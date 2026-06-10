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Zwischenstand:Quo vadis WHO-Pläne und -Vorschriften?

Vom 18. bis 23. Mai 2026 fand in Genf die 79. Weltgesundheitsversammlung statt. Wichtige Themen waren die Weiterentwicklung des PABS-Anhangs zum Pandemieabkommen (PABS steht für «Pathogen Access and Benefit Sharing», auf Deutsch «Zugang und Vorteilsausgleich beim Austausch von Krankheitserregern»)sowie die Implementierung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV). ABF Schweiz informiert mit einem erneuten Update über diese Verhandlungen.

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