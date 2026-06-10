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Heikle „finanzielle“ Phase der Straße von Hormus: Die Vereinigten Staaten weigern sich, Kriegsentschädigungen an Iran zu zahlen

Alfredo Jalife-Rahme

Die Friedensverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran stolpern nicht wegen der Nuklearfrage, noch wegen der Bewegungsfreiheit in der Straße von Hormus, sondern wegen der Kriegsreparationen. Es geht weniger um ihre Höhe als vielmehr um die Anerkennung des iranischen Sieges. Die Lösung könnte darin bestehen, sie über die Golfstaaten zu finanzieren, statt direkt über die Vereinigten Staaten. Zumindest ist das der chinesisch-pakistanische Vorschlag.

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