Schatztruhe mit belastenden Beweisen für die Herkunft von COVID

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus, die den Ursprung von COVID-19 untersuchen, haben versehentlich eine Reihe neuer Dokumente veröffentlicht, die Aufschluss über die Überlegungen der Wissenschaftler in den ersten Tagen der Pandemie geben

Am 11. Juli 2023 hielt der Unterausschuss zum Ursprung von COVID-19 eine Anhörung zum „Proximal Origin“-Papier ab, bei der sie Dr. Robert Garry von der Tulane University und Dr. Kristian Andersen von Scripps, zwei der Autoren des Papiers, befragten

Am 1. Februar 2020 berief Dr. Anthony Fauci eine Telefonkonferenz mit fast einem Dutzend Wissenschaftlern ein. Ihr wissenschaftlicher Konsens war, dass SARS-CoV-2 offenbar gentechnisch hergestellt wurde und dass die Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis eines Laborausbruchs war

Später am selben Tag verfassten einige der Autoren ein Papier, in dem sie die gegenteilige Schlussfolgerung zogen. „The Proximal Origin of Sars-Cov-2“, ein Leserbrief, wurde am 17. März 2020 in Nature Medicine veröffentlicht. Der Brief wurde in den Medien als Beleg für den wissenschaftlichen Konsens darüber zitiert, dass das Virus auf natürliche Weise entstanden ist und die Arten übersprungen hat

Laut einem Artikel von Ryan Grim vom 12. Juli 2023, der von The Intercept veröffentlicht wurde, haben die Republikaner im US-Repräsentantenhaus, die den Ursprung von COVID-19 untersuchen, „anscheinend versehentlich eine Reihe neuer Dokumente veröffentlicht … die ein Licht auf die Überlegungen der Wissenschaftler werfen, die im Februar und März 2020 ein wichtiges Papier verfasst haben.“

Bei dem fraglichen Papier handelt es sich um „The Proximal Origin of Sars-Cov-2“, einen am 17. März 2020 in Nature Medicine veröffentlichten Leserbrief. Dieser Brief wurde von den Medien als Beweis für einen wissenschaftlichen Konsens darüber zitiert, dass das Virus auf natürliche Weise entstanden ist und die Arten übersprungen hat.

Der Unterausschuss des Repräsentantenhauses zum Ursprung von COVID-19 widmete diesem Papier einen ganzen Bericht, in dem aufgezeigt wurde, wie die Autoren der Öffentlichkeit eine falsche Schlussfolgerung präsentierten, während sie insgeheim glaubten, das Virus sei aus dem Wuhan Institute of Virology (WIV) entwichen.

Der Bericht wurde am 11. Juli 2023 veröffentlicht, demselben Tag, an dem der Unterausschuss auch eine Anhörung zum „Proximal Origin“-Papier abhielt, bei der er Dr. Robert Garry von der Tulane University und Dr. Kristian Andersen von Scripps befragte, zwei der Wissenschaftler, die an der Erstellung des Papiers beteiligt waren. The Intercept erklärt, wie mehr Informationen als beabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangten:

„Laut den Metadaten in der PDF-Datei des Berichts wurde diese mit „Acrobat PDFMaker 23 für Word“ erstellt, was darauf hindeutet, dass der Bericht ursprünglich als Word-Dokument verfasst wurde. Word behält jedoch das Originalbild bei, wenn ein Bild beschnitten wird, wie viele andere Anwendungen auch … The Intercept war in der Lage, die vollständigen Originalbilder aus dem PDF-Dokument zu extrahieren, indem es frei verfügbare Tools nutzte und der Arbeit eines Twitter-Detektivs folgte. Alle Dateien können hier gefunden werden.“

Der ursprüngliche Bericht des Unterausschusses wurde inzwischen entfernt.

Hintergrund

Am 1. Februar 2020 beriefen Dr. Anthony Fauci, der damalige Direktor der National Institutes of Allergies and Infectious Diseases (NIAID), und Dr. Francis Collins, der damalige Direktor der National Institutes of Health (NIH), eine Telefonkonferenz mit 11 Wissenschaftlern ein, um COVID-19 zu diskutieren.

Bei dieser Telefonkonferenz wurden Dr. Fauci und Dr. Collins gewarnt, dass COVID-19 möglicherweise aus dem Wuhan Institute of Virology (WIV) ausgetreten war – und dass das Virus offenbar das Ergebnis von Gentechnik war. Aus dem Gesprächsprotokoll geht hervor, dass die versammelten Experten an diesem Tag übereinstimmend von einer Laborentweichung ausgingen.

Doch noch am selben Tag wurde ein erster Entwurf des Papiers „The Proximal Origin“ verfasst, und drei Tage später, am 4. Februar, wurde Fauci eine Kopie zur Überarbeitung und Genehmigung zugesandt. Die Autoren haben behauptet, dass neue Informationen ihre Meinung geändert hätten, aber was genau konnten sie in dieser kurzen Zeit lernen? Wie sich herausstellt, nichts.

Laut The Intercept zeigen „Slack-Nachrichten und E-Mails, dass ihre anfängliche Neigung zu einer Flucht aus dem Labor noch lange nach dieser Zeit bestand“. Das Papier „Proximal Origin“ scheint also, wie ursprünglich vermutet, nichts weiter als ein Versuch gewesen zu sein, die Geschichte zu kontrollieren.

Zoonose*-Ursprungspusher verdächtigen Laborleck

*Zoonosen sind Infektionskrankheiten, die von Bakterien, Parasiten, Pilzen, Prionen oder Viren verursacht und wechselseitig zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können.

„In einem Slack-Austausch vom 2. Februar 2020 zwischen Andersen und Andrew Rambaut vom Institut für Evolutionsbiologie der School of Biological Sciences der Universität Edinburgh wird deutlich, wie ernst die Autoren die Hypothese nahmen, dass COVID aus einem Labor ausgetreten sein könnte … bevor sie sich schließlich dazu entschlossen, sie öffentlich zu widerlegen“, schreibt Grim.

„Das Hauptproblem besteht darin, dass ein versehentliches Entweichen sehr wahrscheinlich ist – es handelt sich nicht um eine Randtheorie.“ Kristian Andersen, Ph.D.

In diesem Slack-Austausch schrieb Andersen:

„Ich glaube, RaTG13 stammt aus Yuanan, das so weit von Wuhan entfernt ist, wie man nur sein kann und trotzdem in China liegt. Wie groß ist die Chance, bei dieser Entfernung Viren zu finden, die zu 96 % identisch sind? Das scheint seltsam, wenn man bedenkt, wie viele SARS-ähnliche Viren wir in Fledermäusen haben.“

RaTG13 bezieht sich auf ein Virus, das 2013 in einem chinesischen Bergwerk gefunden wurde, nachdem mehrere Bergleute an COVID-ähnlichen Symptomen erkrankt waren. Dieses Virus wurde bei der WIV gelagert und erforscht. Rambaut antwortete auf den Kommentar von Andersen:

„Ich persönlich denke, wir sollten von all den seltsamen Zufällen Abstand nehmen. Ich stimme zu, dass es wirklich verdächtig riecht, aber ohne einen eindeutigen Beweis wird es uns nichts nützen. Die Wahrheit wird nie ans Licht kommen (wenn [die Laborflucht] die Wahrheit ist). Wir brauchen unwiderlegbare Beweise. Ich bin der Meinung, dass die natürliche Evolution völlig plausibel ist, und wir müssen es dabei belassen. Die Mutation könnte auch durch die Weitergabe im Labor entstehen, aber wir haben keinen Beweis dafür, dass dies geschehen ist.“

Rambaut bemerkte auch:

„In Anbetracht des Aufruhrs, der entstehen würde, wenn irgendjemand die Chinesen ernsthaft beschuldigen würde, das Virus auch nur versehentlich freigesetzt zu haben, sollten wir meiner Meinung nach sagen, dass wir, da es keine Beweise für ein speziell entwickeltes Virus gibt, unmöglich zwischen natürlicher Evolution und Entweichung unterscheiden können, so dass wir uns damit begnügen, es natürlichen Prozessen zuzuschreiben.“

Andersen stimmte zwar mit Rambauts Kommentar überein und sagte: „Ja, ich stimme völlig zu, dass das eine sehr vernünftige Schlussfolgerung ist“, aber er glaubte immer noch nicht, dass COVID durch zoonotische Übertragung verursacht wurde. In demselben Slack-Thread betonte Andersen bereits:

„Das Hauptproblem ist, dass ein versehentliches Entweichen in der Tat sehr wahrscheinlich ist – es ist keine Randtheorie. Ich stimme absolut zu, dass wir weder das eine noch das andere beweisen können, aber das werden wir auch nie können – das bedeutet jedoch nicht, dass die Daten derzeit standardmäßig viel eher auf einen natürlichen Ursprung hindeuten als z. B. auf eine Übertragung. Das ist nicht der Fall – die Furin-Spaltstelle ist sehr schwer zu erklären.“

Die Wortwahl ist ironisch, wenn man bedenkt, dass die „Lab Leak“-Theorie zum großen Teil dank Andersens „Proximal Origin“-Papier als Randverschwörungstheorie abgetan wurde, das kühn verkündete, dass „unsere Analysen eindeutig zeigen, dass SARS-CoV-2 kein Laborkonstrukt oder ein absichtlich manipuliertes Virus ist“ und dass „wir nicht glauben, dass irgendeine Art von Laborszenario plausibel ist.“

Wie involviert war Fauci?

Während der Anhörung des Unterausschusses am 11. Juli 2023 beharrte Andersen darauf, dass Fauci und Collins keinen Einfluss auf die in „Proximal Origin“ präsentierten Schlussfolgerungen genommen hätten, doch die Zweifel bleiben bestehen.

Am 5. Februar 2020 schrieb Andersen, dass der Verdacht auf Gentechnik und Biowaffenforschung „definitiv nicht verschwindet“ und dass er von Journalisten darauf angesprochen wurde. „Es könnte eine Zeit kommen, in der wir das direkter angehen müssen“, schrieb er, „aber ich überlasse es Leuten wie Jeremy [Farrar] und Tony [Fauci], herauszufinden, wie man das macht.“

Fauci und Collins haben zwar nicht herausgefunden, wie sie die Theorie endgültig aus der Welt schaffen können, aber sie haben es auf jeden Fall versucht. Am 16. April 2020 schickte Collins eine E-Mail an Fauci, in der er seine Bestürzung darüber zum Ausdruck brachte, dass die „Proximal Origin“-Arbeit die Hypothese des Laborlecks nicht widerlegen konnte, und er fragte Fauci, ob das NIH noch irgendetwas tun könne, um „diese sehr destruktive Verschwörungstheorie zu Fall zu bringen“.

Am nächsten Tag zitierte Fauci das Papier auf dem Podium des Weißen Hauses und erklärte den Reportern, dass COVID-19 „völlig mit einem Spezieswechsel vom Tier zum Menschen übereinstimmt“.

Es stellt sich auch die Frage, ob Fauci und andere Regierungsbeamte möglicherweise private E-Mails benutzt haben, um ihre Vertuschung zu verschleiern. Während der Anhörung berichtete der Vorsitzende des Unterausschusses, dass die National Archives and Records Administration (NARA) das Verhalten von Dr. David M. Morens, dem leitenden wissenschaftlichen Berater von Fauci, untersucht.

Die Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem der Unterausschuss eine E-Mail von Morens aus dem Jahr 2021 an mehrere „Proximal Origins“-Autoren, darunter Garry und Andersen, veröffentlicht hatte, in der er zugab, dass er ein persönliches Gmail-Konto benutzte, um den Freedom of Information Act (FOIA) zu umgehen.

Druck von ganz oben

In einer E-Mail vom 16. Februar 2020 spielte Eddie Holmes, ein weiterer Autor von „Proximal Origins“, ebenfalls darauf an, dass „Druck“ ausgeübt wurde, obwohl er keine Namen nannte:

„Nun, das ist verdächtig … er kommt 15 Minuten nach meiner Einreichung zurück? Ein natürliches Phänomen? Ich bin nicht sicher, ob wir die Hypothese einer absichtlich herbeigeführten Verantwortungsvermeidung ausschließen können. Wie auch immer, das war’s. Tut mir leid, dass der letzte Teil ohne Sie erledigt werden musste … Druck von oben.“

Laut Grim hatten sich „Beamte der Kommunikationsabteilung der NIH nach dem Stand der Einreichung erkundigt“, und „insgesamt untergraben die Nachrichten die Behauptung, dass die NIH das Papier aus der Hand gegeben haben.“

„Unmöglich“, die Laborleck-Theorie zu verwerfen

Aus Andersens Antwort an die Zeitschrift Nature geht auch hervor, dass eine Ablehnung der Laborleck-Theorie aufgrund der Datenlage von Anfang an unmöglich war. Bevor die „Proximal Origin“-Arbeit bei Nature Medicine eingereicht wurde, wurde sie von Nature vorgeschlagen – und abgelehnt.

In dem Ablehnungsschreiben heißt es, dass ein Gutachter der Meinung war, dass die undichte Stelle im Labor eindeutig zurückgewiesen werden müsse, um keine Verschwörungstheorien zu schüren. Sobald neue Schuppentiersequenzen veröffentlicht würden, sei eine Herkunft aus dem Labor extrem unwahrscheinlich. In einer Antwort an Nature vom 20. Februar 2020 schrieb Andersen:

„Je mehr Sequenzen wir von Schuppentieren sehen (und wir haben diese sehr sorgfältig analysiert und diskutiert), desto unwahrscheinlicher erscheint es, dass sie die Zwischenwirte sind. Leider hilft nichts davon, einen Laborursprung zu widerlegen, und die Möglichkeit muss als ernsthafte wissenschaftliche Theorie betrachtet werden (was wir auch tun) und darf nicht einfach als eine weitere „Verschwörungstheorie“ abgetan werden. Wir alle würden uns wirklich wünschen, dass wir das tun könnten (so hat die Sache angefangen), aber leider ist das angesichts der Datenlage nicht möglich.“

Als die Arbeit bei Nature Medicine eingereicht wurde, wurde sie jedoch weiter überarbeitet, um die Möglichkeit einer undichten Stelle im Labor noch deutlicher auszuschließen.

Ist eine tiefere Vertuschung im Spiel?

Nach Ansicht der Republikaner im Unterausschuss zur Herkunft von COVID-19 könnte das Papier „Proximal Origin“ von Fauci und anderen Regierungsvertretern unangemessen beeinflusst worden sein, die versuchten, die Möglichkeit herunterzuspielen, dass COVID-19 aus dem WIV hervorgegangen sein könnte – einem Labor mit einer langen Geschichte der US-Finanzierung fragwürdiger gain-of-function Forschung. Der Vorsitzende des Unterausschusses, Brad Wenstrup, R-Ohio, sagte:

„Wir untersuchen, ob Regierungsbeamte, unabhängig davon, wer sie sind, die Waage unfair und vielleicht voreingenommen zugunsten einer bevorzugten Ursprungstheorie ausschlagen ließen … Und insgesamt untersuchen wir, ob die wissenschaftliche Integrität zugunsten politischer Zweckmäßigkeit missachtet wurde – vielleicht, um die Beziehung der Regierung zum Wuhan Institute of Virology zu verbergen oder zu schmälern … Oder vielleicht, um zu vermeiden, dass China für eine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Mitschuld an einer Pandemie verantwortlich gemacht wird, die mehr als 1 Million Amerikaner getötet hat und die gesamte Menschheit in Mitleidenschaft gezogen hat.“

In der Zwischenzeit versuchten Garry, Andersen und einige Demokraten, die Schuld auf andere zu schieben, wie z. B. Sir Jeremy Farrar. Damit machen sie jedoch nur deutlich, „wie heimtückisch der Prozess war“, schreibt der unabhängige Journalist Sam Husseini, der die Anhörung live getwittert hat. Ich zitiere aus dem Substack-Artikel von Husseini:

„… Jeremy Farrar … spielte eine entscheidende Rolle bei der Zusammenstellung der Gruppe von Personen, die ‚Proximal Origin‘ unterzeichnen sollten … er war auch einer der Unterzeichner des Lancet-Briefes, der anderen Hauptstütze der Propaganda von 2020 über die Herkunft von COVID. Farrar war Leiter des äußerst einflussreichen Wellcome Trust in Großbritannien und ist nun Chefwissenschaftler der WHO, die eine „Machtergreifung“ versucht. Dies könnte kaum beunruhigender sein, aber in der Anhörung wurde auf nichts davon hingewiesen. Immer wieder wurde Farrars Name genannt, um Fauci zu entlasten, aber nie wurde er erwähnt, um zu zeigen, dass es eine tiefere Vertuschung gab.“

Der niederländische Virologe Ron Fouchier wurde ebenfalls als Teilnehmer an den Treffen genannt, die zur Veröffentlichung von „Proximal Origin“ führten. Wie Husseini feststellte, machte sich auch niemand die Mühe, die Bedeutung seiner Anwesenheit zu erklären.

Fouchier löste 2011 einen Feuersturm der Kontroverse aus, als er die Vogelgrippe durch serielle Übertragung in die Luft brachte. Die New York Times warnte, dass seine Arbeit zu einem „künstlichen Weltuntergang“ führen könnte.

„Aber Fouchier hat weder den Lancet-Brief noch ‚Proximal Origin‘ unterschrieben – höchstwahrscheinlich, weil das bei ihm die Alarmglocken geläutet hätte“, schreibt Husseini.

„Dies zeigt, dass die zu Beginn der Pandemie verbreitete Propaganda hochgradig inszeniert war, um die Menschen daran zu hindern, die Möglichkeit eines Laborursprungs für COVID und die damit verbundenen schrecklichen Bedrohungen zu erkennen. Dies wirft weitere Fragen zu den weitergehenden Absichten auf, die im Spiel waren.“

