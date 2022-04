Zielen Russlands Raketen auf US-Biolabore in der Ukraine? Beweise für Pandemie- und Biowaffen-Vertuschungen

Mit dem Auftauchen von Beweisen für eine mögliche Biowaffen-Vertuschung gewinnt ein Unternehmen namens Metabiota an Bedeutung

Metabiota hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt widerstandsfähiger gegen Epidemien zu machen, indem es „Daten, Analysen, Beratung und Schulungen zur Vorbereitung auf globale Gesundheitsbedrohungen und zur Milderung ihrer Auswirkungen“ bereitstellt. Der Gründer ist ein Absolvent des World Economic Forum Young Global Leader.

Zu den Investoren von Metabiota gehören In-Q-Tel, eine Risikokapitalfirma der CIA, die sich auf Hightech-Investitionen spezialisiert hat, die die nachrichtendienstlichen Kapazitäten der US-Geheimdienste unterstützen oder ihnen zugutekommen, Hunter Bidens Investmentfonds, Rosemont Seneca und die Threat Reduction Agency (DTRA) des US-Verteidigungsministeriums, die Metabiota beauftragt hat, Operationen in mit den USA verbundenen Labors in der Ukraine durchzuführen.

Nathan Wolfe, der Gründer von Metabiota, hat nicht nur enge Verbindungen zum WEF und dessen Great Reset-Agenda, sondern ist seit 2004 auch Mitglied des Redaktionsausschusses der EcoHealth Alliance. Im Jahr 2017 schrieb er zusammen mit EcoHealth-Präsident Peter Daszak, Ph.D., eine Studie über Coronaviren in Fledermäusen. EcoHealth arbeitete eng mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) in China zusammen, wo der Ursprung von SARS-CoV-2 vermutet wird.

Die globalen Partnerschaften von Metabiota werden von Andrew C. Weber geleitet, dem ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister für nukleare, chemische und biologische Verteidigung, der die DTRA gegründet hat.

Der Auftrag von Metabiota

Durch Datenanalyse hilft das Unternehmen „Entscheidungsträgern in Behörden und Industrie“, Pandemierisiken abzuschätzen und zu mindern. Aber sie behaupten auch, eine „nachhaltige Entwicklung“ zu unterstützen, was wenig mit Pandemie-Risikomanagement zu tun zu haben scheint.

Der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ wurde von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), geprägt. Er ist Teil von Schwabs Plan für einen globalen Great Reset und eine transhumanistische Revolution (auch bekannt als die vierte industrielle Revolution).

Es ist daher nicht überraschend, dass der Gründer von Metabiota, Nathan Wolfe, nicht nur enge Verbindungen zum WEF hat, sondern auch ein aufstrebender Star dort ist. Er ist ein Absolvent des WEF Young Global Leader und wurde 2021 mit dem Technology Pioneer Award des WEF ausgezeichnet.

Metabiota und die Suche nach Pandemie-Viren

Metabiota war einer der Hauptpartner des Pandemic Threat Program der United States Agency for International Development (USAID) mit der Bezeichnung PREDICT, das Viren mit Pandemiepotenzial identifizieren sollte.

Zu den Vertragspartnern, die über dieses Programm finanziert wurden, gehörte auch die EcoHealth Alliance unter der Leitung von Peter Daszak. Das PREDICT-Programm, das von Dennis Carroll geleitet wurde, diente offenbar als Konzeptnachweis für das von Carroll gegründete Global Virome Project.

Laut einer kürzlich durchgeführten Untersuchung von U.S. Right to Know (USRTK)2 scheint Carroll, während er das PREDICT-Programm noch leitete, Regierungsgelder abgezweigt zu haben, um dieses persönliche Nebenprojekt zu finanzieren, das mit der Absicht ins Leben gerufen wurde, eine Million Viren aus Wildtieren zu sammeln, zu identifizieren und zu katalogisieren, um vorherzusagen, welche davon eine Epidemie beim Menschen auslösen könnten.

Die Finanzierung von Metabiota

Metabiota wird von mehreren miteinander verbundenen Organisationen und Behörden finanziert, darunter:

Pilot Growth Management, mitbegründet von Neil Callahan. Callahan ist auch Mitbegründer von Rosemont Seneca Technology Partners und sitzt im Beratergremium von Metabiota.

Das Global Virome Project, das Berichten zufolge 341.000 Dollar an Metabiota gezahlt hat (oder zahlen wollte), um eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen

In-Q-Tel, eine Risikokapitalfirma der CIA, die sich auf Hightech-Investitionen spezialisiert hat, die die nachrichtendienstlichen Kapazitäten der US-Geheimdienste unterstützen oder ihnen zugutekommen

Die Threat Reduction Agency (DTRA) des US-Verteidigungsministeriums. Im Jahr 2014 vergab die DTRA an Metabiota Bundesaufträge in Höhe von 18,4 Millionen US-Dollar für wissenschaftliche und technische Beratungsdienste für die DTRA-Labore in der Ukraine und Georgien

Durch die Auslagerung von Arbeiten an private Unternehmen kann die DTRA die Aufsicht des Kongresses umgehen. Russland beschuldigt nun die USA, geheime und illegale Biowaffenforschung in diesen ukrainischen Labors zu finanzieren, und behauptet, dies sei der wahre Grund für seine Invasion

Durch die Auslagerung von Arbeiten an private Unternehmen kann die DTRA die Aufsicht des Kongresses umgehen. Russland beschuldigt nun die USA, geheime und illegale Biowaffenforschung in diesen ukrainischen Labors zu finanzieren, und behauptet, dies sei der wahre Grund für seine Invasion Rosemont Seneca, ein Investmentfonds, der von Hunter Biden mitverwaltet wird. Sollten sich die russischen Anschuldigungen als wahr erweisen, könnte sich diese Verbindung für das Weiße Haus als äußerst problematisch erweisen, da dies bedeutet, dass die Familie Biden mehr oder weniger direkt an der Finanzierung dieser Forschung beteiligt war.

Wolfe hat außerdem mehr als 20 Millionen Dollar an Forschungsgeldern von Google, dem NIH und der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten, um nur einige zu nennen, und war ein Freund des inzwischen verstorbenen Jeffrey Epstein. In seinem 2012 erschienenen Buch „The Viral Storm“ dankte Wolfe Freunden für ihre Unterstützung, darunter Epstein und Boris Nikolic. Nikolic, ein Biotech-Risikokapitalgeber, wurde in Epsteins Testament als „Ersatzvollstrecker“ benannt.

Epstein war nicht nur ein verurteilter Pädophiler und mutmaßlicher Kinderhändler, sondern hatte auch ein ausgeprägtes Interesse an Eugenik. Es ist inzwischen bekannt, dass er davon träumte, eine eigene „übermenschliche“ Rasse zu schaffen, indem er auf seiner Ranch in New Mexico Dutzende von Frauen auf einmal schwängerte. Epstein gelang es auch, Treffen mit Bill Gates zu arrangieren, dessen Familiengeschichte ebenfalls von einem Interesse an Eugenik und Bevölkerungskontrolle geprägt ist.

Der Gründer von Metabiota wird mit einem Verdächtigen der COVID-Pandemie in Verbindung gebracht

Wolfe, der Gründer von Metabiota, hat nicht nur enge Verbindungen zum WEF und dessen Great Reset-Agenda, sondern ist seit 2004 auch Mitglied des Redaktionsausschusses der EcoHealth Alliance. Im Jahr 2017 hat er sogar gemeinsam mit dem Präsidenten der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, eine Studie über Coronaviren in Fledermäusen verfasst.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat die EcoHealth Alliance, eine gemeinnützige Organisation, die sich auf Pandemieprävention konzentriert, eng mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) in China zusammengearbeitet, wo der Ursprung von SARS-CoV-2 vermutet wird.

Daszak, der vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci und dem US-Außenministerium finanzielle Mittel für seine Coronavirus-Forschung erhielt, gab einen Teil dieser Arbeit an Shi Zheng-li vom WIV weiter. Er war auch Mitautor von Forschungsprojekten an der WIV.

Als die Gerüchte aufkamen, dass SARS-CoV-2 von Menschen verursacht wurde, spielte Daszak eine zentrale Rolle bei dem Versuch, die Herkunft aus dem Labor zu verschleiern, indem er eine wissenschaftliche Erklärung verfasste, in der solche Untersuchungen als „Verschwörungstheorie“ verurteilt wurden. Dieser künstlich hergestellte „Konsens“ wurde dann von den Medien herangezogen, um allen entgegenzutreten, die gegenteilige Theorien und Beweise vorlegten.

Und das, obwohl er 2015 davor gewarnt hatte, dass eine weltweite Pandemie durch einen Laborvorfall ausgelöst werden könnte – und dass „die Risiken bei der Art von Virusmanipulationsforschung, die in Wuhan durchgeführt wird, größer sind“!

Im Jahr 2021 wurden zwei Untersuchungen zu den Ursprüngen der COVID-Pandemie eingeleitet, eine von der Weltgesundheitsorganisation und eine weitere von The Lancet, und Daszak schaffte es irgendwie, in beiden Ausschüssen zu landen, obwohl er die Möglichkeit, dass die Pandemie das Ergebnis eines Laborlecks war, offen und wiederholt zurückgewiesen hatte.

Anmerkung des Herausgebers: Der Verweis auf die WHO wurde sowohl von der Website der Behörde als auch aus den Internetarchiven entfernt, aber mehrere Nachrichtenberichte wie dieser von NPR20 , der nach Beginn der Untersuchung veröffentlicht wurde, sind immer noch aktuell und zugänglich.

Interessanterweise ist einer der politischen Berater der EcoHealth Alliance ein ehemaliger Kommandant von Fort Detrick namens David Franz. Fort Detrick ist die wichtigste von der US-Regierung betriebene „Bioabwehr“-Einrichtung, obwohl Franz selbst öffentlich zugegeben hat, dass „in der Biologie … alles von doppeltem Nutzen ist – die Menschen, die Einrichtungen und die Ausrüstung“.

Metabiota und die DTRA

Ende Mai 2016 stellte Metabiota Andrew C. Weber, ein Mitglied des Council on Foreign Relations, als Leiter des Bereichs Globale Partnerschaften ein. Zwischen 2009 und 2014 war Weber stellvertretender Verteidigungsminister für nukleare, chemische und biologische Verteidigung unter dem damaligen Präsidenten Obama.

Weber wird die Gründung der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) zugeschrieben – einer Kampfunterstützungsbehörde innerhalb des US-Verteidigungsministeriums, die auf die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen, einschließlich biologischer Waffen, spezialisiert ist – und wie bereits erwähnt, hat die DTRA Berichten zufolge Metabiota finanziert, um von den USA finanzierte biologische Forschungslabore in der Ukraine zu betreiben.

Die DTRA hat auch eine Reihe von Zuschüssen an die EcoHealth Alliance vergeben, die sich insgesamt auf mindestens 37,5 Millionen Dollar belaufen, einschließlich eines Zuschusses in Höhe von 6,5 Millionen Dollar im Jahr 2017, um „das Risiko des Auftretens von durch Fledermäuse übertragenen zoonotischen Krankheiten in Westasien zu verstehen.

Laut einem Bericht von The Defender vom Dezember 202029 hatte die EcoHealth Alliance versucht, den Großteil der Pentagon-Finanzierung, die sie zwischen 2013 und 2020 erhalten hatte, zu verheimlichen, wobei der größte Teil von der DTRA kam.

Metabiotas verpfuschte Ebola-Reaktion

2016 veröffentlichte CBS News eine vernichtende Kritik an der Reaktion von Metabiota auf die Ebola-Epidemie in Westafrika im Jahr 2014. Metabiota war von der WHO und der lokalen Regierung von Sierra Leone beauftragt worden, die Ausbreitung der Epidemie zu überwachen, aber laut einer Untersuchung von The Associated Press „verschlimmerten einige der Maßnahmen des Unternehmens eine ohnehin schon chaotische Situation“.

In einer E-Mail vom 17. Juli 2014, die der Nachrichtenagentur AP vorliegt, beklagt sich Dr. Eric Bertherat, medizinischer Offizier der WHO-Abteilung für Epidemie- und Pandemiewarnung und -reaktion, über Fehldiagnosen und „totale Verwirrung“ in dem kleinen Labor, das sich Metabiota mit der Tulane University in Kenema, Sierra Leone, teilt.

Bertherat zufolge gab es „keine Rückverfolgung der Proben“ und „absolut keine Kontrolle darüber, was gemacht wird“. „Dies ist eine Situation, die die WHO nicht länger hinnehmen kann“, schrieb er. Auch Sylvia Blyden, Sonderbeauftragte des Präsidenten von Sierra Leone, erklärte gegenüber AP, dass die Reaktion von Metabiota eine Katastrophe sei:

Sie haben die ganze Region in den Sand gesetzt, sagte sie. Sie nannte den Versuch von Metabiota, die Anerkennung für seine Ebola-Arbeit zu beanspruchen, ‚eine Beleidigung für die Erinnerung an Tausende von Afrikanern, die gestorben sind‘.

Der US-Gesundheitsbeamte Austin Demby, der die Laborarbeit von Metabiota und Tulane im Auftrag der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention und der Regierung von Sierra Leone bewertet hat, äußerte sich ebenfalls kritisch.

In einer E-Mail wies Demby darauf hin, dass benutzte Nadeln liegen gelassen wurden und es kein ultraviolettes Licht zur Dekontamination gab. Der Raum war auch zu klein, um Blutproben sicher zu verarbeiten. „Das Potenzial für Kreuzkontaminationen ist enorm und offen gesagt inakzeptabel“, schrieb er.

Anja Wolz, Notfallkoordinatorin bei Ärzte ohne Grenzen, sagte der Nachrichtenagentur AP, sie habe beobachtet, wie Metabiota-Mitarbeiter die Häuser von mutmaßlichen Ebola-Patienten ohne Schutzkleidung betreten und Hochrisikobereiche verlassen hätten, ohne irgendeine Art von Dekontaminationsverfahren durchzuführen. Sie beschuldigte Metabiota auch, die Schwere des Ausbruchs falsch eingeschätzt zu haben und darauf zu bestehen, dass sie die Situation unter Kontrolle hätten, obwohl das eindeutig nicht der Fall war.

Bob Garry, Professor für Mikrobiologie an der Tulane University, kritisierte auch die Entscheidung von Metabiota, Dr. Jean-Paul Gonzalez mit der Leitung der Operation zu betrauen, da Gonzalez sich 1994 während seiner Arbeit in einem Labor der Yale University versehentlich mit einem seltenen hämorrhagischen Fieber infiziert hatte.

Mehr als eine Woche lang hatte er niemanden über die Infektion informiert, wodurch mehr als 100 weitere Menschen gefährdet wurden. Gonzalez wurde aufgefordert, einen Sicherheitskurs zu absolvieren, aber laut Garry war eine solche Nachlässigkeit ein Warnsignal, und er hielt Gonzalez nicht für den richtigen Mann, um die Menschen in Sierra Leone über Ebola zu informieren.

Wollen Sie wirklich, dass die Person, die sich selbst mit hämorrhagischem Fieber infiziert hat, herumgeht und den Menschen erklärt, wie sie sich schützen können? Fragte Garry in einer E-Mail an einen Medienvertreter von Metabiota. Wolfe verteidigte sein Unternehmen und sagte, es gebe keine Beweise dafür, dass es etwas falsch gemacht habe. Einige der Probleme führte er auf Missverständnisse zurück, andere auf kommerzielle Rivalität.

Laborunfall „wahrscheinlichste“, aber am wenigsten untersuchte Ursache für COVID

In einem Bericht vom 28. März 202232 enthüllte U.S. Right to Know (USRTK) den Inhalt eines Vermerks des Außenministeriums aus dem Jahr 2020, den die Gruppe erhalten hatte. USRTK schreibt:

Ursprung des Ausbruchs: Die Labors in Wuhan blieben am wahrscheinlichsten, wurden aber am wenigsten untersucht‘, heißt es in der Überschrift. Das Memo ist als BLUF – ‚bottom line up front‘ – geschrieben, ein Kommunikationsstil, der im Militär verwendet wird. Die Identität des Verfassers oder der Verfasser ist nicht bekannt … BLUF: Es gibt keine direkten Beweise dafür, dass ein Leck in den Labors von Wuhan die Pandemie verursacht hat, aber es gibt Indizien, die darauf hindeuten, heißt es in dem Memo. In dem Memo, das offenbar im Frühjahr 2020 verfasst wurde, werden die Indizien für die „Lab-Leck“-Theorie aufgeführt – die Idee, dass COVID-19 aus einem der Labore in Wuhan, China, dem Epizentrum der Pandemie, stammt.

In dem Memo werden Bedenken geäußert über den „massiven Umfang“ der Forschung an neuartigen Coronaviren, die offenbar im Wuhan Institute of Virology und im nahegelegenen Labor des Wuhan Center for Disease Control durchgeführt wurde … Das Memo weist auch auf Mängel bei der biologischen Sicherheit in beiden Labors hin und bezeichnet den Umgang des Wuhan Institute of Virology mit tödlichen Viren und virusübertragenden Labortieren … als erschreckend schlecht und fahrlässig. Das Memo bietet einen außergewöhnlichen Einblick in die Besorgnis der führenden US-Außenpolitiker über einen Laborunfall hinter den Kulissen, auch wenn diese Untersuchung von internationalen Virologen, von denen einige nicht offen gelegte Interessenkonflikte hatten, als Verschwörungstheorie angesehen wurde.

In dem Memo wird auch die Unparteilichkeit dieser Virologen infrage gestellt. Shi Zhengli, eine Coronavirus-Forscherin am Wuhan Institute of Virology, die den Spitznamen „Fledermausfrau“ trägt, hat weitreichende internationale Kooperationen aufgebaut, auch mit angesehenen westlichen Virologen, heißt es in dem Memo. Es besteht der Verdacht, dass Shi eine wichtige und einflussreiche Position auf dem Gebiet in China innehat und mit vielen [internationalen] Virologen zusammenarbeitet, die ihr möglicherweise einen Gefallen tun, heißt es in dem Memo …

Das Memo beklagt, dass „der logischste Ort, um den Ursprung des Virus zu untersuchen, von der [Kommunistischen Partei Chinas] völlig abgeschottet wurde“ … Das Memo deutet sogar an, dass andere Hypothesen als Ablenkung von einer Untersuchung der umfangreichen Forschungsarbeiten der Stadt zu neuen Coronaviren gedient haben könnten. Alle anderen Theorien sind wahrscheinlich ein Ablenkungsmanöver, um eine Untersuchung [des WCDC und der WIV] zu verhindern, heißt es darin … Das Memo zitiert eine von Shi mitverfasste Arbeit aus dem Jahr 2015 mit dem Titel „A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence“ (Ein SARS-ähnlicher Cluster zirkulierender Fledermaus-Coronaviren zeigt Potenzial für die Entstehung beim Menschen), in der die Schaffung einer „Chimäre“ oder eines manipulierten Virus mit dem Spike-Protein eines Coronavirus aus einer chinesischen Hufeisenfledermaus beschrieben wird.

Die Redakteure von Nature Medicine fügten im März 2020 einen Vermerk hinzu, in dem sie davor warnten, dass der Artikel „als Grundlage für unbestätigte Theorien verwendet wurde, dass das neuartige Coronavirus, das COVID-19 verursacht, künstlich hergestellt wurde“ … Das Memo zeigt jedoch, dass das Außenministerium den Artikel tatsächlich als relevant für den Ursprung der Pandemie ansah.

NIH zog Gensequenz auf Antrag des WIV-Forschers zurück

Auch wenn wir noch keine stichhaltigen Beweise dafür haben, dass SARS-CoV-2 als Biowaffe entwickelt wurde, gibt es doch zahlreiche Indizien, die in diese Richtung weisen. Beunruhigenderweise scheinen mit der Zeit immer mehr dieser Indizien auf eine Beteiligung der Vereinigten Staaten hinzuweisen. Wenn ein sprichwörtlicher Finger auf China zeigt, zeigen vier andere auf uns zurück.

Das sind zutiefst schlechte Nachrichten, aber sie sollten uns wirklich in unserer Entschlossenheit bestärken, der Sache auf den Grund zu gehen. Niemand von uns ist sicher, solange die verrückten Wissenschaftler, die für diese Pandemie verantwortlich sind, nicht vor Gericht gestellt werden. Dabei spielt es keine Rolle, wer sie sind. Höchstwahrscheinlich werden wir feststellen, dass die Schuld nicht einer einzigen Nation zugeschoben werden kann. Zumindest scheinen sich die USA und China gegenseitig zu decken.

Ein Beispiel dafür sind die Löschungen von Informationen, die sowohl bei den National Institutes of Health als auch bei der WIV vorgenommen wurden, entweder auf Wunsch des jeweils anderen oder aus Gefälligkeit, wie es scheint.

Wie Just the News berichtet, löschten die NIH auf Antrag eines Forschers der WIV eine genetische Sequenzierung von SARS-CoV-2 aus ihrem Sequence Read Archive (SRA). E-Mails, die Empower Oversight über eine FOIA-Anfrage bei den NIH erhalten hat, zeigen, dass ein WIV-Forscher, der zwei genetische Sequenzen an das SRA übermittelt hatte, eine im März 2020 und eine zweite im Juni 2020, darum bat, die letzte zurückzuziehen.

Die NIH erklärten zunächst, dass es besser wäre, den Beitrag zu bearbeiten oder zu ersetzen, als ihn zurückzuziehen, aber der Forscher bestand darauf, dass er entfernt wird, was auch geschah. Fairerweise muss man sagen, dass die NIH auch angeben, dass sie insgesamt mindestens acht SRA-Beiträge, meist von amerikanischen Forschern, auf deren Wunsch hin zurückgezogen haben. Aus E-Mails geht jedoch auch hervor, dass die NIH Reporter angewiesen haben, günstiger und weniger sensationslüstern über die Löschung der chinesischen Sequenz zu berichten. Just the News schreibt:

Empower Oversight] sagt, dass eines der beunruhigendsten Elemente der E-Mails Beweise sind, die zeigen, dass die NIH sich geweigert haben, an einem transparenten Prozess zur Untersuchung der Daten über die gelöschten Sequenzen teilzunehmen. Am wichtigsten ist die Frage, warum sich die NIH geweigert haben, die Archivkopien der gelöschten Sequenzen in einem offenen wissenschaftlichen Prozess zu untersuchen, um festzustellen, ob irgendwelche dieser Informationen Licht auf die Ursprünge der COVID-19-Pandemie werfen könnten, fragte die Gruppe.

Dieses Argument wurde jedoch vom NIH-Beamten Steve Sherry zurückgewiesen. Obwohl Sequenzen nach Angaben der Behörde nie vollständig gelöscht werden, sagte Sherry zu einem Forscher, der um Transparenz bat: Wie Sie wissen, erlaubt dieser Status, wenn Datensätze aus der Datenbank entfernt werden, keine Verwendung für weitere Analysen.

WIV löschte Erwähnungen von US-Kollaborateuren

Die WIV hat auch Informationen gelöscht, offenbar in dem Bemühen, die NIH zu schützen. Kurz nachdem Fauci in einer Senatsanhörung im März 2021 ausgesagt hatte, löschte die WIV im Stillen alle Hinweise auf ihre Zusammenarbeit mit Faucis NIAID, den NIH und anderen amerikanischen Forschungspartnern von ihrer Website. Wie The National Pulse am 15. Mai 2021 berichtete:

Am 21. März 2021 wurden auf der Website des Labors sechs Forschungspartner in den USA aufgeführt: University of Alabama, University of North Texas, EcoHealth Alliance, Harvard University, die National Institutes of Health (NIH), die Vereinigten Staaten und die National Wildlife Federation. Einen Tag später wurde die Seite überarbeitet und enthielt nur noch zwei Forschungspartner – EcoHealth Alliance und die Universität von Alabama. Am 23. März war EcoHealth Alliance der einzige verbliebene Partner.

EcoHealth Alliance wird von dem langjährigen Partner der Kommunistischen Partei Chinas, Dr. Peter Daszak, geleitet, von dem der Chefredakteur des National Pulse, Raheem Kassam, wiederholt behauptet hat, dass er der erste „Sündenbock“ des Debakels im Wuhan-Labor sein wird … Über die Herstellung einer Arbeitsbeziehung zwischen den NIH und dem Wuhan Institute of Virology hinaus werden in inzwischen gelöschten Beiträgen auf der Website auch Studien beschrieben, die die Merkmale der mit dem Labor in Wuhan durchgeführten Gain-of-Function-Forschung tragen.

Auf einer inzwischen gelöschten WIV-Webseite mit dem Titel „Will SARS Come Back?“ heißt es sogar:

Prof. Zhengli Shi und Xingyi Ge vom WIV untersuchen in Zusammenarbeit mit Forschern der University of North Carolina, der Harvard Medical School und des Bellinzona Institute of Microbiology … das Krankheitspotenzial eines SARS-ähnlichen Virus, SHC014-CoV, das derzeit in chinesischen Hufeisennasenfledermauspopulationen zirkuliert. Unter Verwendung des SARS-CoV-Reverse-Genetik-Systems erzeugten und charakterisierten die Wissenschaftler ein chimäres Virus, das den Spike des Fledermaus-Coronavirus SHC014 in einem an die Maus angepassten SARS-CoV-Backbone exprimiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass Viren der Gruppe 2b, die für den SHC014-Spike in einem Wildtyp-Rückgrat kodieren, mehrere Orthologe des SARS-Rezeptors Human Angiotensin Converting Enzyme II (ACE2) effizient nutzen, sich in primären menschlichen Atemwegszellen effizient replizieren und in vitro Titer erreichen können, die denen epidemischer SARS-CoV-Stämme entsprechen. Die Bewertung verfügbarer immuntherapeutischer und prophylaktischer SARS-Methoden ergab eine geringe Wirksamkeit; sowohl monoklonale Antikörper als auch Impfstoffe konnten das neuartige Spike-Protein nicht neutralisieren und vor einer Infektion mit CoV schützen.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse haben sie ein infektiöses rekombinantes SHC014-Virus in voller Länge synthetisch hergestellt und eine robuste virale Replikation sowohl in vitro als auch in vivo nachgewiesen ...

Die Streichung der amerikanischen Forschungspartner von der WIV-Website (mit Ausnahme der EcoHealth Alliance) und die Löschung des Artikels, in dem die genetische Forschung am SARS-Virus erörtert wurde, verstärkten nur den Verdacht der Vertuschung. Damals war das Überraschendste daran, dass sie die amerikanische Beteiligung vertuschten und nicht nur ihre eigene.

When Soviets in Cuba pointed nuclear missiles at the US, Americans freaked out



If the US in Ukraine stationed bio-weapons on Russia’s border, Russians will freak out



Russia ain’t no friend, but it’s dangerous pushing them towards the CCP



On @JoeRogan:pic.twitter.com/n1JbiJn124 https://t.co/KibhSUI3D8 — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) February 24, 2022

Wie Maajid Nawaz,46 ein ehemaliger islamistischer Revolutionär, der zum Anti-Extremismus-Aktivisten wurde, feststellte, könnte sich, wenn sich herausstellt, dass die USA tatsächlich an der illegalen Entwicklung von Biowaffen in der Ukraine beteiligt waren, herausstellen, dass wir hier die Bösen sind. Er schreibt u.a.:

Am 24. Februar 2022, dem Tag der russischen Invasion, waren einige von uns bereits besorgt über die Möglichkeit, dass in der Ukraine Biowaffenlabors existieren … Die Existenz von Biowaffenlabors an der ukrainischen Grenze zu Russland wurde inzwischen sowohl von Russland als auch von den USA bestätigt (ich sage beide, weil die ukrainische Regierung im Wesentlichen als US-Vertreter fungiert). Die einzige verbleibende Frage ist, was wir in diesen Labors gemacht haben.

Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass wir die Biowaffenforschung im Labor in Wuhan in China finanziert haben, von wo aus COVID höchstwahrscheinlich ausgetreten ist. Haben wir also auch in der Ukraine dasselbe getan? Russland hat diese Behauptung sicherlich aufgestellt … Der offizielle Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, erklärte: Im Zuge einer speziellen Militäroperation wurden die Fakten einer Notbereinigung des Kiewer Regimes von Spuren eines militärischen biologischen Programms aufgedeckt, das in der Ukraine durchgeführt und vom US-Verteidigungsministerium finanziert wurde.

Damit hat er dieses Dokument drop veröffentlicht, in dem er behauptet, dass diese Papiere ihre Behauptungen untermauern. Sollten sich Russlands Behauptungen bewahrheiten, würden die USA und ihr Stellvertreter, das ukrainische Regime, gegen den ersten Artikel des UN-Übereinkommens über das Verbot bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen verstoßen. Die Ankündigung Russlands scheint die USA gezwungen zu haben, zuzugeben, dass solche Biolabore tatsächlich existieren. US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland umrahmte dieses Eingeständnis mit der Aussage, dass diese Labors nur der Verteidigungsforschung dienten.

Unterstaatssekretärin Nuland fuhr jedoch fort zu behaupten, dass solche Labors gefährlich wären, wenn sie in russische Hände fielen, ohne dabei den Widerspruch zu bemerken, der ihrer Position innewohnt, dass solche Labors nur deshalb gefährlich sind, weil sie zu Waffen gemacht werden können … Wenn man die russischen Präzisionsschläge mit einer Karte der Standorte von Biolabors in der Ukraine vergleicht, deutet alles darauf hin, dass Putins ’spezielle Militäroperation‘ auf einige dieser gefährlichen Labors abzuzielen scheint.

Nawaz weist auf eine ukrainische Petition an Präsident Zelensky aus dem Jahr 2021 hin, in der a) die sofortige Schließung „amerikanischer Biolabors auf dem Gebiet der Ukraine“, b) eine Untersuchung der Aktivitäten dieser Labors und c) eine Untersuchung der möglichen ukrainischen Beteiligung an der Entstehung von SARS-CoV-2 gefordert wird.

Mit anderen Worten: Im Jahr 2021 fragten sich zumindest einige Ukrainer, ob die US-Labors in ihrem Land an der Entstehung dieser Pandemie beteiligt gewesen sein könnten.

Denunziationen klingen hohl

Es überrascht nicht, dass das US-Außenministerium eine harte Linie verfolgte und alle Anschuldigungen mit der Erklärung zurückwies, dass „die Vereinigten Staaten keine Labors für chemische und biologische Waffen in der Ukraine haben“. In einer anderen Erklärung stellte das Außenministerium „klar“, dass die Labors der „biologischen Verteidigung“ und nicht den biologischen Waffen dienten, womit es ihre kriminellen Aktivitäten semantisch reinigte.

Das Problem dabei ist, dass es keine harte Linie zwischen biologischer Verteidigung und Biowaffenforschung gibt. Wie der politische Berater der EcoHealth Alliance und ehemalige Kommandant von Fort Detrick, David Franz, einräumt, ist alles „doppelter Nutzen – die Menschen, die Einrichtungen und die Ausrüstung“. Biodefense impliziert Biowaffen, da es die Schaffung gefährlicherer Krankheitserreger mit dem angeblichen Ziel beinhaltet, Behandlungen gegen sie zu finden.

Der Biowaffenexperte Francis Boyle, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 verfasst hat, hat auch darauf hingewiesen, dass die meisten BSL-4-Labors einen doppelten Verwendungszweck haben: Sie entwickeln zuerst den offensiven biologischen Kampfstoff und dann den angeblichen Impfstoff. Und dann ist da noch das Waffenverbreitungsabkommen zwischen den USA und der Ukraine, das Ende August 2005 unterzeichnet wurde.

Übrigens hat der ehemalige Präsident Barrack Obama das Projekt zum Bau dieser ukrainischen Labore im Jahr 2005 angeführt, als er noch Senator war, und seltsamerweise wurde die Online-Ankündigung seiner Beteiligung an diesem Projekt ebenfalls aus dem Netz gelöscht.

Laut dieser Vereinbarung wird das US-Verteidigungsministerium das ukrainische Gesundheitsministerium kostenlos dabei unterstützen, die „Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Fachwissen“ zu verhindern, die in einer Reihe von ukrainischen Labors gefunden wurden und „für die Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden könnten.“

Die brennende Frage des Vorsatzes

Das Abkommen selbst stellt also klar, dass sie an Krankheitserregern arbeiten, die als biologische Waffen eingesetzt werden KÖNNEN, und Nulands erklärte Bedenken bestätigen dies. Die einzige Frage, die bleibt, ist die nach der Absicht. Was ist der beabsichtigte Verwendungszweck dieser Erreger? Zur Verteidigung? Oder Angriff? Und gibt es da wirklich einen Unterschied?

Wie Nawaz feststellte, ist das Festhalten der USA an der Verteidigung der „Bioverteidigung“ und dem Kampf gegen die Verbreitung von Biowaffen „das Äquivalent zur Leugnung, dass Einsteins Entdeckung der Atomspaltung zur Energiegewinnung nicht auch zur Herstellung von Atomwaffen verwendet werden könnte. Nach dem COVID-Ausbruch sollte die Vorstellung, dass Biolabore waffenfähig sind, einfach als Regelfall vorausgesetzt werden.“

War es das, was Putin mit seiner Formulierung „spezielle Militäroperation“ im Sinn hatte, durch die Ausschaltung dieser Biolabore sicherzustellen, dass es nicht zu einer „nächsten Pandemie“ kommt? ~ Maajid Nawaz

Denken Sie auch an das bereits erwähnte Netzwerk von Akteuren. Die ukrainisch-amerikanische Zusammenarbeit zur Erforschung waffenfähiger Krankheitserreger wird von der DTRA geleitet, die Metabiota finanziert, das von einem WEF-Führer geleitet wird, der enge persönliche Beziehungen zu einer Person – Daszak – unterhält, die verdächtigt wird, eine Schlüsselfigur bei der Erschaffung von SARS-CoV-2 zu sein, ein Vermittler zwischen dem NIH und der WIV zu sein und eine zentrale Kraft bei der Vertuschung der Laborleck-Theorie.

Interessanterweise wird Metabiota auch von Hunter Bidens Investmentgesellschaft finanziell unterstützt, und vergessen wir nicht, dass der junge Biden auch ein sechsstelliges Gehalt von einem ukrainischen Gasunternehmen kassierte, obwohl er buchstäblich nichts anderes tat, als seinen „mächtigen Namen“ zur Verfügung zu stellen.

Indizien hin oder her, es sieht einfach nicht gut aus. Und es sollte inzwischen klar sein, dass jedes Labor, das sich mit Verteidigungsfragen befasst, auch in der Lage ist, Angriffswaffen zu entwickeln. Über diesen Punkt zu streiten ist einfach nur albern, denn es läuft alles auf eine Frage der Semantik hinaus.

Der bulgarischen Journalistin Dilyana Gaytandzhieva zufolge ist Metabiota ein wichtiger Akteur in den ukrainischen Labors. David Horowitz, ein politischer Autor, hat festgestellt, dass Metabiota „ein Unternehmen ist, das den Verlauf von Ausbrüchen verfolgt und Pandemieversicherungen verkauft, aber auch seine Hand in den tatsächlichen Labors zu haben scheint, die … die Quelle einiger dieser Ausbrüche sein könnten“.

Mit anderen Worten: Könnte es sein, dass Metabiota unter diplomatischer Tarnung biologische Agenzien herstellt und dann Pandemieversicherungen und Pandemie-Tracker verkauft, um „Ländern zu helfen, dem, was sie verbreiten, zuvorzukommen“?

Nawaz fragt: War es das, was Putin mit seiner Formulierung ‚militärische Sonderoperation‘ im Sinn hatte, nämlich sicherzustellen, dass eine ’nächste Pandemie‘ nicht eintritt, indem er diese Biolabore ausschaltet? An diesem Punkt scheint die Frage berechtigt.

