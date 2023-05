Ziel der Weltbank fast erreicht: Nigeria erreicht den Meilenstein von 100 Millionen ausgestellten digitalen IDs

Nigerias Minister für digitale Wirtschaft, Ali Isa Ibrahim Pantami, wird für seine Bemühungen gelobt, die dazu geführt haben, dass Nigeria innerhalb von nur drei Jahren 61 Millionen digitale Identifikationsnummern (NINs) ausgestellt hat, womit die Gesamtzahl der ausgestellten IDs auf über 100 Millionen gestiegen ist.

Pantami sagt, er habe das Amt des Ministers für digitale Wirtschaft 2019 übernommen, als in einem Zeitraum von 13 Jahren (von 2007 bis heute) nur 39 Millionen NINs ausgestellt worden waren. Als er an Bord kam, arbeitete er jedoch daran, die National Identity Management Commission (NIMC) zu ermächtigen, die dafür sorgte, dass die Zahl auf über 100 Millionen stieg, berichtet The Guardian.

Bei einer Veranstaltung zur Inbetriebnahme von 4.366 Projekten der digitalen Wirtschaft, die unter seiner Leitung durchgeführt wurden, erklärte Pantami, dass in den 13 Jahren, in denen nur 39 Millionen NINs ausgestellt wurden, enorme Summen ausgegeben wurden, aber als er das Amt übernahm, wurden die meisten Ergebnisse dank der engen Zusammenarbeit mit einigen Technologieunternehmen im Land erzielt.

Pantami sagte auch, dass viel getan wurde, um die Arbeitsbedingungen der NIMC-Mitarbeiter zu verbessern, wie z. B. eine 300-prozentige Gehaltserhöhung sowie die Einführung von technischen Innovationen, die seiner Meinung nach einen enormen Beitrag zum Bruttoinlandsprojekt des Landes geleistet haben.

Mit nun 100 Millionen ausgestellten NINs bleibt abzuwarten, ob das Land die Empfehlung der Weltbank erfüllen wird, bis Juni 2024 148 Millionen Menschen für den digitalen Personalausweis zu registrieren, obwohl Pantami im Juni letzten Jahres auf der ID4Africa 2022 sagte, dass das Land auf dem besten Weg sei, das Ziel zu erreichen.

Das Projekt für den digitalen Personalausweis in Nigeria wird von der Weltbank finanziert, die dem Land ein gewisses Ziel gesetzt hat, als im Jahr 2020 eine Partnerschaft im Rahmen des ID4D-Projekts der Institution geschlossen wurde.

Um die 148-Millionen-Marke zu erreichen, zu der auch die Ausgabe der digitalen ID an eine bestimmte Anzahl von Frauen und Kindern gehört, muss Nigeria laut Technext bis Juni nächsten Jahres 49,3 Millionen weitere NINs ausgeben.

In der Zwischenzeit hat der Vorstand des NIMC den Minister mit einer Anerkennungsurkunde für seine großartige Leitung des Ministeriums und den Fortschritt bei der NIN-Ausstellung geehrt.

Techeconomy berichtet, dass die Würdenträger, die an der Übergabe der Urkunde teilnahmen, Pantami für seine Verdienste um die Verbesserung der nigerianischen digitalen Wirtschaft in den letzten vier Jahren als zuständiger Minister lobten. Während der Veranstaltung wurde auch ein Kompendium der Leistungen des Ministers in Form einer Publikation vorgestellt.

Kürzlich wies die Bundesregierung die Geschäftsbanken an, bald Bankkarten mit NINs auszustellen, die auch als nationale IDs dienen sollen.