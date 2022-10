Zwei wichtige neue Umfragen zeigen, dass die Amerikaner glauben, dass die Medien eine Bedrohung für die Freiheit sind

Zwei prominente Umfragen, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, zeigen, dass das Vertrauen der Amerikaner in die Mainstream-Medien auf einem historischen Tiefpunkt angelangt ist und eine deutliche Mehrheit der Meinung ist, dass sie eine Bedrohung für die Freiheit darstellen.

Eine Gallup-Umfrage zeigt, dass nur 34 % der Befragten den Massenmedien vertrauen, dass sie „vollständig, genau und fair“ über die Nachrichten berichten – eine Zahl, die nur 2 Prozentpunkte über dem Tiefststand von 2016 liegt.

Nur 7 % der Amerikaner haben laut der Umfrage „sehr viel“ Vertrauen in die Medien.

„Bemerkenswerterweise ist dies das erste Mal, dass der Prozentsatz der Amerikaner, die den Medien überhaupt nicht vertrauen, höher ist als der Prozentsatz, der ihnen sehr viel oder ziemlich viel zutraut“, stellt Gallup fest.

Das Meinungsforschungsinstitut kommt zu dem Schluss, dass „das Vertrauen der Amerikaner in die Medien seit fast zwei Jahrzehnten schwach ist, und die jüngsten Ergebnisse von Gallup belegen dieses Misstrauen weiter“.

Eine Umfrage der New York Times/Siena hat ergeben, dass 84 % der Befragten glauben, dass die Massenmedien eine „Bedrohung für die Demokratie“ darstellen.

Fast zwei Drittel glauben, dass die Medien eine „große Bedrohung“ für die Freiheit darstellen.

Wie sehr das Land politisch gespalten ist, zeigt sich daran, dass 87 Prozent der Trump-Wähler die Medien als eine große Bedrohung ansehen, während nur 33 Prozent der Biden-Wähler dasselbe sagten.

Während die Demokraten den Obersten Gerichtshof und das Wahlkollegium als weitere Bedrohungen für die Demokratie nannten, verwiesen die Republikaner auf die Bundesregierung, die Briefwahl und die Wahlmaschinen.

Anfang dieses Jahres stellte Gallup fest, dass nur der Kongress eine Institution ist, der in den USA weniger Vertrauen entgegengebracht wird als den Fernsehnachrichten, wobei nur 11 Prozent der Befragten angaben, dass sie „ziemlich viel“ Vertrauen in ihn haben.

Die Zeitungen erreichten etwas mehr, aber immer noch nur mickrige 16 Prozent.

Der Meinungsforscher kam zu dem Schluss, dass das Strafrechtssystem und die Banken derzeit mehr Vertrauen genießen als die Medien.

Der Journalist Glenn Greenwald wies darauf hin, dass der einzige Grund, warum die Medien ein Vertrauen von über Null erreichen, die Identitätspolitik ist, insbesondere die Entscheidung der Demokraten, sich auf die Seite der offenkundig parteiischen, von der Agenda des Regimes gesteuerten Nachrichtenagenturen zu stellen.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Diese neue Gallup-Umfrage zeigt, dass nur der von den Demokraten kontrollierte Kongress (7 %) weniger Vertrauen in der Öffentlichkeit genießt als die Fernsehnachrichten (11 %), und auch die Zeitungen (16 %) liegen weit hinten. Fast keine Selbstkritik von Journalisten über die Gründe.

The only reason these pitiful numbers for trust in media aren't zero is because Dems — of course — trust the media in far larger numbers (35% for newspapers) than GOP (5%) and independents (12%). Same with TV news.



Everyone knows what side they're on.https://t.co/g0HUOXoDRt pic.twitter.com/oLyREMPCkE — Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 5, 2022

Eine Reuters-Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass das Vertrauen in die Medien nirgendwo so gering ist wie in den USA, wo weniger als einer von drei Menschen dieser Institution in einer Form vertrauen.

This is an extraordinary (though unsurprising) finding. Most amazing is that the corporate sector of the US media is failing in every respect: financially, culturally, collapsing trust.



Any other industry failing like this would engage in self-critique, asking why. They never do https://t.co/CCbrA3nTvQ — Glenn Greenwald (@ggreenwald) June 24, 2021

Nur wenige in den Medien sind zu einer Selbstanalyse fähig, aber diejenigen, die es sind, haben eingeräumt, dass die Medien einen Krieg gegen die „Gedankenvielfalt“ führen und zu einem „Krebsgeschwür“ geworden sind.

Eine Gallup-Umfrage aus dem letzten Jahr ergab, dass 84 Prozent der Amerikaner den Medien die Schuld für die Entstehung von ätzenden politischen Spaltungen im Land geben, aber auch, dass es Hoffnung gibt, dass die Medien „als heilende Kraft dienen können“.

Die Umfrage ergab auch, dass 54 Prozent glauben, dass Fake News absichtlich verbreitet werden, während 74 Prozent glauben, dass die Medienbesitzer die Berichterstattung beeinflussen.