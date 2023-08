10 Anzeichen dafür, dass die Mainstream-Medien Ihnen nicht die Wahrheit über die Wirtschaft erzählen

Glaubt man den Medien, geht es der amerikanischen Wirtschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 blendend. Obwohl die Inflation außer Kontrolle geraten ist, der Markt für Gewerbeimmobilien sich im freien Fall befindet, die Unternehmensinsolvenzen sprunghaft ansteigen und große Unternehmen in ganz Amerika Massenentlassungen vornehmen, wird uns erzählt, dass alles in bester Ordnung sei. Der folgende Text stammt zum Beispiel aus einem kürzlich erschienenen NPR-Artikel mit dem Titel „What recession? It’s a summer of buzz, profits and women’s power“…

Die Zahlen sind da und die US-Wirtschaft sieht überraschend rosig aus: Die US-Notenbank ist noch vorsichtig, aber große Marken wie Coca-Cola, Hilton und Visa singen ein Loblied auf die Käufer, die sich von den Preiserhöhungen der Unternehmen nicht abschrecken lassen. Und Taylor Swift, Beyoncé und Barbie verführen die Menschen dazu, ihr Geld auszugeben und damit lokale Unternehmen zu unterstützen.

Ja, „Girl Power“ rettet angeblich die US-Wirtschaft.

Klingt das nicht wunderbar?

Leider ist es nicht wahr. Hier sind 10 Anzeichen dafür, dass die Mainstream-Medien nicht die Wahrheit über die Wirtschaft sagen…

1: Wenn es der Wirtschaft gut geht, gibt es eine riesige Nachfrage nach Lkw-Fahrten. Aber wenn die Wirtschaft zusammenbricht, geraten die Spediteure oft in ernste Schwierigkeiten. Da ist es ein sehr schlechtes Zeichen, wenn „eines der ältesten und größten Speditionsunternehmen des Landes“ buchstäblich vor dem Aus steht…

Yellow, eines der ältesten und größten Speditionsunternehmen des Landes, bereitet sich auf den Konkurs vor und könnte innerhalb weniger Tage bankrott gehen, was rund 30.000 Beschäftigte arbeitslos machen würde. Das fast 100 Jahre alte Unternehmen ist für seine konkurrenzfähigen Preise bekannt und verfügt über mehr als 12.000 Lastwagen, die Waren für Marken wie Walmart und Home Depot quer durch die USA transportieren.

Laut dem Wall Street Journal bereitet sich das Unternehmen auf die Insolvenz vor und ist dabei, andere Unternehmensteile zu verkaufen.

2: Man kann Anheuser-Busch zu der schnell wachsenden Liste großer Unternehmen hinzufügen, die Massenentlassungen vornehmen…

Anheuser-Busch, die Muttergesellschaft von Bud Light, kündigte an, 350 Beschäftigte zu entlassen, viele davon in Führungspositionen, um sich von den Folgen einer Kampagne zu erholen, an der ein Trans-Influencer beteiligt war.

3: Die Zahl der Zahlungsausfälle von Großunternehmen hat in diesem Jahr bereits die Gesamtsumme für das gesamte Jahr 2022 überschritten…

Die Gesamtzahl der Zahlungsausfälle von Unternehmen in den USA hat in diesem Jahr bereits die Gesamtzahl für das Jahr 2022 überschritten. Experten warnen bereits seit einiger Zeit vor einer Welle von Zahlungsausfällen, die aufgrund der höheren Kreditzinsen auf die Wirtschaft zukommen wird.

Laut Moody’s Investors Services werden im ersten Halbjahr 2023 mindestens 55 US-Unternehmen ihre Kredite nicht bedienen können. Das sind 53 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, als nur 36 Unternehmen erklärten, sie könnten ihre Schulden nicht zurückzahlen.

4: Die Lebenshaltungskosten steigen weiter. CNBC berichtet, dass die Kosten für Autoreparaturen in den vergangenen 12 Monaten um fast 20 Prozent gestiegen sind…

Laut dem Verbraucherpreisindex sind die Kosten für Autoreparaturen im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent gestiegen – mehr als das Sechsfache der nationalen Inflationsrate und eine der höchsten jährlichen Preissteigerungen aller Haushaltsgüter oder Dienstleistungen. Was also treibt die Preise in die Höhe?

Experten gehen von einer Kombination mehrerer Faktoren aus. Einige haben mit der Pandemie zu tun, andere mit längerfristigen Trends auf dem Automarkt.

5: Mehr als eine dreiviertel Million Haushalte in Kalifornien sind mit ihren Mietzahlungen im Rückstand, und nun scheint ein Tsunami von Zwangsräumungen bevorzustehen…

Mehr als 768.000 Haushalte im US-Bundesstaat Kalifornien sind mit ihren Mietzahlungen im Rückstand und haben Schulden in Höhe von mehr als 5 Milliarden Dollar, wodurch etwa 721.000 Kinder von Zwangsräumungen bedroht sind. Dies geht aus dem National Equity Atlas hervor, einem gemeinsamen Daten- und Analyseinstrument von Policy Link mit Sitz in Oakland und dem Equity Research Institute der University of Southern California. Die Einwohner von Los Angeles müssen alle Mietschulden, die zwischen März 2020 und September 2021 aufgelaufen sind, bis zum 1. August zurückzahlen, und die Schulden, die zwischen Oktober 2021 und 31. Januar 2023 aufgelaufen sind, müssen bis Februar 2024 zurückgezahlt werden.

6: Elektroautos sollten die Welle der Zukunft sein, aber Ford wird allein in diesem Jahr 4,5 Milliarden Dollar mit Elektroautos verlieren…

Die Ford Motor Company hat angekündigt, dass sie in diesem Jahr 4,5 Milliarden Dollar Verlust mit Elektroautos machen wird, statt der 3 Milliarden Dollar, die sie vorher prognostiziert hatte. Das Unternehmen gab am Donnerstag seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Die Elektroauto-Sparte des US-Autobauers, Ford Model e“ genannt, hat laut Fortune in diesem Jahr bisher 1,8 Milliarden Dollar verloren.

7: Eine Inversion der Zinskurve bedeutet normalerweise, dass eine Rezession bevorsteht, und im Moment ist die Zinskurve so invertiert wie seit über 40 Jahren nicht mehr…

Wie stark ist die jüngste Inversion? Um das Ausmaß der Inversion zu messen, wird eine Zeitreihe der Differenz zwischen den Renditen lang- und kurzfristiger Anleihen berechnet. Das gebräuchlichste Maß hierfür ist die Differenz zwischen 10-Jährigen und dreimonatigen Schatzanweisungen. Wenn wir diese Differenz zwischen 10-Jährigen und dreimonatigen Treasuries grafisch darstellen, sehen wir, dass wir derzeit die größte Inversion seit mehr als 40 Jahren erleben

8: Wie schon 2008 steigen die Zwangsversteigerungen von Häusern und Wohnungen.

Die Zahl der Zwangsversteigerungen von Eigenheimen ist im zweiten Jahr in Folge gestiegen, da die Angst wächst, dass Hausbesitzer auf einer Zeitbombe aus „negativem Eigenkapital“ sitzen. Zahlen des Datenunternehmens ATTOM zeigen, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 186.000 Zwangsversteigerungen beantragt wurden. Angeheizt wird der Trend durch einen unsicheren Immobilienmarkt und steigende Hypothekenzinsen.

9: Ich habe meine Leser wiederholt gewarnt, dass wir uns in der Anfangsphase der schlimmsten gewerblichen Immobilienkrise in der Geschichte der USA befinden, und jetzt vergleicht sie einen Experten mit einem „Hurrikan der Kategorie 5″…

Barry Sternlicht von der Starwood Capital Group sprach kürzlich mit David Rubenstein von Bloomberg über die anhaltende Krise im Gewerbeimmobiliensektor und verglich sie mit einem schweren Hurrikan der Kategorie 5″. Er warnte: „Es ist eine Art Stromausfall, der über der gesamten Branche schwebt, bis wir eine gewisse Erleichterung oder ein gewisses Verständnis dafür bekommen, was die Fed auf längere Sicht tun wird. Das größte Problem im CRE-Sektor ist derzeit die sinkende Nachfrage nach Büro- und Einzelhandelsimmobilien in den Innenstädten. In Kombination mit den hohen Zinsen droht den Gebäudeeigentümern eine Katastrophe.

10: Laut Challenger, Gray & Christmas war die Zahl der angekündigten Stellenstreichungen in den USA in der ersten Hälfte dieses Jahres um 244 Prozent höher als in der ersten Hälfte des Vorjahres…

Die Arbeitgeber haben in diesem Jahr bisher 458.209 Stellen angekündigt die gestrichen werden sollen, ein Anstieg um 244 Prozent gegenüber den 133.211 gestrichenen Stellen, die bis Juni 2022 angekündigt wurden. Dies ist die höchste Zahl für das erste Halbjahr seit 2020, als 1.585.047 Entlassungen verzeichnet wurden. Mit Ausnahme des Jahres 2020 handelt es sich um die höchste Zahl von Januar bis Juni seit 2009, als 896.675 Stellenstreichungen angekündigt wurden.

Wie kann man angesichts all dieser Fakten behaupten, die US-Wirtschaft bewege sich in die richtige Richtung?

Es ergibt einfach keinen Sinn.

Natürlich können diejenigen, die für die Mainstream-Medien arbeiten, schreiben, was sie wollen.

Aber das bedeutet nicht, dass wir ihnen glauben müssen.

Wir leben in einer Zeit der großen Täuschung, und es wird nur noch schlimmer werden.

Wenn Sie glauben, dass es jetzt schon schlimm ist, dann warten Sie, bis es nächstes Jahr so weit ist.

Angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen werden die Mainstream-Medien verzweifelt versuchen, die Regierung Biden in ein gutes Licht zu rücken.

Aber keine noch so gute Darstellung kann die Wahrheit ändern.

Die US-Wirtschaft steckt tatsächlich in großen Schwierigkeiten, und am Horizont ziehen stockdunkle Gewitterwolken auf.