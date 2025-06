Zielscheibe Israel

Von Mike Whitney

Hört alle mal auf mit dem Blödsinn. Trump wurde nicht in diesen Krieg „hineingezogen“. Er und Netanjahu haben ihn bewusst inszeniert, durch die vorgetäuschten Verhandlungen seines falschen Diplomaten Witkoff, um Israel einen Vorwand für den Krieg zu liefern, dem er sich neun Tage später offiziell anschloss. Michael Tracey, Politologe, X

„Die Menschheit ist als Spezies zu weit gekommen, um sich von einem gesetzlosen Tyrannen zurück in das Gesetz des Dschungels führen zu lassen.“ Sayed Abbas Araghchi, iranischer Außenminister, 2 Minuten https://twitter.com/i/status/1936278121818571172

Zunächst einmal das Offensichtliche: Trumps Nadelstiche gegen den Iran haben „keinen wesentlichen Schaden“ an den iranischen Nuklearanlagen angerichtet. Die Bunkerbrecher-Bomben schlugen offenbar in der Nähe des Eingangs von zwei der Anlagen ein, aber diese Standorte waren bereits in Vorbereitung auf den Bombenangriff abgeriegelt (evakuiert?). Die Regierung gab am Sonntag bekannt, dass das gesamte angereicherte Uran an diesen Standorten „mehrere Tage zuvor“ an sichere Orte gebracht worden sei. Tatsächlich hatte die Regierung bereits 48 Stunden vor den Angriffen Satellitenfotos der geschlossenen Standorte veröffentlicht. Die Angriffe haben zwar einen erheblichen symbolischen Wert (und könnten als Vorwand für den Dritten Weltkrieg dienen), aber der Schaden war minimal und wird das iranische Atomprogramm nicht wesentlich zurückwerfen. Dies geht aus einer Stellungnahme des Militäranalysten Will Schryver hervor:

Also … hat der vorgetäuschte „Bunkerbrecher“-Angriff nicht nur die iranischen Atomanlagen nicht „ausgelöscht“, sondern wird wahrscheinlich dazu führen, dass der Iran aus dem Nichtverbreitungsvertrag austritt und offiziell dem Atomclub beitritt. Ein absolut genialer Schachzug der Idioten in Washington.

Warum also gab Trump grünes Licht für eine so riskante Operation, obwohl fast alle Experten davor gewarnt hatten, dass die 30.000 Pfund schwere GBU-57-Bunkerbrecher-Bombe nicht funktionieren würde? (Siehe: „Die Bunkerbrecher-Bomben werden eine sehr geringe Erfolgsquote haben. Daran besteht kein Zweifel.“ Professor Ted Postol, Waffenexperte

Für viele Menschen ist klar, dass Donald Trump von mächtigen zionistischen Milliardären und der einflussreichen jüdischen Lobby kontrolliert wird, die ihre Tentakel über die politische Landschaft ausgebreitet hat und nun die Außenpolitik der USA diktiert. Der Angriff auf den Iran zeigt eindeutig, dass Trump nicht im Interesse der Vereinigten Staaten handelt, deren Truppen und Militärstützpunkte in Gefahr gebracht wurden. Nein, diese blutige Operation dient dazu, die Agenda Israels voranzutreiben, indem Israels Hauptkonkurrent in der Region ausgeschaltet wird. Amerika hat nichts von einem Krieg mit dem Iran zu gewinnen, und Trump weiß das.

Bislang hat der Iran davon abgesehen, US-Einrichtungen in der Region anzugreifen, aber seine Angriffe auf Israel, das er als „Kopf der Schlange“ betrachtet, intensiviert. Am frühen Sonntagmorgen startete der Iran seine 20. Welle von Vergeltungsraketenangriffen unter dem Namen „Operation True Promise 3“, bei der ein biologisches Forschungszentrum, alternative Kommando- und Kontrollzentren sowie große Teile des Flughafens Ben Gurion zerstört wurden. Der Iran verursachte außerdem enorme Zerstörungen in einem Wohnviertel in Tel Aviv mit seiner neuesten Hyperschallrakete, die ihr Ziel traf, ohne in Israel Sirenen auszulösen. (Es gibt auch unbestätigte Berichte, dass der Iran das israelische Soreq-Atomzentrum angegriffen hat, allerdings ist das Ausmaß der Schäden noch nicht bekannt. Außerdem zerstörte der Iran das streng geheime Zentrum für biologische und chemische Waffen in Ness Ziona, 20 km von Tel Aviv entfernt.)

Keine Feierlichkeiten in Tel Aviv

Experten kommen zu dem Schluss, dass der Iran bereit ist, einen Zermürbungskrieg mit Israel von mindestens sechs Monaten Dauer zu führen. Seine Bestände an ballistischen Raketen sind nicht nur umfangreich, sondern übertreffen auch die derzeitigen Kapazitäten der Vereinigten Staaten und Israels zusammen. Kurz gesagt: Der Iran ist eine Supermacht im Bereich der Hyperschallraketen, deren Offensivkapazitäten von westlichen Analysten unterschätzt werden, die jedoch alle vergleichbaren Projektile im Arsenal Washingtons und Tel Avivs in den Schatten stellen. Die täglichen Präzisionsangriffe des Iran auf militärische, nachrichtendienstliche und kritische Infrastrukturziele in israelischen Städten zeugen von den beeindruckenden Fortschritten, die der Iran in der Raketentechnologie gemacht hat, und beweisen zweifelsfrei, dass die viel gepriesenen Luftabwehrsysteme Israels den hochmodernen Hyperschallraketen des Iran einfach nicht gewachsen sind. Wir gehen davon aus, dass es nur wenige Wochen dauern wird, bis die israelischen Führer erkennen, dass sie sich „zu viel vorgenommen haben“ und dass – selbst mit Unterstützung der USA – die wichtigsten Symbole der Stärke und Widerstandsfähigkeit Israels systematisch von einem Feind in Schutt und Asche gelegt werden, der weit besser vorbereitet und fähiger ist als sie selbst. Dies ist ein Auszug aus einem Beitrag von Dmitri Medwedew, dem ehemaligen Präsidenten Russlands, der erklärt, „was die Amerikaner mit ihren nächtlichen Angriffen auf drei Nuklearstandorte im Iran erreicht haben“.



Die kritische Infrastruktur des Kernbrennstoffkreislaufs scheint unbeeinträchtigt geblieben zu sein oder nur geringfügige Schäden davongetragen zu haben. Die Anreicherung von Kernmaterial – und, wie wir nun offen sagen können, die künftige Herstellung von Kernwaffen – wird fortgesetzt werden. Eine Reihe von Ländern ist bereit, den Iran direkt mit eigenen Atomwaffensprengköpfen zu beliefern. Israel wird angegriffen, Explosionen erschüttern das Land, und die Menschen geraten in Panik. Die USA sind nun in einen neuen Konflikt verwickelt, und es zeichnet sich eine Bodenoffensive ab. Das politische Regime im Iran hat überlebt – und ist aller Wahrscheinlichkeit nach sogar gestärkt daraus hervorgegangen. Die Bevölkerung schart sich um die geistige Führung des Landes, darunter auch diejenigen, die ihr zuvor gleichgültig gegenüberstanden oder sie ablehnten. Donald Trump, einst als „Präsident des Friedens“ gefeiert, hat die USA nun in einen weiteren Krieg gestürzt. Die überwiegende Mehrheit der Länder weltweit lehnt das Vorgehen Israels und der Vereinigten Staaten ab. Bei diesem Tempo kann Trump den Friedensnobelpreis vergessen – selbst wenn dieser mittlerweile völlig manipuliert ist.

Was für ein Start, Herr Präsident. Herzlichen Glückwunsch! Dmitry Medvedev@MedvedevRussiaE https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/1936725544017567860

Dies ist eine recht ausgewogene Analyse des Angriffs vom Samstag: Es wurde nichts gewonnen und viel verloren. Gleichzeitig ist die große Mehrheit der Weltbevölkerung nun davon überzeugt, dass die Bedrohung durch die Aggression der USA und Israels zu groß ist, um ignoriert zu werden, und mit allen notwendigen Mitteln bekämpft werden muss. Der Überraschungsangriff auf den Iran während der Atomverhandlungen unterstreicht nur die Notwendigkeit einer entschlosseneren Vorgehensweise gegenüber den unerbittlichen Interventionen Washingtons und Tel Avivs. Wir sollten dankbar sein, dass der Iran sich an die Spitze der Bewegung zur Verteidigung des Völkerrechts stellt und seinen mutigen Widerstand gegen die endlosen Kriege der USA und Israels demonstriert.

Was den Iran betrifft, so heißt es in einem Artikel von Press TV:

Als entschiedene Reaktion auf die US-Aggression gegen die friedlichen Atomanlagen des Iran hat das iranische Parlament beschlossen, die strategisch wichtige Straße von Hormus zu sperren. Ein hochrangiger iranischer Abgeordneter, Esmaeil Kowsari, erklärte am Sonntag, dass der Majlis (das iranische Parlament) als Reaktion auf die amerikanische Aggression und das Schweigen der internationalen Gemeinschaft beschlossen habe, diese wichtige Verkehrsader für den globalen Energiehandel zu sperren. Kowsari, Mitglied des Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik, sagte, die Abgeordneten hätten einen Konsens über die Schließung der Meerenge erzielt, die endgültige Entscheidung liege jedoch beim Obersten Nationalen Sicherheitsrat des Iran. „Das Parlament ist zu dem Schluss gekommen, dass die Straße von Hormus geschlossen werden sollte, aber die endgültige Entscheidung liegt beim Obersten Nationalen Sicherheitsrat“, erklärte Kowsari. Press TV

Neben seinen anderen Triumphen in der Ukraine, im Jemen und in Syrien kann der stürmische Trump nun auch damit prahlen, dass seine fehlgeleiteten Luftangriffe auf den Iran eine Blockade des weltweit wichtigsten Energiekorridors ausgelöst haben, wodurch die Aktienmärkte ins Trudeln geraten sind und die Weltwirtschaft zum Stillstand gekommen ist. Gibt es denn kein Ende der Erfolge dieses Mannes?

Ich persönlich habe immer gedacht, dass Trump den Angriff auf den Iran anführen würde. Krieg gegen den Iran. Hier ist ein Auszug aus einem Artikel, den ich am 6. November 2024 kurz nach Trumps Wahl geschrieben habe:

Warum durfte Trump die Wahl gewinnen? Wie es der Zufall will, braucht der Deep State, der den Staat Israel bedingungslos unterstützt, Donald Trump. Sie brauchen einen charismatischen, populistischen Hitzkopf, um die Rekrutierung anzukurbeln und den Ansturm auf den Krieg anzuführen. Harris kann das nicht. Harris hatte Schwierigkeiten, auch nur hundert Anhänger zu ihren Kundgebungen zu locken. Nein, dies ist eine Aufgabe für einen Führer, der vertraut, bewundert und geliebt wird. Das ist eine Aufgabe für einen Mann, der bei den jungen Männern in den republikanisch geprägten Bundesstaaten, die traditionell unsere Kriege führen, Glaubwürdigkeit genießt. Das ist eine Aufgabe für Trump … Kein Präsident hat jemals eine so unerschütterliche Loyalität gegenüber Israel bewiesen wie Donald J. Trump. Es ist klar, dass Trump von vielen Israelis als amerikanischer Messias angesehen wird, der seine Legionen junger Männer in den Nahen Osten schicken wird, um Israels Feinde zu vernichten und dem jüdischen Staat zu helfen, sich als regionale Hegemonialmacht zu etablieren. Das ist zumindest die Hoffnung; die Realität könnte ganz anders aussehen. Aber was wir damit sagen wollen, ist, dass Trumps Nutzen für Israel ein entscheidender Faktor für die Herangehensweise des Deep State an die Präsidentschaftswahlen 2024 gewesen sein könnte. Natürlich ist das nur meine eigene verschwörungstheoretische Sichtweise. Trumps Triumph und die Entlassung von Yoav Gallant, Unz Review

Sehen Sie sich dieses 1-minütige Video an, in dem Trump damit prahlt, dass milliardenschwere Zionisten die Außenpolitik der USA diktieren.

Trump to Israeli American Council:



“Miriam and Sheldon Adelson came to the White House just about more than anybody…” referring to $100m x 2 donor Miriam and her late husband, founder of Los Vegas Sands casinos.



(Sep 20, 2024) pic.twitter.com/JLZEREU038 — WikiLeaks (@wikileaks) October 31, 2024

Der Iran befindet sich derzeit in einem Kampf auf Leben und Tod mit zwei mächtigen Gegnern, die seine Regierung stürzen, seine Zivilisation auslöschen und ein Marionettenregime installieren wollen, das ihren Anweisungen folgt. Der Iran hat keine andere Wahl, als diese Herausforderung anzunehmen und den Kampf gegen Aggression, Hunger, ethnische Säuberungen und Völkermord anzuführen.

Der Iran steht auf der Seite der Menschlichkeit, der Anständigkeit und des Friedens. Wir hoffen, dass er sich durchsetzen wird.