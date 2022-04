Was werden Sie tun, wenn es keine Nahrung gibt?

In einer Welt wie dieser, in der jede Freiheit aufgegeben wird, in der jeder Aspekt des Lebens kontrolliert wird, in der jede staatliche Bedrohung eine Lüge ist, in der jede Wahrheit vermieden wird, was wird da aus dem Menschen? Macht und Kontrolle über große Bevölkerungsgruppen können nur im Laufe der Zeit und zunächst in kleineren Schritten erreicht werden, aber wenn die Tyrannei die Mehrheit vereinnahmt, wird extreme Gewalt immer leichter akzeptiert. Alle totalitären Systeme sind auf freiwillige Knechtschaft angewiesen, um zu existieren, weil es so viel mehr von uns gibt als sie. Sobald dieser Zustand williger Feigheit und Gleichgültigkeit die Bevölkerung wie ein „Virus“ befallen hat, wird sich diese Massenkrankheit der Gesellschaft selbst aufzehren, und alles, was übrig bleibt, wird ein Leben in Sklaverei und Elend sein; aufgrund der Abhängigkeit von eben jenen Meistern, die das Komplott zur Kontrolle der Menschen ins Leben gerufen haben.

Ihr habt die Lügen akzeptiert, ihr habt die Selbstgefangenschaft in euren eigenen Häusern akzeptiert, ihr habt den erzwungenen Verlust eurer Arbeitsplätze und eures Lebensunterhalts akzeptiert, ihr habt das Verlassen von Familie und Freunden akzeptiert, ihr habt das Tragen von tödlichen Masken akzeptiert, ihr habt die Anweisung zur Selbstverstümmelung mit experimentellen Biowaffen-Injektionen akzeptiert, ihr habt die Tyrannei akzeptiert, und ihr habt all dies und noch mehr akzeptiert, ohne einen wirksamen Kampf zu führen. Jetzt nimmt euch dieselbe herrschende Klasse von bösen Monstern, die sich an euren Ängsten gütlich getan hat, die Nahrung weg. Sie (Herrscher und Regierungen) sperren Farmland ab, sie führen Scheinkriege, die der Nahrungsmittelversorgung großen Schaden zufügen werden. Sie kaufen Ackerland auf, um es brachliegen zu lassen. Sie töten und verhungern Tiere, die für die Ernährung bestimmt sind, sie schließen die Versorgungswege, und sie tun dies alles absichtlich, um euch in die Knie zu zwingen. Was werden Sie tun, wenn es keine Lebensmittel mehr gibt?

Heute warten die Menschen auf ihren nächsten Befehl, sie warten auf den nächsten „Notfall“ unter falscher Flagge; sie warten auf die Erlaubnis, frei zu leben. Sie tun dies ohne großen Widerstand, vor allem, weil Widerstand Mut und die Akzeptanz der Wahrheit erfordert, und natürlich auch die Selbstverantwortung für das eigene Sein. Während diese Massenapathie um sich greift, plant das Böse, das die kontrollierende Klasse ist, ein globales Regierungssystem, das die Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens, wie wir es kennen, übernehmen soll. Sie haben es sogar die „Neue Weltordnung“ oder jetzt den „Großen Reset“ genannt. Sie tun dies ganz offen und vor den Augen aller. Die Komplotte der Mächtigen, solche wie Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, die gesamte Davos-Crowd, alle politischen Spitzenklassen und Regierungen, einschließlich der Präsidenten und Herrscher weltweit, die wahnsinnig reichen Huren, die das Bankwesen, die riesigen Unternehmen, die Landwirtschaft, die medizinische Versorgung, die Pharmazie und die Technologie kontrollieren, sind alle bei dieser versuchten Übernahme der Menschheit an Bord.

Natürlich werden diejenigen, die sich an das staatliche Narrativ klammern, und die staatlich unterstützten „Faktenprüfer“, die dieses Narrativ schützen, all jene beschimpfen, die die Wahrheit aufdecken, und angesichts der Leichtgläubigkeit der Massen werden die meisten nicht verstehen, was vor sich geht, bis es zu spät ist. Neben all den anderen Risiken, denen wir uns gegenübersehen, und all dem Terror, der in den letzten mehr als zwei Jahren besonders offensichtlich war, stehen wir nun in naher Zukunft und darüber hinaus vor riesigen Nahrungsmittel- und Energieknappheiten; Nahrungsmittelknappheiten, die von derselben politischen Klasse, die diesen Betrug verübt, im Voraus angekündigt werden. Dieser gezielte Versuch, die bevorstehenden Schrecken durch die Verursacher der Bedrohung zu umreißen, ist psychologische Folter, die als Deckmantel für geplante ruchlose Taten dient. Die Warnungen sind bloße Ankündigungen des staatlichen Plans zur Zerstörung der Gesellschaft.

Der erfundene Schwindel mit der Bezeichnung „Viruspandemie“ und die darauf folgende Reaktion auf diese falsche Bedrohung sollten die Wirtschaftstätigkeit unterdrücken oder zerstören, die Freiheit beseitigen, die Märkte schädigen, Massenängste auslösen und die Versorgungswege dezimieren. Kürzlich wurde zur Verstärkung dieses kriminellen Plans ein inszenierter Krieg zwischen Russland und der Ukraine benutzt, um die bereits bestehenden Schrecken zu verstärken. Der Zufall wollte es, dass die Lebensmittel-, Energie- und Düngemittelproduktion in diesen Gebieten für viele Teile der Welt lebensnotwendig war, was natürlich ein weiterer „Zufall“ war. Mit diesem vorgetäuschten Krieg kam es zu einer massiven Unterbrechung der Versorgungsleitungen, zu Währungswahnsinn, zu einer absichtlichen Verknappung von Weizen, Düngemitteln, Tierfuttervorräten und Energie, wodurch alle Preise fast über Nacht dramatisch anstiegen. Dies hatte Auswirkungen auf der ganzen Welt, einschließlich der USA, da diese geplanten Agenden gegen die Menschheit allmählich in die Tat umgesetzt wurden.

Mit der Schließung von Versorgungsleitungen kam es zu Engpässen, Engpässe führten zu einer weiteren Preisinflation, die Preisinflation führte zu mehr Armut und Hunger und zu wirtschaftlichem Schaden für lebensmittelproduzierende Farmen und Ranches, die bereits durch die Schließung aller Restaurants während des „Covid“-Betrugs dezimiert worden waren. All dies und noch viel mehr führte zur Verwirklichung der von der herrschenden Klasse seit langem geplanten Pläne. Heute nutzen die so genannten „Weltführer“ wie Biden, Trudeau, Schwab, Johnson und viele andere diese aktuellen Ereignisse, die sie absichtlich herbeigeführt haben, um noch mehr Chaos und Panik zu verursachen. Sie kündigen an, dass Lebensmittel und Energie knapp werden und sehr harte Zeiten bevorstehen; all dies wurde von ihnen selbst initiiert. Noch gibt es keine wirkliche Massenverknappung von Lebensmitteln und Energie, aber es wird wahrscheinlich sehr bald dazu kommen, und zwar für einen längeren Zeitraum.

Die Regale werden leer sein, aber nicht wegen irgendeines „Virus“ oder eines russischen „Krieges“, denn genau diese Szenarien sind seit mindestens sieben Jahren oder länger geplant und durchgespielt worden. Es handelt sich um geplante und vorgesehene Ereignisse, die niemals natürlich gewesen sind.

„Im November 2015 – so können Sie einer offiziellen Pressemitteilung auf der Cargill-Website entnehmen – „versammelten sich 65 internationale Politiker, Akademiker, Geschäftsleute und Vordenker am Hauptsitz des World Wildlife Fund in Washington DC, um durchzuspielen, wie die Welt auf eine zukünftige Nahrungsmittelkrise reagieren würde.“ Im Laufe von zwei Tagen spielten die Teilnehmer dieser „Food Chain Reaction“-Krisensimulation eine Reaktion auf eine Reihe von konvergierenden und sich überschneidenden Krisen in den 2020er Jahren, darunter „zwei große Lebensmittelkrisen mit Preisen, die sich 400 Prozent des langfristigen Durchschnitts nähern; eine Reihe von klimabedingten extremen Wetterereignissen; der Sturz von Regierungen in Pakistan und der Ukraine; und Hunger- und Flüchtlingskrisen in Bangladesch, Myanmar, Tschad und Sudan“.

„Neben den erwarteten Plattitüden der Unternehmen und dem Gerede darüber, „der Zeit voraus zu sein“, um „alles richtig zu machen“, hebt der World Wildlife Fund die wichtigste Erkenntnis aus dieser Studie hervor: „Nur wenn wir die Expansion der Landwirtschaft stoppen, die landwirtschaftliche Produktion steigern, die Effizienz der Ressourcennutzung erhöhen und die Lebensmittelverschwendung reduzieren, können wir die Lebensmittel und die Nahrung bereitstellen, die wir brauchen, und gleichzeitig sicherstellen, dass wir die Natur für künftige Generationen erhalten.“

Ja, alles geht auf die fiktive „Klimawandel“-Agenda zurück, und jetzt werden Nutztiere geschlachtet, Ernten vernichtet, Versorgungsleitungen weltweit stillgelegt, die Lebensmittel- und Energieinflation grassiert, und die geplante Aushungerung der Bevölkerung ist in vollem Gange; so wie es schon seit Jahren geplant ist. Millionen und Abermillionen von Hühnern und Truthähnen werden in Iowa, im Mittleren Westen und auf der ganzen Welt per Regierungsdekret geschlachtet. Dasselbe geschieht in einigen Gebieten mit Rindern, Schweinen und der Zerstörung von Ernten, während Landwirte aufgrund von Regierungsmanipulationen vor dem Bankrott stehen. Die Folgen dieser kriminellen Handlungen werden uns alle direkt betreffen.

Bei all dem konzentrieren sich die obersten Prioritäten der Biden-Administration für Versorgungsunterbrechungen auf vier nicht miteinander verbundene Bereiche: „Covid-19“-Reaktionsteams zur Herstellung von noch mehr experimentellen, giftigen Biowaffeninjektionen, die „Impfstoffe“ genannt werden, die Herstellung und das Lieferkettenmanagement von Halbleiterchips, die „Investition“ des Verteidigungsministeriums (DOD) in den Abbau von Rohstoffen zur Bekämpfung des „Klimawandels“ und die Verbesserung der Cybersicherheit der Nation, eine weitere Gelegenheit, die sich bald unter falscher Flagge bietet; alles gemäß den Executive Orders 14017 und 14028.

Die Hölle wird kommen, und mit ihr die Hungersnot. Die gleiche Situation trat während der Großen Depression auf, aber dieses Mal wird es wahrscheinlich viel schlimmer sein, da die Übernahme der Gesellschaft, das monetäre Chaos und die Digitalisierung sowie die Entvölkerungsagenda jetzt täglich an Fahrt gewinnen. Was werden Sie tun, um sich und Ihre Familie zu schützen? Was werden Sie tun, wenn Sie nicht genug zu essen bekommen? Diese Welt ist in Korruption und Wahnsinn verstrickt und hat sich in eine totalitäre Hölle verwandelt. Wann werden Sie sagen, dass es genug ist, und werden Sie Ihren Mann stehen, oder werden Sie nichts tun, bis es zu spät ist?

„Wenn wir in einem Zustand ständiger Angst leben, können wir dann menschlich bleiben?“