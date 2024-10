Zu diesem Zeitpunkt gibt es in der Welt nur eine wichtige Entscheidung, die getroffen werden muss

Paul Craig Roberts

Abgesehen von den Neokonservativen, deren Agenda es ist, frage ich mich manchmal, ob ich die einzige andere Person bin, die versteht, worum es im Ukraine-Konflikt geht. Während wir auf die Entscheidung Washingtons über den Abschuss von Raketen auf Russland warten, werde ich erklären, wie es zur aktuellen Krise gekommen ist.

Im Jahr 2007 erklärte Washington Russland den Krieg, ohne es anzukündigen. Putin provozierte die geheime Kriegserklärung Washingtons, als er auf der Münchner Sicherheitskonferenz die unipolare Hegemonie Washingtons ablehnte.

Washingtons erster Angriff erfolgte ein Jahr später, als Washington, während Putin durch die Olympischen Spiele in Peking abgelenkt war, eine von den USA ausgebildete und ausgerüstete georgische Armee nach Südossetien schickte. Das Ziel war nicht, Russland militärisch zu besiegen. Vielmehr war es ein kalkuliertes Risiko, dass Putin sich zurückziehen und einen militärischen Konflikt vermeiden würde, den der Westen fälschlicherweise als Wiederherstellung des Sowjetimperiums darstellen und die Eingliederung des russischen Protektorats in Georgien ermöglichen könnte. Die amerikanischen Neokonservativen setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um zu verhindern, dass Putin und damit Russland durch ein Einlenken geschwächt würden, was weitere Angriffsmöglichkeiten gegen Russland eröffnen würde.

Das Komplott der Neokonservativen gegen Putin hätte aufgehen können, wenn nicht die georgischen Invasoren russische Friedenssoldaten getötet hätten. Im Jahr 2008 versuchte Putin, den mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 verloren gegangenen russischen Stolz wieder aufleben zu lassen, und konnte den toten russischen Soldaten in Südossetien nicht den Rücken kehren. Er kehrte aus China zurück, schickte eine Armee und schlug die von den USA ausgebildete und ausgerüstete georgische Armee in fünf Tagen nieder.

Ganz Georgien, das bis 1991 eine Provinz der Sowjetunion war, befand sich in Putins Händen. Die westliche Propaganda behauptet, Putin sei gefährlich, weil er das Sowjetimperium wiederherstellen wolle. Das ist natürlich eine Lüge, denn Putin hat die russische Armee abgezogen und Georgien als unabhängigen Staat belassen.

Nach dem Scheitern der US-Neokonservativen in Südossetien, das sie fälschlicherweise als „russische Invasion in Georgien“ bezeichneten, begannen die Neokonservativen, Milliarden von Dollar in die Ukraine zu pumpen, um Kader, Nichtregierungsorganisationen und gekaufte Politiker aufzubauen, die die „Maidan-Revolution“ unterstützen sollten, d. h. Washingtons Sturz der demokratisch gewählten Regierung der Ukraine, die in einem gewinnbringenden Frieden mit Russland lebte.

Wieder war Putin unaufmerksam, dieses Mal abgelenkt durch die Olympischen Spiele in Sotschi, und dieses Mal unternahm er nichts. Es ist unklar, warum Putin zuließ, dass die Ukraine zu Washingtons Marionettenstaat wurde, der Russland feindlich gesinnt und ein Kandidat für die NATO ist.

Der von Washington geschaffene Neonazi-Staat begann mit einer Reihe von Operationen gegen die russische Bevölkerung im Donbass. Der Gebrauch der russischen Sprache wurde verboten. Russen wurden von Gruppen von Stepan Banderas Anhängern auf den Straßen angegriffen und getötet. (Bandara kämpfte während des Zweiten Weltkriegs für Nazi-Deutschland gegen Russland.)

Die russischen Teile der Ukraine, Donbas und Krim, die von Lenin und Chruschtschow von Russland abgetrennt worden waren, baten Putin, sie zu schützen, indem er sie wieder in Russland aufnahm. Putin akzeptierte das Ersuchen der Krim, da sich auf der Krim der russische Marinestützpunkt am Schwarzen Meer befindet, lehnte jedoch die Ersuchen des Donbass ab, der sich in zwei unabhängige Republiken verwandelt hatte, um sich vor der Abschlachtung durch die ukrainische Armee zu schützen. Der stets vorsichtige Putin wurde darauf hingewiesen, dass er, wenn er den Donbass akzeptieren würde, der westlichen Propaganda Glaubwürdigkeit verleihen würde, Russland wolle das Sowjetreich wiederherstellen.

Dennoch wusste Putin, dass er etwas tun musste, um die Russen im Donbass zu schützen. Er hat das Minsker Abkommen ausgearbeitet. Durch das Minsker Abkommen blieb der Donbass Teil der Ukraine, erhielt aber eine gewisse Autonomie, z. B. eine eigene Polizei und eigene Gerichte, um die Verfolgung durch Washingtons Marionette in Kiew zu verhindern.

Kiew und die beiden Donbass-Republiken unterzeichneten das Minsker Abkommen, und Deutschland und Frankreich versprachen, es durchzusetzen. Im Glauben, dass der Westen integer sei, wurde Putin über den Tisch gezogen. Sowohl die deutsche Bundeskanzlerin als auch der französische Präsident gaben später öffentlich zu, dass sie Putin acht Jahre lang getäuscht hatten, während Washington eine starke ukrainische Armee aufbaute und ausrüstete, die in der Lage war, die beiden abtrünnigen Republiken im Donbass zu erobern.

Als im Dezember 2021 und Februar 2022 Putins und Lawrows Bemühungen um ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen zwischen Russland und dem Westen auf die kalte Schulter von Washington, der NATO und der Europäischen Union trafen, sah sich Putin mit einer großen ukrainischen Armee konfrontiert, die im Begriff war, in die Donbass-Republiken einzumarschieren. Putins falsche Hoffnungen und sein Irrglaube an die Integrität des Westens ließen ihn unvorbereitet, aber er war gezwungen zu intervenieren, und Russland war aufgrund seiner Unvorbereitetheit gezwungen, sich auf eine kleine private Militärtruppe, die Wagner-Gruppe, zu verlassen. Da Putin nicht auf den offensichtlichen Konflikt vorbereitet war, der ihm ins Gesicht starrte, beschränkte er seine Intervention im Donbass auf die Räumung der ukrainischen Streitkräfte, nicht aber auf eine schnelle Beherrschung des Konflikts. Der lange Konflikt hat dem Westen zwei Jahre und acht Monate Zeit gegeben, sich einzumischen und den Konflikt auszuweiten.

Da Putin nie eine der angekündigten roten Linien durchgesetzt hat, ist er im Westen nicht glaubwürdig. Kürzlich sagte der NATO-Generalsekretär, dass die NATO Putin keine Aufmerksamkeit schenkt, weil er zwar redet, aber nie etwas tut.

Die Welt ist also genau an dem Punkt angelangt, den ich vorausgesagt habe. Putin hat sich so weit zurückgezogen, dass er keinen Platz mehr hat. Er steht mit dem Rücken zur Wand. Die NATO, der britische Premierminister und die Neokonservativen setzen sich in Washington dafür ein, dass die USA/NATO vom ukrainischen Territorium aus Raketen auf Russland abfeuern dürfen.

Man muss wissen, dass die Ukraine nicht die Fähigkeit und die Satellitenzielsysteme hat, um die Raketen abzufeuern. Ein Raketenangriff auf Russland kann nicht mehr als „Stellvertreterkrieg“ bezeichnet werden. Putin selbst hat dies deutlich gemacht. Putin sagte, dass nach Russland abgefeuerte Raketen bedeuten, dass sich die USA und die NATO im Krieg mit Russland befinden und dass Russland sich das Recht vorbehält, mit Atomwaffen zu antworten.

Wir befinden uns in einer Krise. Die einzig relevante Entscheidung in der Welt ist derzeit, ob Washington entscheidet, dass Putin meint, was er sagt, oder dass Putin so wenig Lust auf Krieg hat, dass er von seiner Drohung abrückt, um einen größeren Konflikt mit Atomwaffen zu vermeiden.

Was ist das Ziel dieser Krise? Die Neokonservativen glauben, dass Putin dem Krieg so sehr abgeneigt ist, dass er sich zurückhalten und einige der erklärten Ziele seiner militärischen Sonderoperation für den Frieden opfern wird, um einen größeren Krieg zu vermeiden, der sich aus Russlands Reaktion auf Raketenangriffe auf Russland ergeben würde.

Eine solche Reaktion Putins, so glauben die Neokonservativen, würde Putin in Russland sowohl bei der Bevölkerung als auch beim Militär unterminieren. Das Volk würde nach dem Sinn der Opfer und der verlorenen Menschenleben fragen, um die Ziele aufzugeben. Die Militärs würden sagen, wie es Admiral Avakyant bereits getan hat, dass, wenn Putin zurücktritt, „der Druck auf Russland von seinen historischen Gegnern nur zunehmen wird und der Eskalationsprozess in eine unumkehrbare Phase eintreten wird. Die enormen Ressourcen, die derzeit in den indirekten heißen Krieg des kollektiven Westens gegen unser Land investiert werden, werden zur Finanzierung aller destruktiven und staatsfeindlichen Kräfte (regionaler Separatismus, ‚Kampf gegen das verrottete korrupte Regime‘, ‚Förderung der universellen Freiheiten und Werte‘ usw.) umgelenkt werden. Verschiedene Staaten, die von unserem Land ‚historisch beleidigt‘ sind, werden beginnen, von allen Seiten territoriale Ansprüche gegen Russland zu erheben.“

Mit anderen Worten: Putin könnte an Unterstützung verlieren und die russische Regierung könnte an Stabilität verlieren.

Das Ziel der Neokonservativen ist es, Putin und Russland zu destabilisieren. Die Neokonservativen würden die Destabilisierung ausnutzen, um die verschiedenen Ethnien, aus denen sich die Russische Föderation zusammensetzt, zum Auseinanderbrechen zu bewegen. Washingtons Ziel ist es, die Russische Föderation in ihre Einzelteile zu zerlegen, wobei viele Länder an die Stelle Russlands treten sollen.

Die Zerschlagung Russlands durch Washington begann 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Weite Teile Russlands wurden ihm entrissen: Ukraine, Weißrussland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und Zentralasien, das sich vom Kaspischen Meer im Westen bis zu den Grenzen Chinas erstreckt, ein riesiges Gebiet, das Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan umfasst. Übrig blieb nur die Russische Föderation, die selbst eine Ansammlung von Ethnien ist. Wie die westliche Welt ist auch Russland ein Turm zu Babel, nur dass im Gegensatz zum Westen in Russland der Schwerpunkt auf der Einheit und nicht auf der Spaltung liegt.

Die Neokonservativen glauben, dass Putin, wenn er seine Forderungen an die Ukraine reduziert, um einen größeren Krieg zu vermeiden, als Verlierer dargestellt, diskreditiert und unterminiert werden kann, und Russland mit ihm.

Es gibt nur eine einzige Frage und nur eine einzige Entscheidung: Glaubt Washington Putin oder nicht. Wenn Washington Putin glaubt, wird Washington keine Raketen nach Russland schicken. Wenn Washington Putin nicht glaubt, wird es zum Dritten Weltkrieg kommen, wenn Putin nicht zurücktritt.

Ich vermute, dass sich die Entscheidung verzögern wird, da man das Problem vor sich her schiebt. Der Nahe Osten ist eine weitere Möglichkeit für einen Angriff auf Russland. Das Fehlen eines gegenseitigen Verteidigungsabkommens zwischen Russland, China und dem Iran macht den Iran anfällig für einen amerikanisch-israelischen Angriff. Es besteht die Möglichkeit, dass der Krieg Israels mit der Hisbollah zu einem gemeinsamen Angriff Israels und der USA auf den Iran führt. Dies könnte Russlands Ansehen schaden, und die westliche Propaganda würde dies als russische Niederlage darstellen.

Da Washington und Russland nicht miteinander reden, kann wenig getan werden, um die Spannungen abzubauen. Die Hegemoniebestrebungen der Neokonservativen haben zu einer gefährlicheren Situation geführt als die Kuba-Krise, und Washington hat nichts unternommen, um die Krise zu entschärfen.