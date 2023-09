Das schmutzige Geheimnis darüber, wie Masken wirklich „funktionieren“

Es ist schwer zu glauben, dass Public HealthTM versucht, Amerika wieder zur Maske zu zwingen, aber hier sind wir.

Die Frage ist, warum?

Das schmutzige Geheimnis ist: Masken funktionieren nicht, indem sie das Virus kontrollieren. Masken funktionieren, indem sie Menschen kontrollieren.

Wenn es darum geht, die Ausbreitung des Virus zu stoppen, funktionieren Masken einfach nicht.

Aber wenn es darum geht, Angst zu schüren, blinden Gehorsam gegenüber staatlichen Autoritäten zu erzeugen, Zwietracht unter den Bürgern zu säen und Skeptiker und Andersdenkende öffentlich zu „outen“ – mit anderen Worten, ein autoritäres, wenn nicht gar totalitäres Gesundheitssystem zu schaffen – dann funktionieren Masken sehr gut. Nun, in der Tat.

MASKEN FUNKTIONIEREN NICHT IM KAMPF GEGEN DAS VIRUS.

Zu diesem späten Zeitpunkt steht zweifelsfrei fest, dass die Masken die Ansteckung und Verbreitung von COVID-19 nicht wirksam stoppen können. Dies gilt sowohl auf mikroskopischer Ebene als auch auf der Ebene der Bevölkerung.

Die frühen Maskenauflagen in Bezug auf COVID-19 wurden größtenteils mit der Behauptung „gerechtfertigt“, das SARS-CoV-2-Virus sei nicht anfällig für eine Ausbreitung über die Luft. Inzwischen hat sich jedoch gezeigt, dass das SARS-CoV-2-Virus ein luftübertragenes Virus ist (wie die Grippe), d. h. es kann über längere Zeiträume in der Umgebungsluft zirkulieren und sich auf diese Weise ausbreiten. Auch SARS-CoV-2-Viren sind nachweislich viel kleiner als die Löcher in Stoff- und OP-Masken.

Auf mikroskopischer Ebene hat Harvey Risch also recht: Der Versuch, das SARS-CoV-2-Virus mit einer chirurgischen Maske zu blockieren, ist im wahrsten Sinne des Wortes so, als würde man versuchen, Mücken mit einem Maschendrahtzaun aus dem Garten fernzuhalten.

Auf Bevölkerungsebene kam die jüngste Cochrane Meta-Analyse der verfügbaren randomisierten kontrollierten Studien zu Masken und respiratorischen Viren zu dem Schluss, dass „das Tragen von Masken in der Gemeinschaft wahrscheinlich wenig oder gar keinen Einfluss auf den Ausgang einer grippeähnlichen (ILI)/COVID-19-ähnlichen Erkrankung hat, verglichen mit dem Verzicht auf das Tragen von Masken“. Das Tragen von Masken in der Gemeinschaft hat wahrscheinlich wenig oder keinen Einfluss auf den Ausgang einer im Labor bestätigten Influenza/SARS-CoV-2 im Vergleich zum Nichttragen von Masken“.

(Es ist anzumerken, dass Cochrane mit dem Wiederaufflammen der Maskendebatte unter starkem Druck von Maskenbefürwortern stand, seine Kommentare zu dieser Studie zu ergänzen und zu ändern, wovor die Organisation kapitulierte).

Darüber hinaus ist diese Studie nur eine von Hunderten weiterer Studien, die die epidemiologische Unwirksamkeit und die tatsächlichen Schäden von Masken belegen, von denen viele seit mindestens 2021 bekannt sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Masken auf mikroskopischer Ebene nicht verhindern, dass das Virus austritt oder in den menschlichen Körper eindringt, und auf Bevölkerungsebene hat sich gezeigt, dass die Verwendung von Masken keinen Nutzen bringt, sondern nachweislich zahlreiche Schäden verursacht.

MASKEN FUNKTIONIEREN BEI DER KONTROLLE VON MENSCHEN

Das gesamte Public HealthTM -Geschäft im Westen war von Anfang an stark politisch und autoritär geprägt. Jahrhundert, Gegner von Semmelweis und Darwin und Begründer der so genannten „Sozialmedizin“, der bekanntermaßen schrieb: „Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und Politik ist nichts anderes als Medizin in größerem Maßstab“.

Der Public-Health-AnsatzTM Die Macht der nationalen und lokalen Politik, das „Gemeinwohl“ (nach einseitiger Definition der „Experten“) zu diktieren, hat im letzten Jahrhundert zugenommen, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Ringsherum gibt es enorm gewachsene, lukrative Industrien, aus denen (spätestens seit dem Bayh-Dole Act) das öffentliche Gesundheitswesen hervorgegangen ist. Die Impfstoffindustrie ist nur das offensichtlichste Beispiel.

Während der COVID-Ära entwickelte sich der Autoritarismus im Bereich Public HealthTM zu einem totalitären Modus mit beispiellosen Einsperrungen, Schulschließungen, Reisebeschränkungen, Impfvorschriften usw., die wir alle ertragen mussten. Das sichtbare und am leichtesten durchzusetzende Symbol dieser Machtergreifung war die Maske.

Masken, selbst die komisch nutzlosen aus alten Taschentüchern oder die schmutzigen, wochenalten Papiermasken aus der Chirurgie, die auf unzähligen Kinnpartien zu sehen waren, signalisierten Fügsamkeit und Unterwerfung. Für das sehr reale Public HealthTM Ziel des bedingungslosen Gehorsams funktionieren Masken tatsächlich sehr gut.

Masken sind wirksam, um Menschen Angst einzuflößen. Ängstliche Menschen neigen dazu, sich Autoritäten zu unterwerfen, besonders wenn diese Autorität eine Lösung für die Ursache ihrer Angst verspricht.

Masken sind wirksame Tugendsignale der Fügsamkeit und stärken das Ego des Unterworfenen. Masken üben auch einen sehr starken Gruppenzwang aus, der unsichere Menschen dazu bringt, der Menge zu folgen.

Masken sind wirksam, um Menschen zu demütigen. Sie sind unbequem, hässlich, schmutzig und unnatürlich. Sie sind wirklich „Gesichtswindeln“. Mit einem Wort: Masken sind erniedrigend. Wenn uns die Sitten des ehemaligen Ostblocks etwas gelehrt haben, dann, dass die systematische Erniedrigung von Menschen, insbesondere aus offenkundig dummen Gründen, äußerst effektiv zur Förderung totalitärer Ziele beiträgt.

Masken sind auch bei der Entlarvung von Dissidenten äußerst wirksam. Wer wagt es, gegen den Staat aufzustehen? Da ist einer, da drüben. Schande über sie. Meide sie. Verhafte ihn.

So „funktionieren“ Masken wirklich, und das ist der Grund, warum die Leute von Public HealthTM sie lieben.

Das ist der Grund, warum sie versuchen, sie zurückzubringen.