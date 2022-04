Ein Bericht von NBC News zeigt, wie die CIA mit gefälschten Informationen einen Informationskrieg gegen Russland führt.

Einem Bericht von NBC News vom Mittwoch zufolge haben US-Geheimdienstmitarbeiter Informationen über den Ukraine-Konflikt weitergegeben, die nicht „felsenfest“ waren, und einige Aussagen schlichtweg erfunden, um einen „Informationskrieg“ gegen den Kreml zu führen. Die Beamten gaben zu, falsche Informationen verbreitet zu haben, und brüsteten sich damit.

Laut dem NBC-Bericht handelte es sich um eine Täuschungskampagne, als die amerikanischen Medien „Geheimdienste“ zitierten, um davor zu warnen, dass Russland bereit sei, chemische Waffen in der Ukraine einzusetzen, und als Präsident Joe Biden ähnliche Bedenken äußerte.

Den Geheimdienstmitarbeitern zufolge, die die Warnung herausgaben, bestand das Ziel darin, Russland davon abzuhalten, diese Waffen tatsächlich einzusetzen, obwohl sie selbst die verwendeten Informationen als „wenig vertrauenswürdig“ einstuften.

Beamte, die an der Verbreitung solcher „wenig vertrauenswürdigen“ Informationen beteiligt waren, beschrieben laut NBC ihre Aufgabe der Fehlinformation als Teil der Bemühungen, „Moskaus Propaganda zu untergraben und Russland daran zu hindern, die Wahrnehmung des Krieges in der Welt zu bestimmen“.

Einige der Ankündigungen waren korrekt. Wochenlang beharrte die Regierung Biden darauf, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Angriff auf die Ukraine plante.

Weitere Lügen wurden verbreitet, darunter die Behauptung von NBC, Putin werde „von seinen eigenen Beratern in die Irre geführt“. Auch die Behauptung der US-Behörden, Putin habe sich wegen militärischer Unterstützung an China gewandt, war falsch. Trotz der Tatsache, dass es sich um eine Fälschung handelte, wurde sie veröffentlicht, um China davon abzuhalten, das zu tun, was die Beamten behaupteten – Waffen an Russland zu liefern.

Laut NBC erklärte ein europäischer Beamter, der Bericht sei „ein öffentliches Spiel, um jegliche militärische Unterstützung durch China zu verhindern“.

Zu den Vorwürfen, Putin sei von seinen eigenen Mitarbeitern in die Irre geführt worden, sagte ein pensionierter Geheimdienstmitarbeiter gegenüber NBC: „So etwas kann man weder beweisen noch widerlegen.“

Vor Beginn des Krieges hatten US-Medien wochenlang davor gewarnt, dass Russland den Rahmen für einen Angriff auf russischsprachige Menschen in der Donbass-Region absteckt, der ukrainischen Nationalisten angelastet und so als Vorwand für einen Krieg dienen würde.

In diesen Berichten wurden anonyme „Geheimdienstquellen“ sowie Beamte des Pentagon und des Außenministeriums zitiert, von denen keiner Beweise für seine Behauptungen vorlegte. Auf Nachfrage behauptete der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, dass Personen, die die Anschuldigungen infrage stellten, „Trost in den Informationen fanden, die die Russen verbreiten“. Die NBC-Untersuchung zeigt nun, dass die Behauptung von US-Agenten ausgeheckt wurde.

Ein US-Beamter erklärte: „Es muss nicht unbedingt eine solide Information sein. „Es ist wichtiger, [den Russen], insbesondere Putin, zuvorzukommen, bevor sie etwas tun“, sagte er.

Während die in dem Artikel erwähnten Beamten zugaben, ihre Behauptungen verschönert zu haben, reagierte ein anderer, nicht genannter US-Beamter umgehend auf den Sender und erklärte, dass der Nationale Sicherheitsrat und die „Intelligence Community“ dafür sorgten, dass alles, was sie der Öffentlichkeit mitteilten, „in seiner Qualität bestätigt“ wurde.

Ken Dilanian, ein Reporter für nationale Sicherheit, von dem bekannt wurde, dass er 2014 einen „kollaborativen“ Kontakt mit der CIA hatte, ist einer der Autoren der NBC-Story. Sein ehemaliger Arbeitgeber, die Los Angeles Times, hat ihn daraufhin entlassen.