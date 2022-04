Warum sich die EU mit China anlegt

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die EU befindet sich eindeutig auf einem diplomatischen Kriegskurs gegenüber China. Auf dem jüngsten (1. April 2022) virtuellen EU-China-Gipfel haben die Europäer Peking deutlich zu verstehen gegeben, dass die Unterstützung Russlands bei der laufenden Militäroperation in der Ukraine einen hohen Preis haben wird, nämlich einen Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und China. China wiederum betonte die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen der EU und China unabhängig von der Krise zu betrachten, die durch den unverantwortlichen Vorstoß der USA für die NATO-Osterweiterung zur Einkreisung Russlands ausgelöst wurde. Peking hat auch betont, dass die EU eine unabhängige Außenpolitik verfolgen muss. Die EU hat jedoch wenig strategische Autonomie, um im Zuge der anhaltenden Krise in Europa eine unabhängige Außenpolitik zu entwickeln. Die Ironie des Schicksals ist, dass zwar Osteuropa der Schauplatz des Konflikts ist, dass es aber nicht Russland, sondern die USA sind, die der EU insofern erheblichen Schaden zufügen konnten, als sie ihr Streben nach einer europäischen Sicherheitsarchitektur als Mittel für ein unabhängiges Auftreten in Europa und darüber hinaus verloren hat. Wichtige europäische Staaten investieren entweder mehr in ihr an die NATO gebundenes Verteidigungssystem oder erwägen eine NATO-Mitgliedschaft. Die USA können von diesem Wandel im europäischen Denken nur profitieren.

Auf diese Weise manipulieren die USA die EU in Bezug auf China. Vor zwei Wochen „informierten“ die US-Geheimdienste die EU über Chinas Bereitschaft, Russland militärische Hilfe anzubieten. Obwohl Peking eindeutig jede Beteiligung an der laufenden russischen Operation in der Ukraine bestritten hat, sind die Informationen, die den EU-Diplomaten zugespielt wurden, giftig genug, um China als Konfliktpartei darzustellen. Für Washington ist die Kultivierung einer Anti-China-Wahrnehmung in der EU nicht nur eine Ergänzung seiner Gesamtpolitik zur Aufrechterhaltung der ausschließlichen Kontrolle über den europäischen Kontinent, sondern ermöglicht es ihm auch, Russland und China als zwei so genannte „revisionistische“ Staaten darzustellen, die die transatlantische Einheit und Interessen bedrohen.

In diesem Sinne forderte die EU China auf dem Gipfeltreffen am 1. April auf, „Russland nicht zu helfen“. Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, sagte, dass jeder chinesische Versuch, „Sanktionen zu umgehen oder Russland Hilfe zu leisten, den Krieg verlängern würde.“ Es liegt auf der Hand, dass die EU, die sich der US-Linie anschließt, nicht beeindruckt war von Xis Aufforderung an die EU, „sich ein eigenes Bild von China zu machen, eine unabhängige China-Politik zu verfolgen und mit China zusammenzuarbeiten, um ein stetiges und nachhaltiges Wachstum der Beziehungen zwischen China und der EU zu erreichen.“

Die USA wiederum sehen Chinas Ermutigung zu einer unabhängigen europäischen Politik als Pekings Versuch, die transatlantische Einheit zu brechen. In einem Bericht der New York Times hieß es kürzlich: „China hat regelmäßig versucht, die engen Beziehungen der Europäischen Union zu den Vereinigten Staaten zu brechen, die durch den Krieg in der Ukraine nur noch verstärkt wurden.“ Weiter heißt es: „China war schon immer bestrebt, die Länder der Europäischen Union von den Vereinigten Staaten und sogar voneinander abzugrenzen.“

Für die EU wird China daher zu einem feindlichen Staat, der in einen Krieg in Europa verwickelt ist, wenn es Informationen oder „Tipps“ verarbeitet, die von den USA geliefert werden. Die Reaktion der EU spiegelt also die Interessen Washingtons wider; daher die anhaltende Pattsituation zwischen der EU und China, die die Pattsituation zwischen den USA und China widerspiegelt.

Für die EU – und die USA – kann China nur dann akzeptabler für sie werden, wenn es sich öffentlich von Russland distanziert. Sowohl für die EU als auch für die USA kommt Chinas Spagat, die legitimen Sicherheitsinteressen der betroffenen Länder zu respektieren und den Krieg auf dem Verhandlungswege zu beenden, einer offenen Unterstützung Russlands gleich.

China hingegen lehnt eine Politik der „Seitenwahl“ ab. Chinas Erklärung in der Sitzung des UN-Sicherheitsrates am 25. Februar bezeichnete diese Politik als „Mentalität des kalten Krieges“.

Da die EU ihre Autonomie gegenüber den USA sowohl gegenüber China als auch gegenüber Russland verloren hat, ist ihre Fähigkeit, ihre strategischen Interessen bestmöglich zu verwirklichen, stark eingeschränkt worden.

Die Tatsache, dass die EU gedankenlos auf „Tipps“ der USA reagiert, hat sie beispielsweise daran gehindert, die Hilfe Chinas in Anspruch zu nehmen, um die Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine zu erleichtern und einen militärischen Konflikt in Europa zu beenden. Die EU ist fast völlig blind gegenüber der Tatsache, dass China ein Land ist, das sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine enge wirtschaftliche Beziehungen unterhält. Peking ist auch ein Land, das mehr direkte Wirtschaftsbeziehungen mit dem europäischen Kontinent unterhält – das bilaterale Handelsvolumen beträgt 2 Milliarden USD pro Tag, mehr als jedes andere Land. Mit anderen Worten: Peking ist in der einzigartigen Lage, mit allen Parteien – Russland, der Ukraine und Europa -, die direkt in den Krieg verwickelt und von ihm betroffen sind, gleichzeitig in Kontakt zu treten.

Der militärische Konflikt beschränkt sich zwar auf Russland und die Ukraine, aber es ist nicht zu leugnen, dass auch Europa davon betroffen ist. Die Flüchtlinge strömen nach Europa, und die Gas- und Ölpreise sind so hoch wie nie zuvor. Europa braucht daher dringend ein Ende dieses Krieges. Da es jedoch nicht über den entsprechenden Mechanismus, d. h. eine unabhängige Außenpolitik, verfügt, kann es keine sinnvollen Maßnahmen ergreifen, um China zu kooptieren und bei der Vermittlung zu helfen.

Durch die Übernahme der „Mentalität des Kalten Krieges“ ist Europa zum Gefangenen der globalen Geopolitik der „Blöcke“ geworden. Es hat China in die Zwangsjacke eines russischen Verbündeten gesteckt und nicht erkannt, welche Macht China in Europa hat und wie diese positiv genutzt werden könnte, um den Konflikt zu beenden und/oder eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern.

Solange dies noch möglich ist, muss Europa zuallererst seine US-zentrierte Sichtweise der globalen Geopolitik ablegen und die Notwendigkeit erkennen, als eigenständiger Block zu handeln und nicht als Juniorpartner in dem von den USA geführten Anti-Russland- und Anti-China-Block. Die USA werden natürlich alles tun, um einen solchen Paradigmenwechsel in Europa zu verhindern.