „westliche Ernährung“ mit zu viel rotem Fleisch und Salz – und in der Folge zu wenig Obst und Milch – ein Risiko für junge Menschen darstellen.

Alkohol- und Tabakkonsum wurden ebenso als Krebsrisikofaktoren für Menschen unter 50 Jahren genannt wie Bewegungsmangel, ein hoher Body-Mass-Index und erhöhte Blutzuckerwerte.