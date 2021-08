Zukunft ist im Aufbau

armstrongeconomics.com

FRAGE: Herr Armstrong, ich bin neu in Ihrem Blog, aber ich bin hier, weil Ihr Ruf Ihnen vorauseilt. Mir wurde gesagt, dass Sie im Gegensatz zu allen anderen, das Weltwirtschaftsforum kommentieren, sogar Nigel Farage sagte, Sie seien die Alternative zu Davos. Meine Frage ist folgende. Warum war das WEF bei all diesen Regierungen so einflussreich? Gibt es eine gemeinsame Verbindung?

Ich danke Ihnen

ANTWORT: Schwabs Philosophie und das, was er gepredigt hat, ist, dass wir die Zukunft konstruieren können, was das gleiche Konzept von Karl Marx war. Er glaubt nicht an die Natur, aber er glaubt an die globale Erwärmung, da wir immer dafür verantwortlich gemacht werden. Das ist ein inhärentes Problem bei vielen Wirtschaftswissenschaftlern. Sie glauben, sie könnten die Wirtschaft regulieren, um das Nirwana zu schaffen.

Der Grund, warum Ökonomen seit Marx gegen die Laissez-faire-Wirtschaft rebelliert haben, ist, dass sie glauben, dass sie nicht nur Beobachter sein sollten. Sie wollen an der Welt herumpfuschen. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1946 sagte John Maynard Keynes zu Henry Clay, einem Professor für Sozialökonomie und Berater der Bank of England, er hoffe, dass die „unsichtbare Hand“ von Adam Smith Großbritannien aus dem wirtschaftlichen Loch helfen würde, in dem es steckt. „Ich verlasse mich bei der Lösung unserer Probleme immer mehr auf die unsichtbare Hand, die ich vor zwanzig Jahren aus dem wirtschaftlichen Denken zu verbannen versuchte“, erklärte Keynes. Keynes erkannte noch vor seinem Tod, dass er sich geirrt hatte, aber dies ist die traurige Lektion, der sich alle Wirtschaftswissenschaftler eines Tages stellen müssen. Die Wirtschaft ist wie ein Regenwald, der so kompliziert ist, dass es nicht einfach darum geht, einen Haufen Bäume zu pflanzen. Es haben sich so viele Arten entwickelt, und sie sind alle miteinander verbunden.

Nigel Farage hat auf unserer Weltwirtschaftskonferenz 2019 gesprochen und gesagt, wir seien die Alternative zu Davos. Ich sehe die Wirtschaft eher wie ein Physiker, der beobachtet, wie sie funktioniert, und nicht wie ein Marxist, der erklärt, wie sie funktionieren sollte. Aus diesem Grund ist unser WEC die Alternative zum WEF. Es muss immer polare Gegensätze geben. Ich glaube nicht, dass wir die Zukunft „konstruieren“ können. Unsere größten Probleme waren immer unsere eigenen dummen Versuche, die Zukunft zu gestalten. Jeder Versuch endet unweigerlich im Eigeninteresse der Politiker, um auf Kosten der wirklichen Zukunft an der Macht zu bleiben.