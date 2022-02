Zum Schweigen gebrachte Star-Ärzte zerstören COVID-Lügen in 5 Stunden – Runder Tisch in DC mit Senator Ron Johnson

Mercola.com

Zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie halten die Verwirrung, die Widersprüche und die Zensur an, die die Reaktion seit den ersten Tagen beeinträchtigt haben. Am 24. Januar 2022 moderierte U.S. Senator Ron Johnson die COVID-19: A Second Opinion“ (Eine zweite Meinung) in Washington, D.C., um verschiedene Perspektiven über die weltweite Reaktion auf die Pandemie, den Stand der Frühbehandlung und die Behandlung im Krankenhaus sowie die Wirksamkeit der COVID-19-Impfung zu vermitteln.

Er forderte die Zuhörer auf, während der fast fünfstündigen Podiumsdiskussion aufgeschlossen zu bleiben, die, wie er betonte, nicht nötig gewesen wäre, wenn die Öffentlichkeit in jeder Phase der Pandemiebekämpfung ehrlich informiert worden wäre.

„Es gibt so viel, was wir nicht wissen. Ich hätte mir eine viel größere Dosis Bescheidenheit von unseren Bundesgesundheitsbeamten, den alten Medien und Big Tech gewünscht“, sagte Johnson. Wir wären so viel besser dran, wenn es eine solide Debatte und Diskussion gäbe. Dazu kam es jedoch nicht, stattdessen kam es zu einem beispiellosen Angriff auf die Redefreiheit und die medizinische Versorgung.

Während der Pandemie wurde nur ein einziges Narrativ zugelassen; diejenigen, die es in Frage stellten, wurden diskreditiert und ausgegrenzt, so dass offene Treffen wie dieser runde Tisch notwendig wurden, um zu diskutieren, was richtig und was falsch gelaufen ist und wie es weitergehen soll.

Das Podium war hochkarätig besetzt mit einigen der brillantesten Köpfe auf ihrem Gebiet. Fast alle von ihnen haben Zensur, Einschüchterung oder berufliche Repressalien und Schäden als Folge ihres Engagements erlebt, so Johnson. Wenn Sie können, sollten Sie sich die gesamte Diskussion ansehen, oder zumindest die gekürzte 34-minütige Version, die Johnson online gestellt hat (siehe unten). Ich habe auch einige der wichtigsten Highlights zusammengefasst.

Betrug bei der FDA bezüglich der Hydroxychloroquin-Warnung

Parallel zur wissenschaftlichen Zensur findet eine moderne Hexenjagd auf Ärzte statt, die COVID-19 frühzeitig mit generischen, kostengünstigen Medikamenten und Präparaten wie Vitamin C behandeln.

Dr. Harvey Risch, Professor für Epidemiologie an der Yale School of Public Health, wies auf eine Warnung der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA hin, die vor der Verwendung von Hydroxychloroquin und Chloroquin zur Behandlung von COVID-19 außerhalb eines Krankenhauses oder einer klinischen Studie warnt, da ein Risiko für Herzrhythmusstörungen bestehe. Diese Warnung stützt sich jedoch auf Informationen aus einer Studie mit Krankenhauspatienten. Risch erklärt:

Wie wir aus zwei Jahren Erfahrung mit COVID wissen, handelt es sich um eine völlig andere Krankheit, die im Krankenhaus mit anderen Medikamenten behandelt wird. Die ambulante Erkrankung ist grippeähnlich. Die Krankenhauserkrankung ist eine … Lungenentzündung. Die Tatsache, dass die FDA ihre Empfehlungen und Warnungen auf eine Krankenhauserkrankung stützt, die eine völlig andere Krankheit ist als eine ambulante Erkrankung, ist also ein Betrug. Diese Website gibt es auch heute noch und ist ein glatter Betrug.

Frühzeitige Behandlung ist entscheidend, wird aber totgeschwiegen

Dr. Ryan Cole, CEO und medizinischer Leiter des Labors Cole Diagnostics, führte das Beispiel eines fettleibigen Patienten an, mit dem er sprach und der COVID-19 hatte. Er riet ihm, in die Apotheke statt in die Notaufnahme zu gehen, und verschrieb ihm Medikamente, „die nicht genannt werden sollen“.

Nur sechs Stunden später waren seine Lungenschmerzen deutlich besser. Am nächsten Morgen hatte sich seine Sauerstoffsättigung von 86 % auf 98 % verbessert. Der Patient, so verriet er dann, sei sein Bruder, der heute vielleicht nicht mehr am Leben wäre, wenn Cole ihn nicht frühzeitig behandelt hätte – eine Behandlung, die von den meisten Ärzten und Krankenhäusern in den USA bis heute ignoriert wird.

Der New Yorker Lungenfacharzt Dr. Pierre Kory, ein unermüdlicher Verfechter der evidenzbasierten Medizin, machte ebenfalls auf die Korruption aufmerksam, die während der gesamten Pandemie anhielt:

Wenn man sich diese zahllosen gescheiterten Maßnahmen ansieht, gibt es nur einen Weg, sie zu verstehen. Sie wurden buchstäblich von Pharmaunternehmen geschrieben. Fast jede einzelne Politik dient den Interessen der Pharmaunternehmen. Schaut man sich jedoch außerhalb der Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt um, gibt es zahlreiche Erfolge.

Kory weist darauf hin, dass es mehrere Präparate gibt, die in der frühen COVID-19-Behandlung erfolgreich eingesetzt wurden, und fast alle davon sind wiederverwendete oder generische Präparate. „Als einer der weltweit führenden Experten für Ivermectin möchte ich nur auf einige Programme eingehen, bei denen Ivermectin eingesetzt wird“, sagte er.

Während Ivermectin in den USA als Entwurmungsmittel für Pferde angesehen wird, das nur von „Unwissenden“ oder „Impfgegner“ verwendet wird, sagt Kory: „Es hat sich gezeigt, dass dieses Medikament die Pandemie in zahlreichen Regionen der Welt buchstäblich gelöst hat.

Dr. Richard Urso, Augenarzt in Houston und Mitglied von America’s Frontline Doctors, erklärte, dass die Situation so schlimm geworden sei, da eine frühzeitige Behandlung verweigert wurde, dass er, obwohl er Augenarzt ist, mehr als 1.600 Patienten wegen COVID-19 behandelte, weil „sie zu Hause schmachteten“, ohne eine Behandlung für die Entzündung, die Atemnot und die Blutgerinnung zu erhalten, unter denen sie litten.

„Das ist absolut absurd, und ich wollte es nicht zulassen“, sagte er, obwohl allgemein bekannt war, dass diejenigen, die Ivermectin und andere Medikamente zu diesem Zweck verschrieben, entlassen wurden. Dr. Mary Talley Bowden, eine HNO-Ärztin aus Houston, hat in ähnlicher Weise Patienten gegen COVID-19 behandelt, nachdem deren Hausärzte sich geweigert hatten, dies zu tun.

Sie schätzt, dass sie mit Hilfe von Protokollen wie Ivermectin, hochdosierten intravenösen Steroiden und Vitamin C mehr als 2.000 Menschen vor dem Krankenhaus bewahrt hat. Sie wurde in den Fall eines Hilfssheriffs verwickelt, der wegen COVID-19 im Krankenhaus lag. Seine Frau rief sie aus Verzweiflung an, weil er im Krankenhaus nicht richtig behandelt wurde.

Sie verklagte das Krankenhaus, sagte Bowden aus, und sie gewannen, aber das Krankenhaus weigerte sich, ihr die Erlaubnis zu erteilen, den Patienten dort zu behandeln, obwohl, wie sie sagt, „ich eine makellose Akte habe“. „Ich war wütend“, fuhr sie fort. Das war der Moment, in dem sich alles für mich änderte, sie hat jetzt nur noch ein einziges Krankenhaus, in das sie COVID-19-Patienten schicken kann, um dort korrekt behandelt zu werden.

Bowden hat kürzlich eine Klage gegen das Houston Methodist Hospital eingereicht, das als eines der ersten in den USA die COVID-19-Impfung für seine Mitarbeiter vorschrieb. Sie fordert die Finanzunterlagen des Krankenhauses an, weil sie befürchtet, dass das Krankenhaus mit den COVID-19-Impfungen, die es zur Pflicht gemacht hat, Einnahmen erzielt.

Dr. Harpal Mangat in Maryland hat in ähnlicher Weise über 1.000 COVID-19-Patienten erfolgreich behandelt, wobei er hoch dosierte IV-Steroide und andere Optionen einsetzte, und er erklärte, dass er den gleichen Widerstand und die gleiche Gegenreaktion seitens der medizinischen Gemeinschaft wie Bowden erlebt hat.

Gesundheitspolitik schadet Kindern auf ungerechte Weise

Dr. Robert Malone, Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Plattformtechnologie, äußerte sich besorgt über die Auswirkungen der Pandemiebekämpfung auf Kinder und erklärte, dass die öffentliche Politik besonders starke negative Auswirkungen auf junge Menschen habe. Er bezeichnete die COVID-19-Injektionsvorschriften für Kinder als „völlig ungerechtfertigt“.

Dr. Jay Bhattacharya, Professor an der Stanford University Medical School und Arzt, Epidemiologe, Gesundheitsökonom und Experte für öffentliche Gesundheitspolitik mit Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen sowie Mitbegründer der Great Barrington Declaration, erklärt, dass unsere Gesellschaft viel gesünder funktionieren könnte als in den letzten zwei Jahren, wenn wir in die Forschung investieren würden, um die Behandlungen weiter zu verbessern und sie überall verfügbar zu machen, auch für die am meisten gefährdeten Menschen.

Der Schutz der am stärksten gefährdeten Personen, wie z. B. älterer Menschen, muss ebenfalls eine Priorität sein. Laut Bhattacharya:

Die Strategien, die wir verfolgt haben – indem wir im Grunde die Möglichkeit einer frühzeitigen Behandlung ignoriert haben, indem wir unsere Bemühungen nicht auf den Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen konzentriert haben und, was am schlimmsten ist, diese Einschränkungen des menschlichen Verhaltens, der menschlichen Beziehungen – haben enormen Schaden angerichtet, und es ist längst an der Zeit, dass wir diese Politik beenden und stattdessen einen alternativen Plan verfolgen.

Johnson merkt dann an, dass E-Mails zwischen Dr. Francis Collins, dem Direktor der U.S. National Institutes of Health, und Dr. Anthony Fauci, dem Direktor des U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nun zeigen, dass eine konzertierte Aktion im Gange war, um den Ruf von Bhattacharya und seinen Mitverfassern der Great Barrington Declaration zu zerstören, die einen „konzentrierten Schutz“ für ältere Menschen und solche in Pflegeheimen und Krankenhäusern forderte, während Geschäfte und Schulen während der Pandemie geöffnet bleiben durften.

„Jetzt frage ich die Zuhörer“, sagte Johnson, klingt das [Bhattacharya] wie ein verrückter Mensch? Für mich klingt er wie eine hoch qualifizierte, sehr vernünftige Person.

Die ‚Pandemie der Ungeimpften‘ ist eine Lüge

Menschen mit natürlicher Immunität werden nach wie vor diskriminiert, und es wird von ihnen erwartet, dass sie sich doppelt und dreifach impfen lassen, um die Impfvorschriften zu erfüllen. Die fortgesetzte Verweigerung der natürlichen Immunität gegen COVID-19 ist beispiellos und fördert die falsche Vorstellung, es handele sich um eine „Pandemie der Ungeimpften“. Cole sagte:

Dieses falsche Konstrukt unserer Bundesbehörden, dass es sich um eine Pandemie handelt, die von den Ungeimpften verbreitet wird, ist eine pathophysiologische Lüge. Die Geimpften tragen große Mengen des Virus in ihrer Nase, in ihren Tränen, in ihrem Mund, weil die [Impfung] nicht an der Stelle im Körper neutralisiert, an der das Virus eindringt … deshalb sind die Impfvorschriften absolut überflüssig, irrelevant und zum Fenster hinausgeworfen und müssen weltweit abgeschafft werden, wie es die meisten Länder bereits getan haben.

Inzwischen sind auch Maskenmandate nutzlos. Urso wies darauf hin, dass es „null randomisierte, kontrollierte Studien gibt, die zeigen, dass Masken die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen verhindern, und das schließt N-95er ein“. Eine weitere traurige Tatsache ist, dass es schwierig ist, Ärzte zu finden, die bereit sind, COVID-19 im Frühstadium zu behandeln, sowie Apotheken, die bereit sind, Off-Label-Rezepte für kostengünstige Generika auszustellen, die sich als erfolgreich bei der Behandlung erwiesen haben, obwohl die Medikamente häufig für Off-Label-Zwecke verwendet werden.

Cole sagte, er habe ein Drittel seines Geschäfts verloren, weil sich Versicherungsverträge wegen „unprofessionellen Verhaltens“ bei der Verwendung „gefährlicher“ Medikamente wie Ivermectin von ihm zurückgezogen hätten. „Meine Patienten haben keine Nebenwirkungen gehabt. Ich habe in meiner Laufbahn 500.000 Patienten behandelt. Ich habe nicht eine einzige Beschwerde gegen mich gehabt. Ich habe vier Beschwerden gegen Lizenzen in vier verschiedenen Staaten, weil ich Leben gerettet habe. Die „unerwünschte Wirkung“ dieser Medikamente besteht also darin, dass man mich angreift, weil ich ein guter Arzt bin.

Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe, Epidemiologe und ehemaliger ordentlicher Professor für Medizin am Texas A&M College of Medicine in Dallas mit einem Master-Abschluss in Public Health, war ebenfalls Mitglied des Gremiums.

Er veröffentlichte Forschungsergebnisse, die zeigen, dass das „goldene Fenster“ für die Behandlung von COVID-19 in den ersten 72 Stunden liegt und dass die wenigen Patienten, die er verloren hat, erst später im Verlauf der Krankheit mit der Behandlung begonnen haben. „Die entscheidenden Faktoren für Krankenhausaufenthalte und Tod sind das Fehlen einer frühzeitigen Behandlung.

Er wies auch darauf hin, dass die U.S. Centers for Disease Control and Prevention und die FDA die namentlich genannten Sponsoren des Injektionsprogramms sind. „Wenn Amerika irgendetwas lernen kann, dann, dass die FDA und die CDC niemals ein Sponsor eines öffentlichen Programms zur Verabreichung eines Produkts sein sollten. Das war ein riesiger und kolossaler Fehler.

Wir brauchten ein separates, externes Gremium zur Überwachung der Datensicherheit und ein Ethikkomitee, das das Programm beaufsichtigt. McCullough ist der Ansicht, dass das COVID-19-Impfprogramm im Februar 2021 aus Sicherheitsgründen und wegen des Todesrisikos eingestellt worden wäre, wenn die entsprechenden Sicherheitsgremien vorhanden gewesen wären.

Impfschäden durch COVID-19-Spritzen werden ignoriert

Ein weiteres Warnsignal ist die anhaltende Leugnung von Verletzungen durch COVID-19-Spritzen, einschließlich Todesfällen durch Herzmuskelentzündung. Johnson beschrieb den Fall einer Neuntklässlerin aus Vietnam, die im Januar 2022 nach ihrer zweiten COVID-19-Impfung starb. Ihr war nach der ersten Impfung schwindelig und sie hatte Atembeschwerden, aber das Gesundheitspersonal riet ihr, die zweite Impfung trotzdem zu bekommen.

Innerhalb von 20 Minuten hatte sie Atembeschwerden und Krampfanfälle und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr Herz stehen blieb und sie starb. „Ich schätze, das ist kein Beweis dafür, dass ein Todesfall mit der [Spritze] zusammenhängen könnte“, sagte Johnson, „aber es hat mich sicherlich mehr beunruhigt als Dr. Fauci … Dr. Collins … Das ist eine Realität, die von unseren Bundesgesundheitsbeamten ignoriert wird … von den etablierten Medien.

Andere erzählten von ihren eigenen Verletzungen durch die Impfungen und der daraus resultierenden Unfähigkeit, medizinische Versorgung zu finden – Ärzte weigern sich, sie wegen ihrer Injektionsverletzungen aufzusuchen, aus Angst, als Impfgegner abgestempelt zu werden oder ihre Zulassung zu verlieren, wenn sie zugeben, dass die Impfungen Schaden verursachen, und bei denjenigen, die aufgesucht werden, werden ihre Verletzungen oft als andere Erkrankungen angegeben, um die Erstattung durch die Versicherung sicherzustellen.

Der runde Tisch dient insgesamt als „zweite Meinung“, die die Amerikaner brauchen, um die Reaktion auf die Pandemie ins rechte Licht zu rücken und Antworten auf Fragen von echten Experten zu erhalten, die kein Interesse an dem Ergebnis haben – außer Leben zu retten – und von denen die meisten beruflich den Preis dafür gezahlt haben, dass sie ihre Meinung sagen.

Johnson rief die Zuschauer dazu auf, diese Informationen an ihre Freunde und Familienangehörigen weiterzugeben: „Das sind hoch qualifizierte Personen. Sie sprechen aus Erfahrung. Wir müssen dieses Problem beheben. Wir können nicht zulassen, dass es weitergeht. Wir können nicht zulassen, dass es in Zukunft wieder passiert.“ Es gibt bereits falsche Faktenchecker, die versuchen, die Sitzung zu entlarven, aber Wissen ist wirklich Macht, und letztendlich wird sich die Wahrheit durchsetzen.

