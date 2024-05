Tödliche Kombination von Medikamenten bei der Behandlung älterer COVID-Patienten in Schottland

Der ehemalige Krankenpfleger und Gesundheitspädagoge John Campbell, Ph.D., forderte nach der Auswertung von Zeugenaussagen im Rahmen der schottischen COVID-19-Untersuchung eine systematische Untersuchung der Sterbeprotokolle, die älteren Patienten verabreicht wurden, die sie möglicherweise nicht gebraucht hätten.

Im Rahmen einer laufenden schottischen COVID-19-Untersuchung gab es Zeugenaussagen, die Bedenken hinsichtlich der unnötigen Verabreichung von Sterbeprotokollen an COVID-19-Patienten in Pflegeheimen äußerten – einschließlich der Verwendung von Medikamenten wie Midazolam und Morphium, die möglicherweise mit dem Tod von Patienten in Verbindung gebracht werden können.

„Es bedarf einer gründlichen qualitativen Analyse dieser Beweise, gefolgt von einer quantitativen Untersuchung der Krankenakten aller betroffenen Patienten“, sagte der medizinische Kommentator John Campbell, Ph.D., in seiner YouTube-Show.

Die unabhängige Untersuchung, die nun schon den 51 Tage andauert, untersucht Versäumnisse bei den schottischen Pandemiemassnahmem und zieht daraus „Lehren“. Dabei kommen auch Regierungsbeamte und schottische Bürger zu Wort, die von der COVID-19-Epidemie betroffen waren.

Campbell zeigte ein von einem unabhängigen Forscher zusammengestelltes Video mit Ausschnitten aus mehreren Aussagen von Menschen, deren ältere Familienmitglieder während der Behandlung in Pflegeheimen starben.

Jede Person berichtete, dass ihrem älteren Verwandten ein Protokoll zur Beendigung des Lebens verabreicht wurde, als er noch aktiv und nur leicht krank war. Anschließend starben sie alle.

Die Zeugen berichteten, dass ihre Familienmitglieder Midazolam, ein starkes Benzodiazepin, und oft auch Morphin erhielten. In ihren Zeugenaussagen, die online verfügbar sind, schilderten sie ihren Schock und ihre Bestürzung über die Behandlung, das Fehlen einer informierten Zustimmung und ein, ihrer Meinung nach, betrügerisches Verhalten.

Campbell, der in der Krankenpflege promoviert hat, sagte, die Kombination von Midazolam und Morphin habe eine depressive Wirkung auf das Atmungssystem und könne für Menschen, die beatmet werden, besonders riskant sein.

Die Kombination von Midazolam und Morphin „kann für Menschen, die definitiv im Sterben liegen, absolut genial sein“ und beispielsweise die Schmerzen von Krebspatienten im Endstadium lindern. Wenn sie jedoch Menschen verabreicht wird, die Infektionen der Atemwege haben und denen es nicht so gut geht, muss sie sehr viel sorgfältiger überwacht werden“, sagte er.

„Die Frage ist, ob das in diesen Fällen der Fall war“, fragte er.

Campbell teilte auch die Aussage eines Mitarbeiters von Independent Care Homes Scotland mit, der sagte, dass Patienten, die nicht auf Antibiotika ansprechen, „Just-in-Case“-Protokolle erhalten, die, wie er sagte, die Protokolle fürs Lebensende beinhalten, wie sie in den Zeugenaussagen beschrieben werden.

Campbell sagte, er sei der Meinung, dass alle diese Aussagen die Grundlage für einen „positiven Weg nach vorn“ bildeten, da sie ein wichtiges Beweisstück seien, um zu verstehen, was während der Pandemie falsch gelaufen sei.

Zunächst einmal sollten alle Abschriften, die öffentlich zugänglich und online verfügbar sind, heruntergeladen und von Qualitätsforschern systematisch analysiert werden.

Die Forscher können dann feststellen, ob Midazolam durchweg zu früh verabreicht wurde, ob es in Kombination mit Morphium verabreicht wurde und ob die Zeugenaussagen andere systematische Probleme aufwerfen.

Anschließend, so Campbell, sollte eine quantitative Analyse der Patientenakten erfolgen, bei der die Todeszeitpunkte, ihr Zustand zum Zeitpunkt der Verabreichung der Medikamente und andere Informationen untersucht werden, die dazu beitragen würden, die Ursachen für den Tod der Patienten zu bestätigen.

Campbell sagte auch, dass diese Art von Forschung überall durchgeführt werden sollte, da er ähnliche Berichte aus anderen Ländern, einschließlich England, gehört hat.

„Ist Schottland einzigartig?“, fragte er. „Nun, ich denke, die Antwort darauf ist ‚leider nein‘