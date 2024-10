Neue Videos am Dienstag

Lassen Sie sich heute von einer breiten Auswahl an neuen und fesselnden Videos inspirieren, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie zahlreiche Beiträge, die unterschiedlichste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Der Fall Dr. Andreas Heisler – Interview mit Philipp Kruse, Rechtsanwalt

Sentient World Simulation: Wie die Regierung die Zukunft vorhersagt (The Corbett Report – Deutsch)

Redacted mit Colonel Douglas Macgregor

Wir sind in Zeit des epischen Kampfes zwischen Gut und Böse eingetreten. Eine schockierende Realität

Scott Ritter bei Redacted: Israel hat zum Schwert gegriffen

Urteil zum Thüringer Landtag – Diskontinuität und Strategem 23 | Prof. Dr. Christian Rieck

Dieses (noch) legale Antioxidans ist so stark, es färbt sogar die Haut weiß!

Wer ist nun für die Propaganda und den Schaden verantwortlich? Wo waren die Medien und die Ärzte?

Schweizer Medien stehen unter Einfluss internationaler NGOs | www.kla.tv/30584

SCOTT RITTER: OHNE USA KANN ISRAEL NICHT ÜBERLEBEN

Wer kontrolliert unsere Meinung? Prof. Meyen enthüllt, wie Medien uns manipulieren

Japan und Korea dokumentieren Existenz von selbstorganisierender Nanotechnologie in Covid-Spritzen

Der Adel sitzt geschickt versteckt im Parlament! | Andreas Thiel

Dr. Daniele Ganser: Menschheitsfamilie – ein starkes Wort für die Friedensbewegung (1.8.2024)

Digitaler Impfpass: Ziel Zwangsimpfungen? – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. a.D. Dr. Andreas Sönnichsen

Tucker Carlson Interview: Elon Musk geht aufs Ganze

