Physiotherapeutin erzählt, was in Pflegeheim vorgefallen ist: Erhöhte Todesfälle und gesundheitliche Komplikationen nach COVID-Booster

Laut Emily Nurnberg sind in Pflegeheimen nach den Booster-Impfungen zahlreiche Todesfälle aufgetreten, begleitet von schweren Gesundheitsproblemen wie Herzstillstand und Lungenembolien.

“Als die … [COVID] Booster auf den Markt kamen… begannen die Leute einfach zu sterben. In großer Zahl … sah ich … Herzinfarkte, Schlaganfälle, Flüssigkeitsansammlungen … [und] in letzter Zeit sehe ich das, was man … schnell fortschreitende Demenz nennt”.

Die geriatrische Physiotherapeutin Emily Nurnberg, die seit mehr als 23 Jahren in Pflegeheimen arbeitet, beschreibt für Children’s Health Defense, was sie in Pflegeheimen nach der Einführung der COVID-Injektionen und der anschließenden “Auffrischimpfungen” gesehen hat. Nürnberg betont, dass sie neben scheinbar unzähligen anderen Beschwerden auch Herzinfarkte, Schlaganfälle und Lymphstauungen beobachtet hat. Die Physiotherapeutin weist auch auf die Zunahme des Phänomens der “schnellen Demenz” hin sowie auf schwere Fälle von ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) bei Menschen, die erst 42 Jahre alt sind.

“Ich erinnere mich, dass eine der Krankenschwestern sofort an einem Herzinfarkt starb”, sagt Nurnberg und verweist auf die Einführung der Injektionen, die gleichzeitig für die Bewohner und das Pflegepersonal des Heims erfolgte. “Bei den allerersten beiden Injektionen, bevor die Auffrischimpfungen herauskamen, habe ich Herzinfarkte gesehen – sie traten unmittelbar nach den ersten beiden [Injektionen] auf. Schlaganfälle – massive Schlaganfälle, bei denen die Person vollständig gelähmt war … auf einer ganzen Körperseite. Atemstillstand. Und schwere Angstzustände”.

Die Physiotherapeutin merkt an, dass sie sich daran erinnert, dass “bei den ersten beiden [Injektionen] [die Verschlechterung des Gesundheitszustands] entweder sofort oder … kurz danach eintrat”.

“Als die nächsten Auffrischungsspritzen kamen, ich meine, diese älteren Leute haben sie alle bekommen. Ich habe den Überblick verloren … Dann sind die Leute einfach gestorben. In großer Zahl”, sagt Nürnberg. “Bei denjenigen, die es bis zum Booster geschafft hatten, habe ich eine massive Flüssigkeitsüberladung gesehen, wo die Leute einfach mit Flüssigkeit vollgelaufen sind – ihre Beine, ihre Arme, ich meine, buchstäblich bis zu dem Punkt, wo sie mit Lymphflüssigkeit vollgelaufen sind, bis zu dem Punkt, wo sie buchstäblich in ihrer Flüssigkeit ertrunken sind. Dann bleibt das Herz stehen. Es kommt zum Herzstillstand.”

Die Physiotherapeutin weist auf die Tatsache hin, dass sie “Herzinfarkte, Schlaganfälle, Flüssigkeitsansammlungen … in massiver Zahl und prozentualem Ausmaß schon vor der Impfung zu beobachten”.

“Das andere”, fügt Nürnberg hinzu, “waren Blutgerinnsel.” Sie merkt an, dass das Gerinnungsphänomen “sogar speziell an einer Stelle im rechten Bein auftrat, und dann verloren die Leute die Durchblutung im rechten Bein. Bei einigen musste sogar der Fuß amputiert werden. Oder es [das Gerinnsel] wanderte in die Lunge, die Blutgerinnsel wanderten in die Lunge als Lungenembolie. Ich meine, das ist normalerweise sehr tödlich. Ich habe viele gesehen… [Die Zahl dieser [Embolien] hat seit der Impfung zugenommen”.

“Gerade in den vergangenen Monaten habe ich gesehen, dass die Leute einfach so krank sind”, sagt Nürnberg. “Und die meisten der ursprünglichen Bewohner des Pflegeheims sind gestorben. Aber jetzt bekommen wir all diese Leute aus dem Krankenhaus: Die Leute kommen in die Notaufnahme, dann haben sie einen Krankenhausaufenthalt, dann kommen sie ins Pflegeheim, und dann sind sie einfach krank. Sie haben einfach eine Sepsis. Es ist einfach [eine] Infektion, die in ihr Blut übergegangen ist; einfach so krank.”

“Und noch etwas sehr Trauriges, was ich in letzter Zeit gesehen habe: Es nennt sich schnell einsetzende Demenz”, fügt die Physiotherapeutin der Litanei schrecklicher Krankheiten und Verletzungen hinzu. “Diese alten Menschen, die entweder selbstständig in der Gemeinde oder in einer eigenen Wohnung gelebt haben, kommen ins Pflegeheim, weil sie plötzlich innerhalb kürzester Zeit sehr verwirrt sind und im Grunde alle kognitiven Fähigkeiten verlieren. Die Ärzte diagnostizieren dann eine schnell fortschreitende Demenz, oder sie nennen es Enzephalopathie, und das ist nur eine Scheindiagnose, die Ärzte stellen, wenn… etwas mit dem Gehirn eines Menschen nicht stimmt, aber sie wissen nicht, was es ist. Das habe ich in letzter Zeit oft gesehen.

“Ich arbeite auch mit vielen ALS-Patienten”, sagt Nurnberg und fügt der Liste der Verwüstungen nach einer COVID-Injektion eine weitere erschreckende Beobachtung hinzu. “Ich kann definitiv bezeugen, dass bei vielen ALS-Patienten, mit denen ich arbeite, die ALS-Symptome unmittelbar nach der Impfung aufgetreten sind. Ich hatte 42-jährige ALS-Patienten, die weniger als ein Jahr nach der Impfung gestorben sind.