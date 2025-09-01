Verfasst von Larry C. Johnson

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es wichtiger ist, zu beobachten, was Donald Trump tut, als sich auf das zu konzentrieren, was er sagt. Seine Äußerungen während der Sitzung seines Kabinetts Anfang dieser Woche über die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sind jedoch alarmierend und verdienen Aufmerksamkeit. Auf die Bemerkung von Sergej Lawrow, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij nicht legitimiert sei, wies Donald Trump diese Aussage zurück und sagte:

Es spielt keine Rolle, was sie sagen. Alle posieren nur. Es ist alles Blödsinn, okay. Jeder stellt sich hin.

Er bezeichnete Lawrows Äußerungen – und die allgemeine Rhetorik des Kremls in Bezug auf Zelenskys Legitimität – als bedeutungslose Effekthascherei und betonte, dass solche Behauptungen die Friedensbemühungen nicht behindern sollten. Trump verteidigte Zelensky nicht direkt, sondern spielte stattdessen die Bedeutung der russischen Äußerungen herunter und deutete an, dass bei den laufenden Verhandlungen „jeder nur eine Show abzieht“.

Ich glaube, dass Trump dies wirklich glaubt, und er irrt sich gefährlich. Präsident Putin und Außenminister Lawrow spielen sich nicht auf, wenn sie versuchen, ahnungslosen Westlern zu erklären, dass sie nicht glauben, dass Zelensky der rechtmäßige Präsident der Ukraine ist. Zwar hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij die Präsidentschaftswahlen nicht ausdrücklich „abgesagt“, da das ukrainische Recht die Abhaltung von Wahlen während des Kriegsrechts verbietet, das seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 in Kraft ist, doch aus russischer Sicht ist die Realität, dass eine mit Zelenskij ausgehandelte Vereinbarung leicht gekippt oder abgelehnt werden könnte, sobald die Ukraine die erforderlichen Wahlen abhält.

Die für März oder April 2024 geplanten Präsidentschaftswahlen wurden aufgrund dieser rechtlichen Beschränkung gemäß Artikel 19 des ukrainischen Gesetzes „Über die rechtliche Regelung des Kriegsrechts“, das Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen während des Kriegsrechts verbietet, automatisch verschoben. Das Kriegsrecht wurde in Abständen von 90 Tagen von der Werchowna Rada (dem ukrainischen Parlament) verlängert, zuletzt im Juli 2025 bis zum 5. November 2025.

Aus den zahlreichen öffentlichen Äußerungen Zelenskys seit seinem letzten Treffen mit Trump im Weißen Haus geht hervor, dass er völlig desinteressiert an einem Friedensabkommen mit Russland ist.

Stephen Bryen hat soeben einen neuen Beitrag auf seinem Substack veröffentlicht, der eine Erklärung für Zelenskys Widerspenstigkeit liefert … die NATO wird Russland angreifen. Steve schreibt:

Während Putin zu einem viertägigen, beispiellosen Treffen mit seinen beiden Freunden Xi Jinping und Kim Jong Un nach China geflogen ist, verstärkt die NATO mit voller Rückendeckung der USA ihre Bemühungen, der russischen Armee eine schwere Niederlage zuzufügen und anschließend NATO-Truppen zur „Stabilisierung“ der Ukraine einzusetzen. Was sind die Beweise? Zunächst und sehr auffällig ist die US-Entscheidung, 3.350 Raketen an die Ukraine zu liefern, die angeblich (eines Tages?) von den Europäern bezahlt werden sollen (welche, ist nicht definiert). Dabei handelt es sich um sogenannte Extended Range Attack Munitions (ERAM), eine Art luftgestützter Marschflugkörper. The Aviationist schreibt, dass „die ukrainische Luftwaffe F-16s, Mirage 2000s und die Flotte der aus Russland stammenden MiG-29, Su-25 und Su-27 in der Lage wären, sie einzusetzen. Diese neue Waffe wäre eine Ergänzung zu den bereits von ukrainischen Kampfflugzeugen eingesetzten Waffen AASM Hammer und GBU-39 SDB“. Offenen Quellen zufolge haben ERAMs eine Reichweite von 250 Meilen (ca. 402 km). Dies ist jedoch die Reichweite, wenn sie von einem Flugzeug abgeschossen werden. Washington sagt, dass es ukrainische Raketenangriffe auf russisches Territorium ablehnt, und während es den Einsatz von HIMARS mit großer Reichweite einschränkt, schränkt es den Einsatz von ERAM nicht ein. Berichten zufolge trägt die ERAM einen 500-Pfund-Sprengkopf, weitaus größer als jede ukrainische Drohne und mehr als doppelt so schwer wie jede der verschiedenen HIMARS-Raketen (M31 Utility Warhead, ATACMS-Sprengkopf). Möglicherweise können ERAMs mit Streumunition eingesetzt werden, obwohl vieles über ERAM unklar ist.

Ignorieren Sie, was Trump sagt, beobachten Sie, was er tut. Die Entsendung von ERAMs ist keine Geste des Friedens oder der Deeskalation. Es ist zwar möglich, dass diese Aktion ohne Trumps Wissen durchgeführt wurde, aber jetzt, da die Informationen öffentlich sind, hat er den Befehl nicht widerrufen.

Steve fährt in seinem Artikel fort (ich empfehle Ihnen, ihn vollständig zu lesen) und weist auf die falschen Annahmen hin, die von den Planern und Verantwortlichen der NATO gemacht werden:

Die NATO hat Russlands Einsatz nordkoreanischer Truppen als Eingeständnis verstanden, dass Russland mit Personalmangel und Instabilität in der russischen Armee zu kämpfen hat und dass Russland im Ukraine-Krieg schwere Verluste hinnehmen muss. Die NATO könnte Putins Erklärungen, er habe nicht die Absicht, Europa jetzt oder in Zukunft anzugreifen, als Eingeständnis deuten, dass er Europa mit einer zu kleinen und durch den Ukraine-Krieg zerrütteten Armee nicht angreifen kann. Ein Teil der Gegenargumente findet sich in dem Bericht der Saratoga Foundation, „A Systems View of Russia’s Early Failure in Ukraine“. Nun berichten russische Quellen von zwei Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass es bald zu einer neuen Offensive kommen wird, die stark von der NATO unterstützt wird und auf die Krim zielt. Diesen Quellen zufolge haben die USA und ihre NATO-Partner die Sammlung nachrichtendienstlicher Informationen zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Angriff erheblich verstärkt.

Wieder einmal interpretieren westliche Führer – sowohl militärische als auch politische – Russlands Durchführung einer speziellen Militäroperation fälschlicherweise als Zeichen der Schwäche. Die Annahme, Russland leide unter „Personalmangel und Instabilität“, ist mehr als lächerlich. Im Laufe der letzten 42 Monate hat Russland die Größe seiner Armee verdoppelt und führt nun mehrere offensive Operationen in Saporischschja, Dnjepropetrowsk, Donezk, Charkiw und Sumy durch.

Selbst wenn wir die falschen westlichen Behauptungen über die massiven Verluste Russlands als wahr akzeptieren, bleibt die Tatsache, dass Russland selbst bei solchen Verlusten 1,3 Millionen Männer in Uniform und mit Waffen hat. Anstatt „gebrochen“ zu sein, hat die russische Armee ihre Fähigkeiten verbessert und neue Techniken entwickelt, insbesondere durch den Einsatz von Drohnen, die alles übertreffen, wozu die NATO in der Lage ist.

Russland führt nicht nur den Bodenkrieg, sondern ist auch beim Einsatz von Raketen und Drohnen weiterhin im Vorteil. Es hat in der vergangenen Woche massive Angriffe auf Raketenproduktionsanlagen und andere wichtige logistische Knotenpunkte durchgeführt und zeigt keine Anzeichen von Schwäche an dieser Front.

Ein von der NATO unterstützter Angriff auf die Krim wird den Druck auf Präsident Putin erhöhen, von der „Besonderen Militäroperation“ zur „vollen Kriegsbereitschaft“ überzugehen. Die Unfähigkeit der NATO, die Ukraine mit etwas so Einfachem wie Artilleriegranaten zu versorgen, ist nur ein Indikator für die Ohnmacht der NATO, wenn sie beschließt, den Einsatz gegenüber Russland zu erhöhen.