Zusammenfassung wichtiger neuer, in Mainstreammedien kaum berichteter Nachrichten über Corona – September 23

Von Uwe Froschauer

Da unsere Mainstreammedien dazu verdammt sind, das unplausible Regierungsnarrativ zu unterstützen – ich möchte nicht in dieser undankbaren aber scheinbar gut bezahlten Rolle stecken – und unliebsame Fakten besser nicht zu erwähnen (bestenfalls als Randnotiz) ist es mir ein besonderes Anliegen, neue Erkenntnisse rund um das Thema Corona in kurzer Form zu verbreiten.



Erkenntnisse freier Wissenschaftler

Der weltweit renommierte Kardiologe Dr. Peter McCullough sprach im Rahmen einer EU-Anhörung am 13. September zum Thema „Corona-Impfkampagne“. Er ist im Vergleich etwa zu einem Herrn Drosten oder einem Herrn Lauterbach frei im Denken, nicht ergebnisdiktiert und damit glaubwürdig, wesentlich professioneller in seiner Vorgehensweise, und kein Vasall der Pharmaindustrie. Er geht in seiner Rede auf die