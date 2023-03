„Zum Teufel mit der Ukraine“

Großartig. Einfach großartig, wenn man „Erbsen zählt“. In L.A. schlafen etwa sechzigtausend Menschen – wer weiß das schon? – auf den Bürgersteigen, in Zelten, Pappkartons, Schlafsäcken oder einfach nur so.

Andere leben in ihren Autos. Dasselbe in San Fran, Seattle und St. Louis. Da es keine Toiletten gibt, entleeren sie sich, wenn sie der Drang packt, und wo auch immer. Welche Wahl haben sie schon? Einige sind Junkies, andere verrückt, viele haben einfach keine Arbeit oder eine Arbeit, bei der sie nicht genug verdienen, sich ein Zimmer leisten zu können.

Währenddessen schickt