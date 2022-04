Neuigkeiten von CJ Hopkins & Consent Factory

OK, ich habe ein paar gute und ein paar schlechte Nachrichten für Sie, und ein paar Links zu einigen meiner jüngsten Desinformationen, aber lassen Sie uns zuerst die Nachrichten bringen.

Die gute Nachricht ist, dass der 2. April offiziell der „Tag der Freiheit“ in New Normal Germany war, was bedeutet, dass das System der sozialen Segregation, das die „Ungeimpften“ aus der New Normal Gesellschaft verbannt, bis auf weiteres ausgesetzt wurde. Außerdem sind wir seit dem „Tag der Freiheit“ nur noch gezwungen, sichtbare Symbole der Konformität mit der offiziellen Ideologie auf unseren Gesichtern zu tragen (d.h. medizinisch aussehende Masken), und zwar in öffentlichen Verkehrsmitteln, Zügen und Flugzeugen und in Krankenhäusern und Arztpraxen und an verschiedenen anderen Orten, aber wir dürfen Lebensmittelgeschäfte betreten und Lebensmittel und andere lebenswichtige Dinge ohne diese Masken kaufen, solange es uns nichts ausmacht, von Horden verärgerter, Masken tragender Fanatiker umgeben zu sein, die ihren Hass auf uns kaum unterdrücken können.

Oh, und außerdem, gerade jetzt, während Sie diesen Newsletter lesen, überarbeiten die Fanatiker im deutschen Parlament der Neuen Normalität das Infektionsschutzgesetz, damit sie die Zwangs „impfung“ der gesamten deutschen Bevölkerung 60+ anordnen können. Sie wollten alle zwangsimpfen“, aber sie konnten keine Mehrheit dafür finden, also versuchten sie es mit einer Zwangsimpfung“ nur für Erwachsene (d.h. alle über 17 Jahre), aber auch das ging nicht durch, also haben sie sich jetzt auf die Zwangsimpfung“ der über 59-Jährigen geeinigt.

Der schreiende Irre auf dem Foto oben ist Professor Karl Lauterbach, der der aktuelle Gesundheitsminister Deutschlands ist, obwohl er ein Verrückter ist, der die deutschen Massen im nationalen Fernsehen immer wieder unverhohlen anlügt und völlig davon besessen ist, jeden zu „impfen“, den er in die Finger bekommt, vielleicht auch deshalb, weil Deutschland Milliarden für „Impfstoffe“ ausgegeben hat, die jetzt bald ablaufen. Ernsthaft, wenn Sie nicht in Deutschland leben, haben Sie keine Ahnung, wie verrückt dieser Mann ist, und selbst wenn Sie in Deutschland leben, wissen Sie vielleicht nicht, wie verrückt er ist, weil die Mehrheit der deutschen Massen genauso verrückt ist wie er und mit ihren „Impfpässen“ herumläuft und fordert, dass die Covid-Beschränkungen auf unbestimmte Zeit verlängert werden.

Aber was soll’s … wenigstens sind wir alle wieder „frei“.

OK … das war also die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ich jetzt ein Pornograf bin, zumindest wenn es nach der Twitter Corporation geht, die meine Tweets mit lächerlichen (und verleumderischen) Warnungen vor „altersbeschränkten Inhalten für Erwachsene“ versieht, um meinen Ruf und mein Einkommen als Autor böswillig zu schädigen.

Ich nehme an, dass dies das Motiv der Twitter Corporation ist, da ich sie öffentlich aufgefordert habe, mir Beweise für irgendetwas zu liefern, das ich jemals getwittert habe und das auch nur im Entferntesten „nicht jugendfreien Inhalten“ ähnelt, oder ihr Vorgehen anderweitig zu erklären, aber ich habe natürlich keine Antwort erhalten. Nicht, dass ich eine Antwort verdient hätte. Ich meine, Twitter ist ein privates Unternehmen, also steht es ihnen frei, jeden zu diffamieren und zu verleumden, den sie wollen, oder?

Wie auch immer, wenn Sie einer meiner alten Freunde oder Kollegen sind, der zum New Normal übergegangen ist, sich aber, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht von diesem Newsletter abgemeldet hat … nun, Sie können „Pornograf“ zu der Liste anderer lächerlicher Epitheta hinzufügen, mit denen ich gebrandmarkt wurde, seit ich angefangen habe, meine Consent Factory Essays zu schreiben (d.h., „Trump-Unterstützer“, „Assad-Apologet“, „rot-brauner Infiltrator“, „Covid-Leugner“, „Verschwörungstheoretiker“, „Impfskeptiker“, „Rechtsextremist“, „Putin-Sympathisant“ und so weiter), und ruhig schlafen, weil ich weiß, dass Twitter und Facebook und andere Unternehmen, und die staatlichen Stellen, mit denen sie zusammenarbeiten, sich um Ihre Interessen kümmern, indem sie schleimige Verleumdungstaktiken anwenden, um Menschen davon abzuhalten, Inhalte zu lesen, die dem offiziellen Narrativ des Augenblicks widersprechen, und um diejenigen, die sie erstellen, rachsüchtig zu bestrafen.

Für den Rest von euch … nun, hier sind einige „altersbeschränkte, Covid-verleugnende, extremistische, erwachsene Inhalte“, mit denen ich in letzter Zeit die Öffentlichkeit desinformiert und den Verstand von Minderjährigen verdorben habe:

Und schließlich wird Consent Factory Essays, Vol. III (2020-2021) bald, oder ziemlich bald, veröffentlicht. Ich werde die übliche unerbittliche Werbekampagne starten, sobald das Erscheinungsdatum etwas näher rückt.

OK, das war’s für diesen Newsletter. Ich möchte Sie wieder zu den völlig objektiven, faktengeprüften Nachrichten über den Krieg in der Ukraine zurückkehren lassen, den Putin ohne jeden Grund angezettelt hat, außer aus reiner grundloser Bosheit, und der absolut nichts mit der NATO oder dem globalen Kapitalismus oder ukrainischen Neonazis oder den letzten acht bis zehn Jahren Geschichte zu tun hat, und das Neueste über die apokalyptische Pest und die völlig sicheren und wirksamen „Impfstoffe“ und was auch immer.

Vielen Dank wie immer an alle, die meine Arbeit mit einem bezahlten Abonnement hier auf Substack unterstützen … ohne Sie könnte ich all diese pornografischen Desinformationen nicht verbreiten!

Alles Gute aus dem New Normal Berlin,

CJ