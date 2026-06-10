Manlio Dinucci

1946 plante London, die Sowjetunion mit Atomwaffen zu bombardieren und gleichzeitig den „Eisernen Vorhang“ zu verurteilen, der über Europa gefallen war. Achtzig Jahre später plant London, Russland intensiv anzugreifen und verurteilt die russische „Invasion“ der Ukraine. Wir wiederholen dieselben Fehler wie die unserer Eltern.

Vor achtzig Jahren, am 5. März 1946, verkündete Winston Churchill in einer Rede in den Vereinigten Staaten und bezog sich auf Europa: „Ein Eiserner Vorhang ist über den Kontinent gefallen“ [1]. Churchills Rede, im Einklang mit US-Präsident Harry Truman, markierte den Beginn des Kalten Krieges gegen die Sowjetunion, kaum ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem alliierten Sieg über Nazi-Deutschland. Von da an war Europa 45 Jahre lang durch den „Eisernen Vorhang“ geteilt. Heute wird Europa von einem neuen Eisernen Vorhang zersplittert, der in mancher Hinsicht sogar noch gefährlicher ist als der vorherige.