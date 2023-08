Geheimdienste und Big Tech

Von Jessica Ashe, Sonderdruck für The Kennedy Beacon

„Sobald ein Staat in der Lage ist, seine Kritiker zum Schweigen zu bringen, ist er nur noch einen Schritt vom Totalitarismus entfernt“, schlussfolgerte Präsidentschaftskandidat Bobby Kennedy Jr. bei der Anhörung des Select Subcommittee on the Weaponization of the Government letzte Woche.

Diese Gefahren werden in den USA immer deutlicher. Menschen, die in der Erstellung von Fake News geschult sind, kuratieren jetzt, was Sie auf Facebook und Google sehen. Sie sind auch in der Lage, Ihnen zu sagen, was eine „Falschmeldung“ ist und was nicht.

Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta, scheint eine Drehtür zur US-Regierung zu haben. Es ist schwer zu sagen, wo Facebook anfängt und die Regierung aufhört. Amarpreet Ghuman ist bei Meta für die Produktintegrität zuständig, war aber mehr als fünf Jahre lang Analyst beim FBI. Aaron Berman ist derzeit „Lead for Elections Policies“ bei Meta, davor hatte er 17 Jahre lang verschiedene Positionen bei der CIA inne.

In seinem LinkedIn-Profil steht „Online Trust and Safety | National Security“. Bin ich der Einzige, der nicht möchte, dass US-Unternehmen mit der nationalen Sicherheit in Verbindung gebracht werden?

Scott Stern war ein CIA Unit Chief of Targeting, bevor er Senior Manager für Trust and Safety Risk Intelligence bei Meta wurde. Corey Ponder ist Equity and Well-Being Lead bei Meta, und obwohl auf seiner persönlichen Website erwähnt wird, dass er Senior Targeting Analyst bei der CIA war, findet sich diese Tatsache erst auf der zweiten Seite des Abschnitts „Erfahrung“ seines LinkedIn-Profils.

Viele der Profile in diesem Artikel verschleiern einen Aspekt ihrer Identität, sei es nur ein Initial ohne Nachnamen oder das Fehlen früherer Beiträge.

Ich fange gerade erst an.

Bryan Weisbard war Direktor für Vertrauen und Sicherheit bei YouTube, bevor er Direktor der Abteilung Privacy Strategy & Operations bei Meta wurde. Neun Jahre lang, bis 2015, hatte er verschiedene Führungspositionen in der Geheimdienst-Community der US-Regierung inne.

Hagan Barnett ist Leiter von Metas AI Discovery und Ranking Integrity Operations. Er hat auch für das US-Finanzministerium und die CIA gearbeitet. Cameron Harris ist Workflow Risk Project Manager bei Meta und war Analyst bei der CIA. David Agranovitch „leitete als Direktor für Nachrichtendienste im Nationalen Sicherheitsrat die Strategie der US-Regierung zur Bekämpfung ausländischer Einflussnahme“. Heute ist er Direktor für globale Bedrohungsabwehr bei Meta.

Kris Rose war Analyst für Politik und Terrorismusbekämpfung bei der CIA, bevor er in das Oversight Board von Meta eintrat, wo er heute Leiter von Governance Insights ist. Mike Torrey war für die National Security Agency und die CIA tätig, bevor er als Senior Security Engineer und Threat Analysis Investigator zu Meta kam. Emily Vacher ist Direktorin für Vertrauen und Sicherheit bei Meta und in dieser Funktion unter anderem für die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und sicherheitspolitische Fragen zuständig. Sie war zuvor Mitglied des Child Abduction Rapid Deployment (CAPD) Teams des FBI und hatte weitere Positionen in diesem Team inne. Mike Bradow ist bei Meta für den Bereich Desinformation zuständig. Zuvor war er 10 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei USAID tätig. Jeff Lazarus war zunächst Wirtschafts- und Politikanalyst bei der CIA, dann leitender Politikanalyst bei Google und ist nun bei Meta für strategische Reaktionen zuständig.

Jennifer G. Newstead ist Chief Legal Officer bei Meta und verantwortlich für alle globalen Rechts- und Corporate-Governance-Angelegenheiten des Unternehmens. Bevor sie 2019 zu Meta kam, war Jennifer G. Newstead in leitenden Positionen in der Regierung tätig, zuletzt als vom Senat bestätigte Rechtsberaterin des US-Außenministeriums, wo sie zu Fragen des nationalen und internationalen Rechts im Kontext der Außenbeziehungen der USA beriet. Davor war sie General Counsel im White House Office of Management and Budget und Assistant Attorney General im US-Justizministerium.

Bevor sie Direktorin und Associate General Counsel für Cybersicherheit und Ermittlungen bei Meta wurde, war Haley Chang stellvertretende General Counsel beim FBI, ebenso wie Rachel Carlson Lieber, Vizepräsidentin für Rechtsstrategie bei Meta. Kann es wirklich ein Zufall sein, dass zwei Mitglieder des Rechtsteams von Meta zuvor genau dieselbe Position in der US-Regierung innehatten?

Und es gibt noch mehr.

Jeffrey Gelman ist amtierender Vizepräsident für globale Kommunikation und öffentliches Engagement des Oversight Board mit Sitz in London. Er überwacht die Einhaltung der Meinungsfreiheit und der Menschenrechte bei Facebook und Instagram. Gleichzeitig ist er Mitglied des Council on Foreign Relations, einer „unabhängigen, überparteilichen Mitgliederorganisation, Denkfabrik und Herausgeber“, und arbeitet als Policy Communications Manager für Facebook. Es handelt sich um eine Agentur, die weitgehend unter dem Einfluss wirtschaftlicher Interessengruppen steht und daher ihre Politik zum Nutzen dieser Kunden gestaltet – also eine gekaperte Agentur. Wie kann Gelman Interessenkonflikte vermeiden, wenn er gleichzeitig für alle drei Unternehmen und Agenturen arbeitet?

Kevin Lewis arbeitete im US-Justizministerium, bevor er Sprecher von Barack und Michelle Obama wurde; jetzt arbeitet er in der Kommunikationsabteilung von Meta. Bobby Flaim ist Leiter der strategischen Programme von Meta und hat für das FBI und das Verteidigungsministerium gearbeitet. Erin Clancy ist Meta’s Public Policy Manager, Strategic Response Policy. Gleichzeitig ist sie laut Atlantic Council Sonderassistentin des stellvertretenden Außenministers im US-Außenministerium. Sie bekleidet also gleichzeitig Spitzenpositionen in einem Unternehmen und in einer Regierungsbehörde. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Evakuierung von mehr als 400 Mitgliedern der syrischen Weißhelme im Jahr 2018. Sie war auch Mitglied des Council on Foreign Relations.

Mehr als die Hälfte der oben genannten Personen leben in oder in der Nähe von Washington DC. Warum hat Meta eine so große Präsenz in der Hauptstadt unseres Landes?

Dieser Artikel ist nicht der erste, der die Aufmerksamkeit auf möglicherweise unangemessene Verbindungen zwischen Regierungsbehörden und Unternehmen lenkt. Im Juli letzten Jahres schrieb Alan MacLeoud „National Security search engine: Google’s ranks are filled with CIA agents“. Er zitierte John Stockwell und wies darauf hin, dass CIA-Agenten gefälschte Zeitungen herstellen und Fake News verbreiten. In der Trumpet schrieb Andrew Miller Anfang des Jahres: „Google employs 165 former intelligence agents in high level positions“.

In der oben erwähnten Ausschusssitzung erfuhren wir auch, dass die Regierung eng mit Facebook und Google zusammenarbeitete, um alle Beweise für die Laptop-Geschichte von Hunter Biden zu vernichten. Freunde und Verwandte wurden über ein Jahr lang lächerlich gemacht, wenn sie es wagten zu sagen, dass die Laptop-Geschichte wahr sei. Diese Firmen, die mit Regierungsagenten besetzt sind, säen Zwietracht und verunglimpfen amerikanische Mitbürger.

Ich habe bereits geschrieben, dass Rechtschaffenheit die Antwort auf Korruption ist. In diesem Zusammenhang muss die Wahrheit gesagt werden, damit Heilung und Versöhnung geschehen können, um die Kluft zu heilen. Wenn ein Kind eine Ohrenentzündung hat, wird das schimmelige Wasser in der Dunkelheit eingeschlossen und verursacht Eiter und Schmerzen. Antibiotika heilen die Infektion und lassen frische Luft herein, damit die Wunde heilen kann. Hier ist die Wahrheit ein Antibiotikum.

Dr. Jessica Ashe, MBA, MA, ist derzeit stellvertretende Direktorin für soziales Unternehmertum an der Farmer School of Business der Miami University in Ohio. Sie hat Peer-Review-, Meinungs- und Marketingpublikationen veröffentlicht und verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Expertin für internationale Hochschulbildung.