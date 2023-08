Covid-Spritzen erfüllen die wissenschaftlichen und klinischen Kriterien von BIOWAFFEN, nicht von „Impfstoffen“

Es kann nicht oft genug betont werden, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die „Impfstoffe“ gegen das Wuhan Coronavirus (Covid-19) tatsächlich Impfstoffe sind – und viele Beweise dafür, dass es sich lediglich um getarnte Biowaffen handelt.

Der Kingston Report hat eine Übersicht zusammengestellt, die erklärt, warum die chinesischen Virusinjektionen keines der wissenschaftlichen und klinischen Kriterien eines Impfstoffs erfüllen und dennoch perfekt den Kriterien einer Biowaffe entsprechen. Warum reden nicht mehr Leute darüber?

Die Antwort hat mit Politik und dem Einfluss von Big Pharma auf „Medizin“ und „Volksgesundheit“ zu tun. Was wahr ist, schafft es selten in die Schlagzeilen, zumindest im Mainstream, wo Lügen den Nachrichtenzyklus dominieren – und deshalb scheint es keine Grenzen für die Anzahl neuer Biowaffen zu geben, die das Regime plant.

mRNA-Nanopartikel-Technologien müssen gestoppt werden, sonst ist die Menschheit dem Untergang geweiht

Leider ist den meisten Menschen immer noch nicht klar, dass wir alle von mächtigen Einheiten angegriffen werden, die ihre Biowaffen als „Medizin“ tarnen. Obwohl Millionen und Abermillionen von Menschen entweder schwer verletzt oder tot sind, können viele immer noch nicht zwei und zwei zusammenzählen und erkennen, was wirklich vor sich geht.

„Man kann keinen Krieg gewinnen, wenn man nicht weiß, welche Waffen gegen einen eingesetzt werden“, heißt es im Kingston Report.

„Die Waffen, die amerikanischen Erwachsenen und Kindern heute den größten Schaden zufügen, sind künstlich hergestellte Nanopartikel, insbesondere COVID-19-Nanopartikel-Injektionen, die von den Behörden als ‚Impfstoffe‘ bezeichnet werden“.

Aus den jüngsten Enthüllungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wissen wir, dass COVID erst der Anfang war. Die WHO arbeitet an einer sogenannten Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), die beim nächsten globalen Ereignis wie COVID – und ja, es werden noch mehr folgen – eine stärkere zentrale Kontrolle und Einflussnahme ermöglichen wird.

Gegenwärtig ist es sozusagen die Ruhe vor dem Sturm, während die Welt nach Covid zur neuen Normalität zurückkehrt. Momentan gibt es ein falsches Gefühl der Sicherheit – ein Gefühl, dass das Schlimmste hinter uns liegt und das Beste noch vor uns. Aber das ist eine Illusion, denn die Globalisten haben noch viel mehr für die menschliche Herde auf Lager.

Der Kingston Report hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Covid-Impf-Biowaffen aus den Gemeinden zu entfernen, indem er die Strafverfolgungsbehörden in die Lage versetzt, sie gewaltsam zu entfernen. Die Gruppe, die die Website betreibt, hat ein Forderungsschreiben verfasst, das besagt, dass jede Strafverfolgungsbehörde in Amerika die Befugnis hat, diese Nanopartikel-Injektionen aus ihren Gemeinden zu entfernen.

„Es ist allgemein bekannt, dass die klinischen Studien der FDA für die ‚COVID-19-Impfstoffe‘ (im Folgenden als ‚COVID-19-Nanopartikel-Injektionen‘ oder ‚mRNA-Nanopartikel-Injektionen‘ oder ‚COVID-19-Injektionen‘ bezeichnet) nicht darauf ausgelegt waren, klinisch und statistisch nachzuweisen, dass die COVID-19-Nanopartikel-Injektionen Infektionen verhindern, Übertragungen verhindern oder vor Krankheiten, Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen schützen“, heißt es in dem Brief.

„Klinische Studien der FDA, Daten der US-Regierung und Belege aus der Praxis haben gezeigt, dass mRNA-Nanopartikel-Injektionen innerhalb von Tagen, Wochen und/oder Monaten nach der Injektion von COVID-19 mRNA-Nanopartikeln bei zuvor gesunden Säuglingen, Kindern und Erwachsenen zu einem klinisch signifikanten Anstieg von leichten bis mittelschweren Erkrankungen, schweren Erkrankungen, Behinderungen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen führen.

Bitte nimm dir die Zeit, diesen Brief vollständig zu lesen, und überlege, ob du ihn nicht an deine örtlichen Strafverfolgungsbehörden weiterleiten möchtest. Hier das Original und hier von Google übersetzt.