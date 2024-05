Zuwanderung, Islam und der bewusste Abbau des Sozialsystems

DER UNTERGANG DES KAPITALISMUS ist ein langfristiges Ziel des Marxismus, aber es gibt ein großes Hindernis auf dem Weg dorthin. Das Gemeinwesen der westlichen Nationen beruht auf dem Handel und seinem wesentlichen Beitrag zu den Staatseinnahmen. Staatliche Gesundheits-, Sozial-, Bildungs- und Sozialfürsorge werden im Wesentlichen von einem Wohlstand schaffenden Sektor finanziert. Die Hardliner fordern ständig mehr öffentliche Ausgaben für ihre bevorzugten Zwecke, scheinbar ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen. Das liegt daran, dass ihnen die Wirtschaft so nicht gefällt und sie mit allen Mitteln ersetzen wollen.

Auf der anderen Seite des Atlantiks ist der desolate Zustand der Staatsfinanzen mit einer außer Kontrolle geratenen Verschuldungsspirale das Ergebnis des jahrzehntelangen Einflusses radikaler Ideologie, die oft von der Columbia University ausging, dem Sitz von Marion King Hubbert von Technocracy Inc. in den 1930er-Jahren, des Kulturmarxisten Herbert Marcuse in den 1950er-Jahren und des Globalisten Zbigniew Brzezinski in den 1970er-Jahren.

Im Jahr 1966 entwarfen zwei Soziologen der Columbia University einen Plan zur Zerstörung des Sozialsystems in den USA, um angeblich eine egalitäre Gesellschaft zu schaffen. Richard Cloward und Frances Fox Piven waren politische Aktivisten, die von Saul Alinsky, dem militanten Professor aus Chicago, inspiriert waren.

Die Cloward-Piven-Strategie sah vor, die als sparsam empfundenen staatlichen Wohlfahrtsprogramme absichtlich zu überlasten, um durch die Zunahme von Armut und Verschuldung das daraus resultierende soziale und wirtschaftliche Chaos zur Einführung eines garantierten Einkommens für alle zu führen. Die Staaten würden von ihrer Wohlfahrtslast entlastet, die auf die nationalen Regierungen übergehen würde. Die Idee wurde in der Demokratischen Partei vorangetrieben, wo sie zur Versorgung abhängiger Bevölkerungsgruppen passte.

In seinem 2005 erschienenen Buch Winning the Race argumentiert John McWhorter, dass die Cloward-Piven-Strategie “Generationen von Schwarzen hervorgebracht hat, für die Arbeit, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, eine Abstraktion ist”. Die globale Finanzkrise wurde nicht durch einen fehlerhaften Kapitalismus verursacht, sondern durch Subprime-Hypotheken in den USA, die rücksichtslos an arme Schwarze und Hispanics vergeben wurden, die kaum eine Chance hatten, die Kredite zurückzuzahlen. Wie Robert Chandler in der Washington Times schrieb, wurden diese Menschen als “opferbereite Schocktruppen” ausgenutzt, um das System in den Bankrott zu treiben.

Die Cloward-Piven-Strategie scheint bereits in vollem Gange zu sein: In Nordamerika, Großbritannien und Westeuropa wurde gegen den Widerstand der Öffentlichkeit eine unhaltbare Masseneinwanderung in Gang gesetzt. Die jüngeren Generationen wurden indoktriniert, offene Grenzen als unantastbar und Kritik am unaufhaltsamen Zustrom als rassistisch zu betrachten.

Jahrzehntelang wurde den Briten die Lüge aufgetischt, der NHS würde ohne seine Legionen ausländischer Arbeitskräfte zusammenbrechen. In Wirklichkeit kosten Migranten die Gesellschaft im Durchschnitt mehr, als sie ihr bringen, weil sie bei ihrer Ankunft in der Regel unqualifiziert sind und ihre großen Familien Wohnraum, Schulen und Gesundheitsversorgung überlasten. Unternehmen begrüßen die Zuwanderung, weil sie billige Arbeitskräfte bringt, und wie man in jeder Großstadt sehen kann, ist sie ein Segen für die Bauindustrie.

Die Masseneinwanderung wurde mit dem Schneeballsystem der 1920er-Jahre verglichen, das zur Weltwirtschaftskrise führte. Aber es kommt noch schlimmer: Die laxen Grenzkontrollen sind kein politisches Versagen, das zufällig Geld für gierige Kapitalisten abwirft. Vielmehr handelt es sich um eine bewusste Transformation der westlichen Gesellschaft – am deutlichsten artikuliert und gefördert von “philanthropischen” Oligarchen wie George Soros – von einem traditionell christlichen, sozial konservativen und ethnisch weißen Profil hin zu einer Bevölkerung mit asiatischen, afrikanischen und gemischtrassigen Einwanderern und einer schrumpfenden weißen Minderheit.

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die weißen Briten nach wie vor an individuelle Autonomie, Meinungsfreiheit, Demokratie, Privatsphäre und Eigentumsrechte glauben, während die vielen Menschen aus der Ferne eher zur Kollektivierung neigen. Unqualifizierte Zuwanderer erwarten nichts anderes als eine Wohnung in einem Hochhaus, während Stadtplaner ihre Smart City mit digitaler Überwachung und begrenztem Ressourcenverbrauch errichten.

Das macht die muslimische Zuwanderung so attraktiv. Der Nahe Osten und andere Teile Asiens und Nordafrikas benötigten keinen Kommunismus, um Ordnung zu schaffen: Der Islam hat das bereits getan. Und im Gegensatz zu kommunistischen Regimen, die im Allgemeinen unbeliebt waren, schafft das islamische Glaubensbekenntnis fanatische Anhänger. Weit davon entfernt, sich in die Gesellschaft des Gastlandes zu integrieren, halten die Muslime an ihrer Religion und ihren sozialen Bräuchen fest. Während weiße Frauen nur ein oder gar kein Kind bekommen, füllen muslimische Frauen Kinderwagen und halten die Menschheit über der Reproduktionsgrenze.

Obwohl muslimische Arbeitnehmer oft fleißiger sind als ihre weißen Nachbarn, wird ein Großteil ihrer schlecht bezahlten Arbeit überflüssig. Die große Zahl von Einwanderern, die nach Großbritannien gekommen sind, seit Tony Blair die Schleusen geöffnet hat, ist eine Nettobelastung für den Sozialstaat. Die Hälfte der erwachsenen Muslime zahlt keine Einkommensteuer (was nicht heißt, dass sie nicht arbeiten). Die Tausende junger Männer, die in letzter Zeit in “kleinen Booten” kamen, werden in Vier-Sterne-Hotels untergebracht und erhalten Bankkonten mit Lastschriftverfahren – auf Kosten der öffentlichen Hand.

Einwanderung und Islam sind für den Cloward-Piven-Plan sehr nützlich. Der Great Reset des Weltwirtschaftsforums wird den kontrollierten Abriss vollenden. Automatisierung und künstliche Intelligenz werden die meisten Arbeitsplätze ersetzen, und ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung wird zu dem degradiert, was Yuval Noah Harari, wissenschaftlicher Berater des WEF, als “nutzlose Esser” bezeichnet. Statt Löhne zu verdienen, werden Menschen im arbeitsfähigen Alter durch ein universelles Grundeinkommen unterstützt.

Ein universelles Grundeinkommen, das durch eine digitale Währung erleichtert wird, führt zur totalen Abhängigkeit vom Staat. Betrachtet man die Sozialpolitik in Großbritannien seit den 1960er-Jahren anhand der Ergebnisse und nicht anhand der offiziellen Erzählung, so erkennt man den historischen Determinismus der beiden Marxisten von der Columbia University. Es war ein langer Marsch der Kahlschlagpolitik, und es ist nicht die Schuld der Muslime, dass unsere Politiker diesen Weg eingeschlagen haben.