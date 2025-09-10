Ein Schweizer Söldner kämpft in der Ukraine, bricht Gesetze und rühmt sich mit der Tötung russischer Soldaten. Schweizer Medien verklären ihn zum Hel­den, statt Neutralität und Rechtsstaat zu verteidigen. Der Fall zeigt, wie die Schweiz zur Propagandamaschine im Krieg gegen Russland wird.

Jona Neidhart, ein 37-jähriger Züricher, kämpfte über Jahre an der Front in der Ukraine.

Neidhart befindet sich derzeit auf freiem Fuß, musste jedoch seinen Pass und seine ID-Karte als Zeichen der Kooperation abgeben, da der zuständige Untersuchungsrichter der Militärpolizei sich im Urlaub befindet, so Neidhart.

Er spricht offen darüber, wie er Russen erschoss, auch am Boden liegende, um – wie